Co potřebujete ke štěstí? Radí finančnice, psycholožka i trenérka

DOST PENĚZ

MARKÉTA ŠICHTAŘOVÁ, finanční analytička

Výhra v loterii asi většinu z nás mine, stejně jako bohatství díky penězům zděděným po strýčkovi. Pojmy jako inflace, pasiva, makroekonomické indikátory jsou neznámou pro většinu z nás, přesto se dá přes pomyslný trh peněz úspěšně projít s pocitem dobré investice a bez toho, že by vás budily obavy o holou existenci.

Peníze mají dar tvářit se samozřejmě. Jako něco, co s námi zůstane navždy. V roce 2007 ekonomika rostla i o 8 % ročně. Zaměstnanci si vybírali zaměstnavatele a diktovali si platy. Vláda vyplácela mohutné porodné či státní příspěvky ke stavebnímu spoření...

Pak jsme se jednoho dne probudili, ve zprávách jsme se dozvěděli o pádu globální banky Lehman Brothers a byla tu krize. Dnes je nezaměstnaný téměř každý desátý, sociální dávky se škrtají a nový úvěr si banky třikrát rozmyslí.

Zásada tedy zní: za každého člena domácnosti mějme naspořený minimálně jeden průměrný plat a tyto peníze mějme uložené někde tak, abychom se k nim dokázali do týdne dostat.

Peníze v nás dokážou vzbuzovat závislost. Leckdy se stane, že čím složitěji peníze vyděláme, tím víc si jich vážíme a víc toužíme je rozmnožit, tedy investovat. Na finančním trhu platí téměř bez výjimky zákon: čím vyšší možnost výnosu, tím automaticky vyšší podstupované riziko.

Zásada číslo dvě tedy říká: čím větší práci nám dá peníze vydělat a čím víc peníze potřebujeme k holému přežití, tím méně si můžeme dovolit riskovat a musíme se spokojit s menším výnosem.

Poradenství jako hra s pistolí

Peníze jsou sexy. A jako takové na sebe nabalují všelijaké podezřelé existence, které se chtějí na našich penězích přiživit. Rady, kam investovat, patří do úst pouze držiteli certifikátu, který nám prokáže, že dotyčný o financích něco ví.

Takže zásada číslo tři je jasná: nechme si poradit jen od někoho, kdo ví, o čem mluví. A hlavně od někoho, kdo svou způsobilost prokáže tím, že s námi probere detailně naši finanční situaci a ochotu riskovat.

A konečně peníze se taky dají projíst a rozplynou se, pokud investujeme špatně, anebo se o nás postarají ve stáří a přežijí generace, pokud investujeme rozumně. Je docela rozumné investovat do jedné až dvou nemovitostí. V té jedné budeme sami bydlet, abychom se ve stáří vyhnuli nutnosti platit nájem. A tu druhou, pokud to finančně dokážeme, si můžeme pořídit prostě jako uchovatele hodnoty.

MÉNĚ OČEKÁVÁNÍ

MARTA BOUČKOVÁ, psycholožka

Co byste pro sebe měla udělat, abyste byla v příštích pěti letech šťastná? Zkuste trochu méně plánovat.

Za velkou brzdu spokojeného, potažmo šťastného života považuji lidské očekávání. "Mít, či nemít očekávání, to je, oč tu běží!" Pro šťastný lidský život je tohle váhání snad stejně důležité a možná i bolestné jako hledání odpovědi na klasickou hamletovskou otázku.

Nemít žádná očekávání lze jen velice těžko. V očekáváních se promítají nejen naše vlastní životní zkušenosti, ale i ty, o kterých jsme jen slyšeli od kamarádek a známých. Jsou spojena s našimi plány do budoucna, umožňují nám více či méně strategicky plánovat.

Je-li budoucnost v souladu s tím, co od ní čekáme, pak máme šanci dělat další kroky vpřed rychleji a jistěji a zažívat pocit štěstí, protože přece máme život pod kontrolou a pevně v rukou.

Jenže čím konkrétnější podobu naše očekávání mají a čím jasnějších kontur v naší mysli nabývá to, co se má v budoucnu udát, tím více sami sobě zavařujeme a své případné budoucí štěstí tak ohrožujeme.

Před přílišnými očekáváními nejsou paradoxně chráněni ani lidé jinak realističtí, sebevědomí a svými názory si jistí. Tedy ti, u kterých zkrátka nepřichází v úvahu, že by jejich očekávání nebyla ta správná, tím pádem i jediná možná! Bohužel, tím tvrdší pád je čeká. Protože život je pes a zřejmě pes tak trochu škodolibý. Má rád změnu a spoustu milých i nemilých překvapení.

POHYB

ALENA RAUOVÁ, lektorka cvičení

Endorfinům se také říká hormony štěstí. Naše tělo je začíná vyplavovat po sportovním výkonu. Proč si tedy v životě nedopřát tuhle zákonem povolenou drogu co nejčastěji?

Dnes je tak velký výběr pohybových aktivit, že úplně každá žena, mladá i dříve narozená, před porodem i po něm, talentovaná i méně obratná, si určitě najde tu pravou aktivitu, která ji dokáže nadchnout a bude jí vyhovovat. A pak už to jde samo. S nadšením se brzy dostaví pocit uspokojení z toho, že se začíná dařit.

Buďte spokojené se svým tělem. Když se bude vaše tělo cítit dobře, budete se cítit dobře i vy. Dostatek pohybu, pravidelná, pestrá a vyvážená strava vám pomohou udržet si optimální hmotnost. Přizpůsobte svůj denní příjem energie jejímu výdeji. Obojí by mělo být vyrovnané, aby vám váha zbytečně nestoupala ani neklesala.

Při aerobních formách cvičení vyplavíme do těla hormony dobré nálady, staré dobré známé endorfiny. Při józe zase krásně všechno vydýcháme a zpevněné tělo bude daleko odolnější vůči jakýmkoliv náporům.

ZDRAVÉ TĚLO

KATEŘINA CAJTHAMLOVÁ, lékařka

Pro štěstí každé ženy je zásadní pocit bezpečí, který může narušit spousta věcí. Nemoc dokáže zničit životní pohodu přímo bleskově. Žena, která chce být šťastná, by měla o sebe pečovat od hlavy k patě. Vezmeme to popořádku.

Srdce

Kromě lásky a dobrých vztahů s rodinou i v práci potřebuje vaše srdce i zdravý kardiovaskulární systém. Trénujte ho každodenním pohybem na čerstvém vzduchu, pravidelně snídejte, obědvejte a večeřte, jezte hodně ryb, vlákniny a kvalitních polysacharidů. Po padesátce navštivte kardiologa. Samozřejmostí u každé ženy by měly být pravidelné prohlídky u gynekologa, včetně vyšetření prsou.

Trávení

Proč si kazit život bolestmi břicha a špatným zažíváním? Vždyť zdravá střeva potřebují jen hodně vlákniny, pohybu a dostatek kvalitních tekutin. A až vám bude padesát, zajděte si pro vlastní klid na kolonoskopii. Není to nejpopulárnější vyšetření na světě, ale rakovina tlustého střeva je častější, než si myslíte.

A to ostatní

Pro zdravou kůži je dobrý pravidelný spánek, pohyb, kvalitní péče o pleť, dobrá strava a nepobývat dlouho na prudkém slunci. A pro zdravá játra, ledviny, kostru a mozek je nutné vše předchozí. Navíc také zdravý rozum, s nímž žena, která chce být šťastná, dělá jen to, co je pro ni dobré.

SPRÁVNÁ KOSMETIKA

FRANTIŠKA TĚŠÍNSKÁ, kosmetická redaktorka

Kriticky sledujete v zrcadle nové vrásky a bojíte se, že mládí se nenápadně vytrácí z vaší tváře? Nezoufejte a zkuste se ode dneška řídit mým kosmetickým omlazovacím itinerářem.

Když je vám 25 a víc

Do třiceti let se ještě buňky v pleti obnovují rychle a váš obličej potřebuje především hydrataci. Může vás trápit jedině snad přetrvávající akné, i když ne v takové míře, jako v pubertě. Akné je spíše ze stresu a z nedostatečného čištění pleti. Zapomeňte na drsné zásahy odmašťujícími přípravky a pořiďte si krém s olupovacími (exfoliačními) účinky. Postupně odstraní z pleti přebytečné buňky a póry se nezanítí. Pleť odličujte i tehdy, když dorazíte domů v nočních hodinách a chce se vám jen spát.

Když je vám 35 a víc

V tomto věku vypadáte možná ještě lépe než před pěti lety, jste už vyrovnaná a spokojenější a to se odráží ve vaší tváři. Pleť je sice pevná, ale pomalu se začíná zpomalovat krevní oběh a klesá její pružnost. Začíná se zlehka prověšovat, vznikají vějířky kolem očí a vrásky kolem úst a na čele. Přišel čas ji posílit: pořiďte si krémy s vitaminy A a C nebo s koenzymem Q10. K zlepšení krevního oběhu pomohou obličejové masáže a pečlivé čištění pleti odličovači vhodnými pro váš typ.

Když je vám 45 a víc

To, co jste v minulé pětiletce viděla na tváři jen v náznaku, se prohloubuje: vrásky kolem úst, na čele, vrásky táhnoucí se od nosu k ústům a vějířky kolem očí. Kruhy pod očima se mění ve váčky. Pleť má méně mazu a je citlivější. Pokud jste měla vždycky mastnou pleť, nyní jásejte. Je pořád pevnější, i když se maz v tomto věku už vytrácí. Naopak typ suché pleti je více vrásčitý. Nyní nastává čas pro nadstandardní péči. Pořiďte si výživné krémy, které obsahují přírodní protivráskové bojovníky. Koupíte je i za rozumnou cenu. Olupovací a zjemňující masky již patří k základní péči.

Když je vám 50 a víc

Pleť už začíná mít jinou podobu. Z jemných mimických vrásek jsou hluboké, známky stárnutí se objevují také na krku a na rukou. Pleť je tenčí a potřebuje mastnější hydratující krémy s ochranou proti UV záření. Vyzkoušejte moderní protivráskové přípravky a zjistěte, které vám vyhovují. A vytrvejte. Čím jsme starší, tím je péče o pleť důležitější, kromě vzhledu zlepšuje totiž i sebevědomí.