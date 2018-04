Pět věcí, které o vás prozradí vaše pozadí

Ženské pozadí je symbolem atraktivity a hýždě jsou u obou pohlaví významnou erotogenní zónou. Tvar hýždí muže a ženy se výrazně liší. Zatímco muži mají hýždě obvykle plošší a menší, ženský zadek je širší, plnější, kulatější a má větší podíl tuku.



Hýžďové svaly se podílejí na vzpřímeném stoji a správném držení pánve, velký hýžďový sval ovládá kyčelní kloub. Vaše pozadí o vás může také prozradit zajímavé informace.

Větší zadek vás může chránit před některými nemocemi

Pokud se trápíte kvůli objemnějšímu pozadí, možná vás potěšíme. Zaoblený zadek je nejen podle většiny mužů atraktivnější než plochý, ale navíc vás může ochránit před některými chronickými chorobami.

Odborná studie publikovaná v časopise International Journal of Obesity totiž ukázala, že vyšší procento tuku v oblasti hýždí souvisí s poklesem kardiovaskulárního a metabolického rizika. Objemnější pozadí dále vědci spojili se zdravými hladinami cholesterolu i hladinami cukru v krvi. Jednoduše řečeno větší zadek může znamenat snížené riziko vzniku srdečních chorob, vysokého cholesterolu nebo cukrovky.

Nadměrné cvičení vám může zploštit pozadí

Pokud je váš zadek prakticky neexistující, zvažte, zda netrávíte moc čas běháním nebo jiným cvičením, při kterém vydáte příliš mnoho energie.

„Hýžďové svaly jsou největší svaly v těle a sval je nejvíce metabolicky aktivní tkáň,“ říká Brandon Mentore, silový a kondiční trenér z Philadelphie v USA. Ten dále vysvětlil, že při energeticky náročném cvičení se svalová tkáň rozbíjí, což může často vyústit ve „vyfouknutí“ zadnice. Jinými slovy, plochý zadek by mohl znamenat, že jste se přesunuli ze spalování tuků na tavení svalů, což podle Mentoreho rozhodně není nic dobrého.

Markéta Brožová, hlavní trenérka Contours fitness pro ženy, však podotkla, že správně provedené nadměrné aerobní cvičení ploché pozadí nezpůsobuje.

„Ke ztrátě svalové hmoty nedochází, spíš k zakyselení svalů, které znemožňuje další cvičení. U aerobního cvičení, aby bylo efektivní, je důležité dodržet doporučenou tepovou frekvenci, která by se neměla překračovat, také je podstatný správný interval cvičení. Pak se komplexně ničí tukové zásoby a zpevňuje svalstvo, tedy může docházet i k redukci tuku v oblasti spodních partií, ale úbytek nastane i na jiných částech těla. Jestliže se chcete zaměřit na zeštíhlení a zpevnění pozadí, pak kombinujte aerobní cvičení s posilováním. Ideální jsou třeba zanožování, výpady, unožování. Aby nedocházelo k úbytku svalové hmoty, je nutné především správně jíst, tedy přijímat dostatečné množství bílkovin.“

Hemoroidy mohou ukazovat na nedostatek vlákniny

Zvětšené žíly v konečníku se typicky projevují bolestí, svěděním a krvácením. Hlavním viníkem vzniku hemoroidů je sedavý způsob života a nevhodné složení stravy s nízkým obsahem vlákniny. Hemoroidy také častěji trpí ženy v těhotenství a po porodu.

Hlavní nutriční specialistka Světa zdraví Monika Bartolomějová jako prevenci hemoroidů doporučuje zdravou, na vlákninu bohatou stravu, jejíž součástí je dostatek ovoce a zeleniny, luštěniny, celozrnné pečivo a ovesné potraviny.

„Důležité je rovněž přijímat dostatek neslazených tekutin, vyhýbat se alkoholu. Doporučuje se i konzumace libového, netučného masa. Naopak je nutné vyhýbat se jídlům smaženým, tučným, přesoleným, nadměrné konzumaci bílého pečiva, těstovin, uzenin. Nezdravé a nevyvážené stravování, obzvlášť pokud neobsahuje zeleninu a ovoce, vede k zácpě či průjmu, a oba tyto faktory vznik hemoroidů ovlivňují, případně zhoršují,“ varovala Bartolomějová.

Za plochým pozadím může být i sedavé zaměstnání

Nejspíš byste si toho všimli i bez studie, ale výzkum odborníků ukázal, že příliš mnoho času stráveného sezením na židli může vést k širšímu a ploššímu zadku. Dlouhodobé sezení za pracovním stolem může totiž způsobit zkrácení flexorů kyčelního kloubu a také oslabení hýžďových svalů. Zploštění pozadí můžete předejít častými přestávkami, kdy na chvilku vstanete od stolu a projdete se.

Pokud máte možnost, zkuste se o těchto přestávkách také trochu protáhnout nebo lehce zaposilovat. Jednoduché cviky, jako jsou dřepy na jedné noze nebo klasické „prkno“, vám moc času ani prostoru nezaberou. Pomoci by vám také mohlo správné držení těla při sezení. Kolena by měla být v úrovni boků, nebo lehce pod a monitor počítače by měl být na úrovni očí nebo mírně pod.

Neobvyklá stolice může upozornit na zdravotní problém

Tentokrát ponecháme tvar a velikost pozadí stranou a zaměříme se na to podstatnější, tedy to, co z vás při vyprazdňování vychází. Stolice je totiž dobrým ukazatelem toho, co se děje uvnitř vašeho těla a jakékoliv nezvyklé změny mohou být červenou vlajkou.

Neobvyklá konzistence, zápach nebo barva mohou ukazovat na léčitelné infekce nebo onemocnění, jako je celiakie či potravinová intolerance na potraviny. Časté nebo trvalé průjmy by mohly znamenat střevní onemocnění, jako jsou ulcerózní kolitida nebo Crohnova choroba.

Gastroenteroložka Cynthia Rudertová z Atlanty v USA podotkla, že lékaři mohou léčit tyto stavy prostřednictvím změny stravovacích návyků, popřípadě léky.

Zpozornět byste také měli při objevení krve ve stolici. Praktická lékařka Šárka Soukupová z Lékařského domu Praha 7 informovala, že příčin krve ve stolici může být celá řada, přičemž rozhodující pro podrobnější diagnózu je množství a zabarvení krve – zda je krev jasně červená, tmavě červená, či se jedná o krevní sraženiny.

„Důležité je i to, zda byla smíchaná ve stolici, odkapávala po defekaci do mísy, případně se objevila jen na toaletním papíře. I podle těchto informací od pacienta může lékař už odhadovat možnou příčinu,“ vysvětlila doktorka Soukupová a dodala, že tmavší krev třeba provází krvácení z tračníku a ze žaludku, odkapávání jasně červené pak spíš signalizuje na oblast řitního kanálu či konečníku. Ve většině případů se ale většinou jedná právě o hemoroidy, u nichž bývá přítomnost krve v toaletní míse či na toaletním papíře prvním, a následně pravidelným signálem.

„Při stanovení diagnózy se přihlíží i k tomu, jestli krvácení neprovází další obtíže, bolesti břicha, nechutenství, hubnutí. Obecně je lepší lékaře vyhledat vždy, aby se dala vyloučit závažnější onemocnění, nádory. V případě hemoroidů pak může lékař při včasné diagnóze nastavit takovou léčbu, která pak zamezí nutnosti případné operace,“ uzavřela lékařka a Šárka Soukupová.