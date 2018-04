Spolehlivé způsoby, jak si zničit vlasy. Často je kartáčujte a fénujte

Ze všech stran se na vás valí reklamy, které tvrdí, že když nebudete používat pouze a jen propagovaný výrobek, nikdy se zářivé, bohaté a vitální hřívy nedočkáte. Jenže odborníci to vidí trochu jinak.

Podle nich nezáleží až tak dalece na značce a ceně přípravku, který na své vlasy používáte, ale jestli se dokážete vyvarovat zbytečných chyb, které vám vlasy poškozují.

Tady jsou ty nejspolehlivější způsoby, jak si zničit vlasy a získat jistotu, že se hrdou majitelkou bohaté hřívy nikdy nestanete:

Fénování

Pokud toužíte po matných, vysušených a lámavých vlasech, fénujte je co nejčastěji, co nejdéle a na co nejvyšší teplotu. Výzkum z roku 2011 zkoumal, co přesně se s mokrými vlasy děje v okamžiku, kdy je vyfénujete. Jeho autoři prokázali, že čím vyšší teplotou vlasy fénujete, tím větší je poškození vlasového vlákna.

Vlasy vystavené nejvyšší teplotě vykazovaly největší množství prasklin a trhlin. Docházelo u nich ke změnám barevnosti a významnému poklesu jejich přirozené vlhkosti. Nejvýraznější poškození se u pravidelně fénovaných vlasů objevovalo na povrchu, ale k deformacím v důsledku fénování dochází i uvnitř vlasu.

Ve vlasových vláknech se totiž nalézají takzvané vakuoly, což jsou prázdné prostory vyplněné vzduchem. V případě, že máte vlasy mokré, jsou vakuoly naplněné vodou. Pokud je ale vyfénujete za použití příliš vysoké teploty, voda uvnitř vlasu se začne „vařit“ a bublinky, které přitom vznikají, deformují a poškozují vlasová vlákna. Výsledkem jsou slabé, matné a lámavé vlasy. Ke stejnému poškození vlasů přirozeně dochází i při použití kulmy, nebo žehličky na vlasy.

Culíky

Vypadají stylově, nikdy nevyjdou z módy, jsou praktické, ale také vám mohou výrazným způsobem zničit kštici. Pravidelné nošení těsně utažených culíků může být příčinou takzvané trakční alopecie. To znamená, že vlasy začínají vypadávat v důsledku příliš velkého tahu.

Používání gumiček a sponek navíc vlasy láme a největší pohromu způsobíte, pokud si do culíku stáhnete mokré, nebo vlhké vlasy, které jsou mnohem zranitelnější než suchá kštice. Pokud nechcete svým vlasům škodit, vyhýbejte se každodennímu nošení těsně utažených culíků a při stahování vlasů používejte zásadně jen látkové gumičky.

Odbarvování

Jednou z nejhorších věcí, kterou můžete svým vlasům udělat, je odbarvování. Při něm zjednodušeně řečeno pronikají chemikálie do vnitřní struktury vlasu a odstraňují jeho přirozenou pigmentaci. Tím, že se mění jeho struktura, stává se vlas mnohem náchylnější k poškození. Je lámavější, slabší, matný a nejspíš se vám začnou třepit konečky.

Peroxid má navíc na vlasy vysušující vliv, což dále přispívá k jejich poškozování. Pokud ještě odbarvené vlasy pravidelně fénujete, dodáte svým vlasům pomyslný poslední hřebík do rakve.

Slunění

Většina lidí se už naučila nepodceňovat ochranu pokožky před sluncem, ale jen málokdo si uvědomuje, že stejnou péči potřebují i vlasy. Slunce vlasy vysušuje a ty se pak snáze lámou, třepí a ztrácí lesk. Ničí se totiž jejich vnější vrstva, která vlas chrání před škodlivými vnějšími vlivy.

Navíc sluneční záření degraduje melanin, což způsobuje změnu barevnosti vlasů. Ještě víc na slunci trpí vlasy namáhané trvalou či častým barvením, protože ty jsou na poškození mnohem náchylnější.

Přitom není v současné době ochrana vlasů před sluncem nijak složitá a na trhu je spousta přípravků určených speciálně k ochraně před slunečními paprsky. Podle odborníků byste měla sáhnout minimálně po letním šamponu a kondicionéru s UV filtrem.

Bavlněné polštáře

Spíte stále na bavlněných polštářích? Možná právě to je poněkud překvapivou příčinou toho, že vaše hříva nevypadá tak, jak byste si představovala. Při spaní na bavlněných polštářích totiž vlasy ztrácí svou hydrataci a jsou mnohem křehčí a lámavější.

Stejně tak mají větší tendence k cuchání a poškození. Oproti tomu pokud si pořídíte polštář ze saténu nebo hedvábí, vlasy po něm budou více klouzat a tudíž se i méně cuchat a lámat.

Náruživé kartáčování

Pokud jste, stejně jako tisíce dalších žen, uvěřila mýtu, podle nějž byste si měla denně projet vlasy kartáčem minimálně stokrát, aby získaly skvělou formu, je nejvyšší čas to změnit. I když mýtus ohledně kartáčování vlasů tvrdí, že vlasy jsou potom lesklejší, protože se maz rozetře po celé jejich délce, a že lépe rostou, protože kartáčování stimuluje pokožku hlavy - všechno to jsou nesmysly.

Jediné, čeho přehnaným kartáčováním vlasů docílíte, bude poškození vnější vrstvy vlasového vlákna. Vlasy potom budou mnohem náchylnější k poškození, lámání a třepením konečků. Ještě horšího efektu dosáhnete, pokud se pustíte do kartáčování mokrých vlasů. Podle odborníků byste měli omezit kartáčování na minimum a investovat do kvalitního dřevěného kartáče, který je k vlasům šetrnější.