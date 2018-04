Nadváha, stres nebo spánek. Co všechno může narušovat vaši periodu

Nebylo by skvělé, kdybyste si mohla zakřížkovat určité datum v kalendáři a dostat menstruaci přesně ten den? Bylo by tak jednodušší plánovat si výlety spojené s koupáním nebo významné společenské události, při kterých nechcete zažívat typické menstruační potíže jako nadýmání, změny nálad či bolest v podbřišku.

Bohužel menstruace je věc často nevyzpytatelná a malé rozdíly v datu jsou typické.



"Průměrný cyklus je 28 dní. To je 28 dní mezi prvním dnem menstruace a prvním dnem vaší další menstruace, ale kdykoli mezi 24 až 31 dnem je považováno za normální," říká doktorka Veronica Lernerová, profesorka porodnictví a gynekologie z NYU Langone Medical Center.



A dodává, že nepravidelná perioda je obvykle znamením, že něco jiného není ve vašem těle v pořádku.



Váš menstruační cyklus může podle serveru Health.com narušovat mnoho faktorů.



Příliš horlivé cvičení

Slyšela jste někdy o tom, že běžkyně maratonu přestaly menstruovat? Není to mýtus. Časté a náročné cvičení spolu s nízkým tělesným tukem je stresem pro tělo, které následkem toho přestává produkovat reprodukční hormony.



"Jelikož nemůžete vyživovat dítě pod extrémním stresem, vaše tělo přechodně uzavře produkci hormonů plodnosti," vysvětlila doktorka Lernerová.



Menstruace, která se dostaví několik dní mimo očekávanou dobu, není nic znepokojivého, ale pokud se menstruační krvácení nedostaví déle než tři měsíce, rozhodně si zajděte k lékaři.



"Tento stav se nazývá amenorea (nepřítomnost menstruace) a z dlouhodobého hlediska může ohrožovat vaši kostní hustotu," řekla doktorka Lernerová.



Gynekolog Luděk Fiala souhlasí s tím, že výrazná nebo nepřiměřená fyzická zátěž může za určitých okolností ovlivnit nejen menstruační cyklus, ale i plodnost ženy.



"Bývá to také častý dotaz pacientek, které plánují miminko a ptají se lékaře, zda mohou například plavat, jezdit na kole nebo chodit do posilovny. Lékař, který pacientku z hlediska gynekologického vyšetřuje, by pak měl doporučit, čemu se žena může podrobit, případně ji poučit, kterým druhům sportu nebo fyzické zátěže by se měla při léčbě nebo přípravě na těhotenství vyhnout."



Nadváha

Kilogramy navíc nadělají mnohem více škody než jen to, že nedopnete vaše oblíbené džíny. Doktorka Lernerová vysvětlila, že velké množství tukových buněk zvýší hodnoty estrogenu, které mohou zabránit vaječníkům v uvolňování vajíček. Navíc hrozí zvětšení tloušťky děložní sliznice.



"Obézní ženy obvykle zažívají těžkou, nepravidelnou a dlouhotrvající menstruaci," uvedla doktorka Lernerová.



Pokud máte nadváhu a zažíváte tyto příznaky, nestačí jen zásobit se tampony o velikosti super. Vysoké hodnoty estrogenu po delší dobu zvyšují také riziko endometriální rakoviny. Pokud se vám nedaří zhubnout, poraďte se se svým gynekologem o vhodné antikoncepci.



"Antikoncepce může ztenčit děložní sliznici a snížit tak riziko endometriální rakoviny," vysvětlila Lernerová.



Podváha

V podvyživeném stavu hrozí přesně opačná reakce než při nadváze – nedostatek estrogenu.



"A vy potřebujete dostatečné hodnoty estrogenu, abyste si vystavěla děložní sliznici a měla menstruaci," tvrdí gynekoložka Holly Puritzová z nemocnice Sentara Leigh ve Virginii.



Nicméně pokud jste vždy vážila méně než je průměr, nemusí to být problém.



"Pravděpodobněji zaznamenáte rozdíl, pokud jste shodila značné množství kilogramů za krátkou dobu," vysvětlila doktorka Puritzová.



Užívání některých léků

Jakékoli léky, které obsahují hormony, mohou ovlivnit periodu. Hormony navíc nefungují izolovaně.



"Všechny hormony cirkulují ve vašem krevním oběhu, takže jsou všechny propojeny, i když jsou produkovány rozdílnými žlázami," říká doktorka Puritzová.



Navíc některé hormonové receptory vypadají velmi podobně jako jiné hormonové receptory, takže lék může například zaměnit svůj cílový hormon a ovlivnit jak hormony štítné žlázy, tak i plodné hormony. Nepanikařte, pokud je vaše perioda zpožděná o několik dní, nebo se naopak dostaví dříve. K lékaři byste však měli zajít, pokud je zpožděná o týden, nebo se dostaví o týden dříve.



Práce s pesticidy

Doktorka Puritzová varuje před pesticidy: "pesticidy napodobují hormony." Dle jejích slov pesticidy bojují s hormony a blokují je a brání tak endokrinnímu systému správně fungovat.



Podle studie publikované v American Journal of Epidemiology ženy žijící na farmách, kde se používají pesticidy, mají delší menstruační cykly a častěji jsou bez menstruace než ženy, které žijí na farmě bez pesticidů. Ženy, které byly vystaveny pesticidům, měly podle této studie o 60 až 100 procent vyšší pravděpodobnost špinění, absence menstruace a delšího cyklu.



Doktorka Puritzová navrhuje omezit vystavení se pesticidům za každou cenu a vybírat si v obchodech bio potraviny.



Stres

Stres má na ženský cyklus velký vliv. Studie Human Reproduction ukázala, že vystresované ženy měly menší možnost početí než klidné spoluúčastnice studie.

Gynekolog Luděk Fiala pro iDNES.cz vysvětlil, že stres, především ten dlouhodobý, ovlivňuje řadu procesů, které v lidském těle probíhají.



"Všichni jsme jistě slyšeli, že existuje řada takzvaných psychosomatických onemocnění, kdy jsou psychické vlivy faktorem, který se může podepsat na vzniku, případně prohloubení některých fyzických onemocnění. A to je právě také případ, který se může promítnout v ženském cyklu, ovlivnit jeho přítomnost, případně sílu a dálku, ale také plodnost ženy. Známé jsou případy například vězněných žen, které přestaly nejen ovulovat, ale i zcela úplně menstruovat," uvedl lékař Fiala.



Váš věk

I když předpokládáte, že vaše perioda bude před menopauzou méně častá, může vás překvapit. Podle doktorky Samanthy Buttsové, profesorky porodnictví a gynekologie z Penn Medicine, bude kvůli změně hormonů váš cyklus nejdříve kratší, než se prodlouží.



V určitém bodě pak počet vajíček ve vaječnících poklesne natolik, že krvácení bude nepravidelné. Než se s menstruací rozloučíte úplně, připravte se proto na nepravidelné měsíční krvácení.



Špatné spaní

Nedostatek spánku ovlivňuje celkový zdravotní stav a může také rozhodit menstruační cyklus. Podle studie publikované v magazínu Sleep Medicine ženy, které mají nepravidelnou pracovní dobu (jako sestřičky nebo letušky), mají vyšší pravděpodobnost nepravidelného měsíčního krvácení.

"Posunutí tělesných hodin ovlivňuje reproduktivní hormony, které ovlivňují ovulaci a menstruaci," vysvětlila doktorka Fiona Bakerová z SRI International's Human Sleep Research Laboratory a autorka studie.

Navíc nepravidelný spánek může rozkolísat hladiny melatoninu a studie ukázala, že melatonin ovlivňuje reprodukci a menstruaci u zvířat. Pokud máte noční služby, Bakerová navrhuje používat tmavé záclony a špunty do uší, aby se vám ve dne lépe spalo.