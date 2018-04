Co obnáší bělení zubů? Redaktorka si pořídila hollywoodský úsměv

Možná ale patříte k tomu málu osvícených, kteří jdou s dobou a přesně vědí, jak se o svou ústní dutinu správně starat. V tom případě se výrazně odlišujete od většiny české populace. Ta má z devadesáti procent parodontózu v méně či více pokročilém stadiu a silnou vrstvou zubního kamene pokrytý celý chrup.

Pokud však k tomuto šedému davu nepatříte, pak vám zubař v ordinaci může během hodiny vytvořit hollywoodský úsměv, na který jsem si já musela chvíli počkat.

Prozření po letech

Péče o zuby * Pravidelně choďte k dentální hygienistce.

* Zuby si čistěte měkkým kartáčkem, krouživými pohyby.

* Nezapomínejte ani na dentální nit v mezizubních prostorách.

* Nestačí jen dvě minuty, ale pečujte o chrup do „čistoskvoucna“.

Ačkoliv jsem léta žila v domnění, jak o své zuby vzorně pečuji, když chodím na pravidelné prohlídky k zubaři a chrup si drhnu co nejtvrdším kartáčkem tak, až štětiny létají a krev stříká, najednou jsem prozřela. A bylo to jen díky panu doktorovi Štěpánovi Gálovi z pražského zdravotnického zařízení Canadian Medical Care, který mě citlivě a trpělivě do tajů zubní péče zasvěcoval.

Udělal mi vstupní rentgeny, při kterých zjistil, že mám pod amalgamovými plombami tikající bomby. Zubní kazy, které nejsou vidět a pomalu se pod výplní prokousávají k nervům uvnitř zubů. Zároveň mě při speciálním vyšetření upozornil na onemocnění žlábku kolem zubu. Jde o problém závěsného aparátu zubů, který vede v pokročilejším stadiu k parodontóze, k viklání a následně může způsobit i úplnou ztrátu zubů.

Upřímně jsem se vyděsila a vzpomněla si s omluvou na protivně přísného zubaře v Santé, kterého jsem před lety zapudila, protože mě „krutě urazil“.

Tehdy jsem totiž nastupovala jako manažerka do velké firmy s neuvěřitelně bohatým zázemím pro zaměstnance, včetně nabídky široké závodní preventivní péče. Jenže při první návštěvě zubaře na poliklinice Santé jsem se hrozně naštvala. Zubař mě totiž odmítl vyšetřit dříve, než mi dentální hygienistka ukáže, jak si mám pořádně čistit zuby.

„Jsem snad nějaké prase?!“ načuřila jsem se a do ordinace toho „přechytralého“ náfuky už se nikdy nevrátila... Kdybych nebyla tehdy taková choulostivka, mohla jsem mít o tři roky zuby zdravější. Nakonec jsem u té dentální hygienistky přece jen skončila. Tedy naopak. Začala.

Bělení zubů - stav před a po

Zubní kámen musí pryč

Mé bělení zubů v Canadian Medical Care se nemohlo obejít bez dentální hygienistky Lucie. Aby bělení bylo účinné, musela nejdřív z mých úst odstranit všechny nečistoty, které jsem si na zuby nedbalým čištěním po léta ukládala. Můj oblíbený, ale přeci jen starší pan zubař totiž nešel v posledních letech příliš s dobou a třeba zubní kámen mi vždycky seškrabával jen z předních dolních řezáků.

Sedíte přibližně hodinu v zubařském křesle, ale místo vrtání a plombování vás čeká dokonalé čištění a leštění zubů. I tam, kam se běžně kartáčkem nedostanete. Pak mi slečna Lucie vybrala odpovídající velikost mezizubních kartáčků a vysvětlila, jak vypadá správný, opravdu účinný „normální“ kartáček.

Kupodivu proti těm z televizních reklam vypadá obyčejně. Má stejně dlouhé štětiny, ale hustě vedle sebe a hlavně je měkký. Ba přímo ultra-měkký, protože nesmí zbytečně dráždit dásně. Nakonec mě ještě objednala na kontrolu po čtrnácti dnech, aby se podívala, zda vše dělám tak, jak mám. A já jsem byla ráda, protože se chci dožít vysokého věku se svým vlastním chrupem, který - jak jistě uznáte - kouše mnohem lépe než umělý. A pochopila jsem i to, že si budu muset nechávat odstraňovat zubní kámen a všechen plak v dutině ústní u dentální hygienistky pravidelně.

Na poprvé to příjemné zrovna není, obzvlášť pokud péči o svůj chrup hodně zanedbáte. Přišla jsem však na to, že jakmile se o chrup dobře staráte, začnou se návštěvy u dentální hygienistky podobat času strávenému u kosmetičky či kadeřnice. Stačí to jednou za půl roku, pokud se člověk naučí si ráno a večer skutečně správně čistit zuby.

To znamená cídit je tak, aby se zubní kámen neusazoval či usazoval co nejméně. Tedy kroužit kartáčkem dostatečně dlouho a vyleštit zuby opravdu dočista. A nejen na viditelných ploškách, ale - a to je právě to, co mnozí z nás stále ještě neví - i v mezizubních prostorech. Tam se totiž pekelně dobře daří bakteriím, které leptají nejen naše zuby, ale i zdraví. Prokázalo se totiž, že zdravotní stav zubů a dásní ovlivňuje choroby srdce, cukrovku, plicní i revmatické nemoci i další, jak se můžete dočíst zde.

Objednávka odstínu

Jak jsem již řekla, bělit se nedá, dokud zuby nejsou dokonale na bělení připravené a „čisté“. Mně se to konečně podařilo, a tak jsem jednoho dne natěšená usedla do zubařského křesla v krásné ordinaci Veleslavínského zámečku, kde sídlí soukromé zdravotnické zařízení Canadian Medical Care.

Když mi pan doktor Štěpán Gála ukázal modrý plastový aparátek, sloužící k roztažení tváří, smála jsem se, protože mi připomněl jednu televizní Manéž Bolka Polívky. Během ní můj oblíbený komik podobnými aparátky znetvořil k potěše obecenstva obličeje svých slavných hereckých kolegů, včetně Jiřiny Bohdalové.

Od chvíle, kdy mi ono modré „roztahovadlo“ slečna asistentka Magdalena vpravila mezi čelisti, už jsem nemohla mluvit. Dostala jsem papír a tužku, abych mohla informovat zdravotníky o svých případných neudržitelných pocitech a dojmech. Též jednoduchým zvednutím ruky jsem si mohla vymoci krátké pozastavení procedury, kdyby bylo cokoliv nepříjemné. Nakonec však nebylo.

Příprava na bělení zubů

Čtvrt hodiny trvalo, než jsem byla pro bělení nachystaná. Musí se totiž zakrýt všechny měkké tkáně v dutině ústní, aby nepřišly s bělícím gelem do styku, protože obsahuje karbamid peroxid nebo peroxid vodíku. Ten krátkodobě rozvolní strukturu zubů a vycucne z nich tmavý pigment. Proto máte pusu plnou tamponů, přilepených speciální rychle tuhnoucí ochrannou pryskyřicí, která přilne k dásním. Příjemné to není, ale výsledek stojí za to.

Těsně před bělením mi ještě asistentka ukáže jakýsi umělý chrup na tyčce s nejméně dvaceti předními řezáky různých odstínů od nejtmavších po nejsvětlejší, posazenými vedle sebe. Podle nich najde mou stávající barvu a pan doktor Gála vysvětlí, jakého vybělení lze po hodinové proceduře dosáhnout.

Mám pátý odstín podle stupnice. Zubař mi slibuje po vybělení první, nejhůře druhý. „Když odstín po třech kolech stále ještě nebude k mé a vaší spokojenosti, přidá se čtvrthodinová procedura bělení zubů navíc,“ říká MUDr. Štěpán Gála.

Bělení zubů je závazek

Konečně je to tady. Pan doktor ve své ordinaci na Veleslavínském zámečku nanáší na vyceněné zuby bělící gel. Pak mi nasadí ochranné brýle a pevně k ústům přisune plazmovou lampu, jejíž ultrafialové světlo bělící proces při metodě ZOOM 2 urychluje.

Po čtvrt hodině MUDr. Gála starý gel sundá, nanese nový a celá procedura se třikrát až čtyřikrát vždy po patnácti minutách opakuje. Důležité je, že se při tom nesmíte hýbat, aby plazmová lampa správně mířila tam, kam má.

Při třetím opakování už se trochu nudíte. Bavíte se tím, že vyhledáváte na bělostném stropě obrázky, vytvořené neviditelnými spárami pod malbou. Určitě bych pacientům v tomto případě doporučovala si s sebou vzít sluchátka a pouštět si do uší nějakou muziku. V Canadian Medical Care nabízejí i poslech rozhlasové stanice dle vlastního výběru.

Po hodině je vše hotovo a vy se radujete ze svých „nových“ zubů, jejichž barvu nemůžete poznat. Jsou skutečně zářivě bílé. Ba přímo čistoskvoucí. Prostě vy zíráte, my zíráme. Odstín se změnil o několik stupňů a je to vážně vidět. Těšíte se za svými milovanými, jak jim tu nádheru hrdě předvedete. A protože chcete, aby vám co nejdéle vydržela, bedlivě posloucháte lékařův výklad, co je třeba pro co největší trvanlivost zářícího chrupu udělat.

Ono to totiž není jen tak, nechat si vybělit zuby a dál nic. Je to závazek. Podle vybělených zubů vám pak zubař dává barvu výplní. A já jsem zrovna potřebovala opravit zuby mezi dvěma horními jedničkami, kde mi dal pan doktor Gála po vybělení plombu v barvě vybělených zubů, tedy stupeň jedna. I proto teď šmirgluji chrup dvakrát denně jako šílenec, aby mi hollywoodská zářivost co nejdéle vydržela a po čase původní povadlá barva nezačala příliš kontrastovat s novou výplní.

Ozařování při bělení zubů

První dojmy, první dny

Doma jsem se pochlubila. Rodina málem upadla, jak jsem byla krásná. A pak jsem si vzala prášek proti bolesti, abych se první noc příliš netrápila, protože bohužel jsem patřila mezi těch deset dvacet procent pacientů s následnou citlivostí bezprostředně po bělení. Mé zuby byly první den citlivé na všechno. Studené, horké, sladké, kyselé, prostě to trochu bolelo.

Nutno dodat, že také první tři dny nesmíte jíst potraviny, které obsahují silná barviva. Než se otevřené póry ve sklovině opět uzavřou, musíte si odepřít borůvky, maliny, červené víno, kávu, čaj, colu a veškeré zabarvující jídlo a tekutiny. A do budoucna si vůbec musíte rozmyslet, zda bílé zuby opět co nejrychleji zažlutíte častým kouřením, či si zkusíte od cigaret odvyknout.

Předsevzetí

Bělení zubů je v péči o chrup jen třešnička na dortu. Člověk ho může zopakovat nejdřív za rok, ideálně za několik let, pokud se o své zuby dobře stará. A to je právě to důležité: změnit svůj postoj k péči o vlastní chrup. Od té doby, co mě pan doktor Gála tak významně ovlivnil, mám v puse jako v pokojíčku. Dásně mi nekrvácejí, zuby netrnou, kazy nepřibývají.

Zakrytí měkkých tkání