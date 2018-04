Trápí vás křeče? Pijte pravidelně

Jednak je to přetížení svalů, dehydratace nebo nevyrovnané hladiny krevních minerálů. Častěji se vyskytují v těhotenství, při onemocnění ledvin, štítné žlázy, při křečových žilách, syndromu neklidných nohou a při roztroušené skleróze.

Stahy ve spaní Noční křeče ve spánku jsou častější u starších lidí. Přesnou příčinu však odborníci neznají. - Účinnou prevencí může být příjem hořčíku.

- Velmi se osvědčuje strečink, tedy protahovací cviky zaměřené na svaly dolních končetin.

- Když už křeč vznikne, lze ji často odstranit opatrným natažením postiženého svalu a setrváním v natažené poloze po dobu několika minut.

- Po odeznění působí často blahodárně střídavá aplikace teplé až horké a studené sprchy na postižený sval, radí lékaři.

"Příčinou svalových křečí může být také nadměrné kolísání hladin krevního cukru a inzulinu," doplňuje Zdeněk Vilikus, přednosta Ústavu tělovýchovného lékařství Všeobecné fakultní nemocnice.

Co tedy dělat, aby vás bolestivé stahy při sportu netrápily? Svaly nepřetěžujte a dodržujte pitný režim.

"Při vytrvalostním sportu je nutno doplňovat tekutiny v množství do 800 mililitrů za hodinu. Nápoj přijímaný při fyzické zátěži by měl obsahovat hroznový cukr, kuchyňskou sůl jako zdroj sodíku a draslík, který je například ve šťávě z grapefruitu. To vše rozmíchat v jednom litru vody," doporučuje Vilikus.

Hořčík, který se obecně na křeče doporučuje, je dobré doplnit až po skončení sportovní zátěže, nejlépe ve formě minerálky, protože magnézium má sedativní účinky a mohlo by sportovní výkon negativně ovlivnit.