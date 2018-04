Co nesmí chybět v českém kufru? Toaletní papír a kraťasy místo sukně

Co všechno si balíme

Podle ankety, kterou zpracovala agentura Perfect Crowd pro internetový obchod ZOOT, mají Češi kufry obecně těžší než Slováci. A rozdíl je i v tom, co do nich balí. U nás považujeme za základ dovolenkového šatníku tričko, plavky a kraťasy – bez ohledu na pohlaví. Na Slovensku zase preferují tříčtvrteční kalhoty a dámy častěji vyrážejí v sukni. Abychom ale Češkám neupírali ženskost: šaty si na dovolenou berou častěji než Slovenky.



Pro Čechy je typické taky to, že si s sebou bereme věci, které bychom snadno sehnali i v místě dovolené. Celá polovina z nás cestuje s toaletním papírem, do hotelu si vozíme i ručník nebo papírové kapesníky. K moři si často bereme ještě léky na průjem a na dovolenou ve městě zase antikoncepci. To Slováci (ženy i muži) se častěji neobejdou bez tělové kosmetiky a taky bez elektronických zařízení.

Plavkové trauma

Kdo cestuje k vodě, neobejde se bez plavek – jenže jejich nákupy nejsou zrovna oblíbenou částí příprav. Zvlášť ženy často uvádějí, že je to nepříjemný zážitek, i tak se ale nakonec rozhodujeme častěji pro bikiny než pro jednodílné plavky. Bez ohledu na to, že jednodílné modely zažívají v módě velký návrat, tvoří ty dvoudílné celých 70 % dámských plavek v českých kufrech.



Elegantní i u moře

Dovolená v zahraničí, a to hlavně u moře, znamená pro mnoho Čechů i Slováků možnost se trochu „předvést“, a tak v kufrech nechybí ani oblečení, které považujeme za společenské. U žen to můžou být šaty nebo halenka a sukně, Slovenky k nim navíc s oblibou nosí boty na podpatku.



Muži si pod pojmem „společenský oděv“ obvykle představí kombinaci košile a kalhot, každý pátý přidá dokonce sako. Jenže zatímco naši slovenští bratři raději sáhnou po obleku, pro Čechy platí za elegantní kalhoty třeba džíny.

Podívejte se, jak lze do malého kufru sbalit vše na desetidenní dovolenou: