Co platí na kocovinu a čemu se raději vyhnout?

K mání už jsou sice přímo léky, kterými se má kocovině předejít, ale většina lidí stejně sází na osvědčené recepty. Byť nad některými se kroutí žaludek už předem.

„Většinou nejde o likvidaci kocoviny jako takové, s tou mnoho nenaděláte, ale o zmírňování příznaků, kterými na ni tělo reaguje,“ vysvětluje biochemik Tomáš Zima.

A proč se každému na zahánění osvědčilo něco jiného? To se dá vyložit třeba tím, že i v běžném, neopilém životě má každý jiné chutě a z nich si pak volí i v podobné nouzové situaci.

„Často však jde spíše o jakýsi placebo efekt, kdy lidé věří, že jim právě ta jejich metoda pomáhá,“ doplňuje Zima.

A odlišnostmi mezi lidmi a mezi jejich metabolismy se dá vysvětlit i to, že se zatím nepovedlo vyvinout stoprocentně účinný lék na kocovinu.

Co všechno jsou lidé ochotní do sebe preventivně nebo ráno po kalné noci vpravit v domnění, že jim bude lépe?

1. Dostatek tekutin jako základ

Pijte. Pijte hodně. Ne alkohol, ale vodu, nesladkou a pokud možno i bez bublinek. A to už v průběhu večera s alkoholem, další nemalou sklenku si dopřejte před spaním a další hned, jak se probudíte. Mimochodem, není dobré jít spát hned, jak dopijete poslední sklenici alkoholu, protože ten se do krve neuvolní hned, ale až tak během hodiny. Pokud usnete, nemáte šanci alkohol zředit vodou.

2. Tučné jídlo chrání žaludek

Stará a kupodivu stále platná rada zní - nepijte nalačno a v jídlech dávejte přednost těm tučnějším. Nemusí jít hned o špek, pomoci může i olivový olej v zeleninovém salátu a podobně.

Fígl spočívá v tom, že tuk potáhne stěny žaludku a ty jsou pak odolnější vůči překyselení a většímu pronikání alkoholu.

Z podobných důvodů mívají někteří lidé den po pitce nepřekonatelnou chuť třeba na chlebíčky s majonézou a podobně. Při kocovině může pomoci jídlo jako takové, protože dodá energii a ztracené cukry. Pokud na to máte, dejte si vydatnou snídani.

3. Vyprošťovák v podobě piva

Nemálo lidí nedá po propité noci dopustit na první ranní pivo a kupodivu to, že by jim mohlo pomoci, nevylučují ani lékaři. Sice ho rozhodně nedoporučují plošně, ale jeho efekt připouští třeba psychiatr Oldřich Vinař.

Podle něj totiž ztlumí hlad receptorů dožadujících se dalšího alkoholu. A zároveň dodá tělu potřebné tekutiny a ionty, které se z těla vyplavily kvůli přemíře pití. Ale pokud patříte k těm, kterým se zvedá žaludek už jen při pomyšlení na tuhle metodu, nenuťte se k ní.

4. Káva, případně káva s citronem

Silná ranní káva se ještě donedávna doporučovala i v odborné literatuře a v domnění, že se druhý den lépe postaví na nohy, si ji mnoho lidí dopřává na závěr večera v hospodě.

Mělo to logiku, kofein je - laicky řečeno - protijedem alkoholu. Jenže zároveň stejně jako on odvádí z těla tekutiny, takže jen prohlubuje dehydrataci. A další minus, káva je kyselá, což pitím překyselenému žaludku taky zrovna neprospěje.

Jediným přínosem tak mohou být povzbuzující účinky, s nimiž by se snad dala snáze přemáhat ospalost.

5. Silná polévka dodá sílu a spraví chuť

Na nohy vás může postavit i silná polévka, která přinese tělu chybějící tekutiny i ionty, a navíc i chybějící energii. Někdo posiluje účinek polévky silným kořením, třeba čili nebo pepřem. Nemáte sílu ani na to, abyste si polévku uvařili? Můžete zkusit ultrarychlou verzi česnečky, návod na ni koluje po webu: na polévkový talíř dejte česnek rozetřený se solí, přidejte trochu oleje a pepře a zalijte vroucí vodou.

6. Coca-Cola a jí podobné nápoje

U tohoto nápoje jde asi trochu o psychologický efekt, protože mnoho lidí si ho v mysli spojuje s příjemným chladivým osvěžením. Každopádně dodá tělu rychlé cukry, což jako dobrou radu doporučují i lékaři.

7. Ledové mléko proti překyselení

Někomu se může při představě ledového mléka dělat zle, ani nemusí mít kocovinu, ale jiný na něj nedá dopustit. Efekt to mít může - mléko totiž neutralizuje překyselený žaludek. Podobně lze použít i zmrzlinu, raději mléčnou nebo smetanovou, ovocná dřeň bude nejspíše také kyselá, a proto by vám spíše přitížila. Máte-li rádi mléko, zkuste koktejl z tohoto nápoje, banánu a dvou lžic medu. Ten tělu dodá energii a draslík.

8. Acylpyrin, ibuprofen - léky na bolest

„Léky bych raději nedoporučoval, je to další zátěž pro zažívací trakt,“ varuje biochemik Tomáš Zima. Lidé s nimi přitom často zahánějí kocovinu v dávkách větších, než jsou ty obecně doporučované. Berou si třeba dvě nebo dokonce tři čtyřistamiligramové pilulky, což je silná dávka.

Ale i Zima připouští, že je léky a priori určené jako přípravky proti bolesti mohou zbavit potíží s třeštící hlavou i těžkými klouby a svaly, které jsou průvodním jevem kocoviny.

Pozor však, pokud trpíte pálením žáhy nebo silnou nevolností, pak by vám tyto léky jen přitížily. Navíc je třeba vzít v potaz, že zvyšují riziko vnitřního krvácení.

9. Rozpustné multivitaminy

Velké dávky rozpustných vitaminů vás mohou vzkřísit, podobně jako do vody vymačkaná citronová šťáva. Pozor však, pokud trpíte zažívacími potížemi, vitaminy nebo citron vám mohou ublížit, protože jsou také kyselé, zvláště vitaminy s umělou příchutí.

10. Antacida na pálivou žáhu

Léky, které zmírňují zažívací potíže, sice působí zejména na pálení žáhy, ale pokud je to při kocovině váš velký problém, mohou vám alespoň zmírnit celkové utrpení.

11. Zázvor zahání nevolnost

Zázvor je vynikající koření, které můžete ocenit i při kocovině. Funguje totiž také jako bylinný lék, který výrazně mírní účinky nevolnosti. Připravte si z něj nálev tak, že nastrouhaný zázvor zalejete horkou vodou a necháte odstát a potom pomalu vypijte.

12. Bylinné čaje chlácholí zažívání

Čaje rozhodně ty největší příznaky kocoviny nezaženou, mohou vám však pomoci překonat den, který vás čeká po předchozí pijatyce.

Zkuste třeba mátový čaj, který uklidňuje zažívání, a řebříčkový čaj uklidňující játra a žlučník, které při kocovině trpí nejvíce. Když si ho osladíte medem, dodáte tělu ztracené cukry a zbavíte se třeba nepříjemné zimnice.

Uklidňuje i heřmánkový čaj, ale ten se vůbec nehodí pro alergiky. Ti by se měli vyhnout i medu, ale ostatní ho mohou zkusit i samotný, stačit by měly tři lžičky.

13. Homeopatika jako možnost

Přípravky na kocovinu je možné hledat i mezi homeopatiky, s výběrem i dávkováním by vám měli poradit ve specializovaných lékárnách. V úvahu připadá třeba přípravek Nux Vomica, který mírní nevolnost.

14. Čerstvý vzduch, pohyb, sprcha

Pokud se na to cítíte, zkuste rychlou procházku - svižná dvacetiminutová chůze na čerstvém vzduchu vám okysličí krev a měla by zmírnit následky kocoviny. Vlézt si do ranní sprchy vyžaduje sice odvahu, zvláště kdyby měla být studená, ale je to rovněž osvědčený prostředek. Zkuste začít následující den více zvolna, aby vám nedošla energie hned dopoledne.

15. Dopřejte si vydatný spánek

Máte-li tu možnost, nevstávejte druhý den přehnaně brzy, protože vaše tělo je kvůli pití vyčerpané a potřebuje si dostatečně odpočinout. Na druhou stranu více než deset hodin spánku už vás spíše učiní malátnými, než že by vás posílilo.

16. Syrová vejce s pepřem a worcesterskou omáčkou, panák s pepřem...

Originální recepty často pomáhají jen tomu, kdo si je sám vymyslel. Většinou se nedá logicky vysvětlit, proč tomu tak je, a proto je lepší zůstat u doporučení, která se přece jen osvědčila více lidem.