Mýty a fakta o zraku: mrkev nepomáhá, žloutek ano

Čerstvý vzduch nejen pro plíce, ale i pro oči

O tom, že pobyt v zakouřené místnosti nebo v místě, kde je vysoká koncentrace výfukových plynů, škodí nejen našim plicím, ale například i pokožce, se běžně ví. Méně známá je ovšem také skutečnost, že znečištěný vzduch celkem zásadně škodí i našim očím.

Oční rohovky totiž přijímají kyslík přímo ze vzduchu. Proto, pokud se pohybujete delší dobu v zakouřeném prostředí, je namístě dopřát svým očím pravidelně chvilku na čerstvém vzduchu a dodat jim tak osvěžení, které potřebují.



Mrkev před brýlemi rozhodně neochrání

Snad každý jako malý někdy slyšel z úst rodičů či babiček radu, že když bude pěkně baštit mrkev, uvidí pak jako rys! S touto oranžovou zeleninou a jejím vlivem na kvalitu zraku to ale není až tak slavné.

„Mnoho lidí se mylně domnívá, že když budou jíst hodně mrkve, brýle nebudou potřebovat. S dioptrickými vadami oka však konzumace mrkve vůbec nesouvisí. Mrkev je bohatá na betakaroten, z kterého v lidském těle vzniká vitamin A, jenž vyživuje sítnici. Nepřímo tak pomáhá kvalitnímu vnímání zrakového vjemu na sítnici,“ vysvětluje specialistka oční kliniky Lexum Věra Kalandrová.

Podobnou službu očím dělají také nenasycené omega 3 mastné kyseliny v rybách. Konzumace ryb z chladných moří, jako jsou tuňák, treska nebo makrela, se doporučuje jako prevence dobrého zraku. Navíc obsahují mastnou kyselinu DHA, která příznivě působí na suché oči. Další potravinou, která může zraku prospívat, jsou vejce – respektive jejich žloutek. Obsahuje totiž lutein a aminokyseliny, které pomáhají předcházet vzniku šedého zákalu.

Vstaňte od počítače a zadívejte se do dálky

Moderní technologie, jako jsou počítače, tablety a chytré telefony, dávají našim očím pěkně zabrat. Podstatně více času než dříve totiž trávíme se zaostřeným pohledem na jejich displeje a obrazovky. Výsledek? Oči jsou nadměrně zatěžované, a tudíž i unavené.

Je tedy důležité dlouhé hodiny, kdy například pracujeme na počítači, přerušovat pravidelnými přestávkami, kdy neděláme nic jiného, než se díváme do dálky a nesnažíme se na žádný konkrétní předmět zaostřovat. S nadsázkou by se tak dalo říci, že zíráním do prázdna dopřáváme svým očím rehabilitační pauzu.

Čtení u slabého světla unaví, ale nepoznamená

„Rozsviť si k té knížce pořádné světlo, nebo si zničíš oči!“ Také už jste tuhle větu od někoho ze svých blízkých slyšeli, nebo jste takovou radu rozdávali? Podle odborníků není tak úplně pravdivá. Je sice faktem, že při špatném světle musíte více zaostřovat zrak a více své oči namáháte, ale jediné, co si přivodíte, je pocit suchých očí a únava.

Trvalé poškození zraku jako důsledek čtení ve špatných světelných podmínkách odborníci vylučují. Dokonce se v tomto případě experti ve světě jednoznačně shodují a tento oční mýtus vyvracejí, což se v medicíně nestává tak často.

Letitý omyl: Když budeš šilhat, zůstane ti to!

Teorie o tom, že při šilhání jen tak z legrace vám může prasknout jakási žilka a oko šejdrem vám zůstane nadosmrti, zřejmě také alespoň jednou slyšel každý z nás. Pravdou ale je, že okohybné svaly, které bulvou otáčejí, jsou dostatečně pružné a postarají spolehlivě o to, aby se oko otočilo vždy na správné místo zpět.

Co by se ale nemělo brát na lehkou váhu, je šilhání neboli strabismus u dětí. Tento jev má řada rodičů stále tendenci podceňovat s tím, že s pozdějším věkem sám od sebe odezní. Není to pravda. Bez pomoci odborníka se dítě šilhání samo nezbaví.