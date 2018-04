Kartářky už nejsou in, zkusily jsme human design

Pomocí human designu jsem měla lépe poznat své talenty a schopnosti a zároveň limity. Budu-li je respektovat, mám šanci se lépe rozhodovat a můj život bude harmoničtější. Alespoň to mi Jakub Střítezský slibuje.

Human design - volně přeloženo jako "mapa člověka" - jedná se o metodu mapující osobnost na základě 9 energetických center, 36 kanálů a 64 bran - human design věří, že pochopením vlastní podstaty dokáží lidé dělat v životě správná rozhodnutí - základní výklad trvá hodinu a stojí 1 900 Kč

"V případě, že svou přirozenost jedinec nerespektuje, naráží v životě na různé druhy odporu a bariér, které v něm vyvolávají negativní emoce," vysvětluje hned v úvodu, sotva dosedám do křesla v jeho kanceláři zařízené jako malý byt v esoterickém duchu.

Ale ještě předtím potřebuje znát přesné datum, hodinu a minutu mého narození. Bez toho konkrétní osobní mapu nesestaví.

Výklad nabízí osobně i písemně nebo prostřednictvím Skypu. "Osobní setkání je ale mnohem příjemnější," usmívá se a nabízí mi čaj. Počítač mezitím zpracoval mé narození a už z tiskárny leze obrys člověka počmáraného různými barevnými čtverečky a trojúhelníčky. Než konečně začne výklad, zapíná Jakub Střítezský diktafon. Součástí služby je totiž CD s nahrávkou. Své služby nabízí také partnerům nebo rodičům pro lepší pochopení jejich potomka.

Nemám tlačit na pilu

Jsem prý, jako zhruba dvě třetiny populace, Generátor neboli generující typ, čili velmi energická bytost. Naší strategií je využívat svou energii pouze v reakci nikoliv k iniciování, dozvídám se. Měli bychom se naučit energii správně využívat. "Nesmíte takzvaně tlačit na pilu, ale musíte čekat, až k vám příležitost sama přijde," nabádá Střítezský.

Typy osobnosti Human design rozeznává čtyři typy lidí. V případě nerespektování vlastního typu naráží jedinec na odpor a bariéry, které vyvolávají různé druhy negativních emocí.

Reflektor

- necelé 1 % populace

- negativní emoce: zklamání

Manifestor

- zhruba 8 % populace

- negativní emoce: vztek

Projektor

- zhruba 22 % populace

- negativní emoce: zahořklost

Generátor

- zhruba 70 % populace

- negativní emoce: frustrace

Na mapě člověka z tiskárny vidím devět energetických center. Představují je čtverečky a trojúhelníčky. Šest z nich je vybarvených, což znamená, že jsou neměnná. "To je vaše danost, vaše přirozenost a o to se můžete v životě opřít," ujišťuje mě human designér. Moje životní energie vychází podle něj ze sakrální oblasti a z oblasti srdce a ega. Zároveň se prý ale hodně řídím rozumem, vykládá Jakub Střítezský barevný obrázek.

Tři moje centra jsou ale čistě bílá. "Znamená to, že jsou otevřená vůči okolním vlivům. Tato centra mají schopnost do sebe dočasně přebírat energie lidí z okolí a zdvojnásobit jejich sílu. Není to však naše energie, naše přirozenost a pod tímto cizím vlivem můžeme jednat způsobem, který nám nesedí," upozorňuje.

Bílé centrum "Krku" podle něj znamená, že můj způsob komunikace je proměnlivý, přizpůsobí se tomu, s kým zrovna hovořím. Bílé centrum "Solar plexus" značí, že jsem velmi citlivá na emoce svého okolí a vnímám je silněji než jejich původní nositelé. "Je však dobré si uvědomit, že tyto emoce nejsou vaše, podle toho je s nimi dobré i zacházet," poučuje mě designér. Bílé centrum "Kořenu" mě podle něj zase může nutit ke spěchu, ve snaze zbavit se pocitu neustálého tlaku. Podle Jakuba Střítezského je ale tento pocit často zbytečný, je potřeba se naučit nechat ho sebou volně projít.

"Pokud budete své vnitřní nastavení včetně svých omezení respektovat, budete se cítit šťastnější, protože nepůjdete proti své přirozenosti, svému vlastnímu já. V případě, že svou přirozenost jedinec nerespektuje, naráží v životě na různé druhy odporu a bariér. To v něm vytváří negativní emoce spojené s možným pocitem celkové nespokojenosti, nenaplnění a neúspěchu," přesvědčuje mě designér o významu své metody.

Snažím se řídit radami

Je fakt, že řada charakteristik na mě seděla. Například se zcela intuitivně řídím tím, že nemám iniciovat, ale reagovat na příležitosti, vždy mi v životě všechno přicházelo i vycházelo samo bez větší dřiny. Že jsem hodně energická, je určitě také pravda, bylo příjemné slyšet, že se na svou téměř nekonečnou zásobárnu energie mohu spolehnout.

Hodně mě zaujalo, že dvojnásobím emoce druhých a že se s nimi musím naučit pracovat.

A nejvíc mě zasáhlo to, že komunikuji flexibilně, v reakci na to, s kým mluvím, že pro mě není dobré začínat rozhovory. O tom teď často přemýšlím a zároveň je pro mě, jako pro ukecaného člověka, těžké to dodržovat.

Energetická centra

Human design popisuje celkem devět energetických center.Ta mohou být buď definovaná (neměnná) či nedefinovaná (otevřená). Infografiku najdete zde.

Hlava – centrum inspirace a myšlení

Ajna (Ažna) – centrum zpracovávání myšlenek

Krk – centrum komunikace

G – centrum identity

Srdce/Ego – centrum vůle a sebevědomí. Souvisí také s materiálním světem

Sakrál – centrum životní síly, vitality a sexuality

Kořen – centrum fyzického tlaku a síly jednat

Slezina – centrum intuice a instinktu. Má souvislost s fyzickým zdravím

Solar Plexus – centrum emocí a nálad