Děti potřebují tátu a dalších 8 vět, kterými nepotěšíte svobodné matky

1 Musí být strašně těžké být na všechno sama

Rodič samoživitel má na svých bedrech péči o dítě, o domácnost a o finanční zajištění rodiny. Matky samoživitelky také patří mezi skupinu nejvíce ohroženou chudobou. Možná tušíte, že být samoživitelka není procházka růžovým sadem, ale nemusíte to připomínat svobodným matkám a otcům při každé příležitosti. „Jednou mi sousedka babičky na vesnici řekla, že je to strašné a že by to nikomu nepřála. Já bych si zase nepřála bydlet mezi lidmi, kteří takto přemýšlejí nad mým životem,“ svěřila se Jana, která se svým pětiletým synem žije v Plzni.

Pokud chcete dát najevo, že obdivujete energii a úsilí, které rodič vynakládá do svých dětí, prostě to řekněte. Obdivuji, jak své dítě zvládáš a jak se mu věnuješ. Máš moc hezké/milé/vychované/přátelské/veselé dítě.



2 Vypadáš unaveně

Vzpomeňte na slova své babičky: Když nemůžeš říct nic hezkého, raději mlč. Pokud chcete projevit starost nebo pomoci kamarádce či kamarádovi, nabídněte jim konkrétní pomoc. „Všichni mi neustále v kanceláři opakovali, jak vypadám unaveně, ale nechápali, že nemám kdy odpočívat. Z práce letím pro dceru, snažím se vařit večeři a psát s ní zároveň úkoly, pak jí přečíst něco před spaním a ještě trochu uklidit, než sama usnu nad psaním mailů,“ popisuje účetní Pavla.



Velkou radost jí proto udělala kolegyně, která se k ní jednou vypravila v neděli dopoledne a „vyhnala“ Pavlu s dcerou na procházku, zatímco ona jim uklidila byt a návdavkem uvařila výborný oběd. „Bylo to skvělé a druhý den se o únavě nikdo ani nezmínil,“ pochvaluje si milou kolegyni Pavla. Radost jistě uděláte i krátkým pohlídáním dítěte, během kterého si bude rodič moct dojít v klidu nakoupit nebo třeba zacvičit. Nabídka by měla být co nejkonkrétnější. Zavolej, až budeš něco potřebovat je sice milé, ale není z toho vůbec jasné, jestli hovoříte ze zdvořilosti, nebo máte opravdu zájem (a co všechno jste případně ochotni zastat).



3 Mají všichni stejného otce?

Existuje nepřeberně důvodů, proč někdo skončí jako rodič samoživitel - od rozvodu přes nezájem druhého rodiče o rodičovství až po jeho smrt. Nepropadejte představám z minulého a předminulého století o tom, že neprovdaná žena s dítětem je nemorální nebo do větru. A ať to bylo s otcem nebo otci jejích dětí jakkoliv, vám do toho nic není.

4 Chlapům se nedá věřit, jsou to hajzlové

Podobné připomínky se snaží o navázání spiklenecké konverzace o tom, jak je polovina lidského rodu zkažená a nezodpovědná. Jenže když s někým máte dítě, spojuje vás společný potomek navždy, ať už se mezi vámi stane nebo stalo cokoliv. Ze šroubovice DNA jeho kód prostě nevymažete. A i když vás něčím asi naštval, nebudete to s lidmi řešit na potkání.



„Připomínky, že byl můj bývalý manžel pitomec, mě urážejí. Jsme dva dospělí lidé, co se rozhodli vzít, mít spolu děti a po čase raději žít odděleně. Ale nelituji toho, nemyslím si, že je ubožák a nechci, aby to nikdo říkal před našimi dětmi,“ rozohňuje se grafička Linda, která má s manželem patnáctiletá dvojčata a dobré vztahy.



5 Co se stalo mamince? Kde je otec?

Svobodný otec Petr oproti tomu říká, že mají všichni tendenci předpokládat, že matka jeho dítěte zemřela, když vidí v jeho péči šestiletou dceru. „Co se stalo mamince? Chvíli po rozvodu z toho byla dcera dokonce trochu zmatená a bála se o ni, protože to opravdu padalo ze všech stran. Navíc mě jako pečujícího otce to vlastně uráží, ale to málokoho napadne,“ postěžoval si Petr na nedomyšlené připomínky na jeho adresu.



Naopak matek se často i cizí lidé ptají na to, jestli se otec s dětmi stýká a jak často, a obě pohlaví bývají vyslýchána ohledně důvodů rozchodu. „Unavuje mě ale neustálé vyptávání. Rozchod je pro mě uzavřená kapitola a nechci si na bývalém partnerovi neustále vybavovat jenom to negativní, protože to mi komunikaci s ním kvůli dítěti nijak neusnadňuje,“ vysvětluje Alice, která se s partnerem rozešla po patnácti letech manželství kvůli opakované nevěře a nakonec i paralelnímu vztahu.



6 Vím, jak se cítíš, můj manžel je týden na služební cestě

Podle Lindy mají tendenci říkat podobné věty více cizinci, se kterými přichází v práci do styku, ale nevyhýbají se tomu ani Češi a Češky. „My ovšem používáme spíš výraz slaměná vdova a vdovec. Každopádně vás ujišťuji, že to není totéž. Obzvlášť pro moje kamarádky, kterým bývalí partneři neplatí výživné na děti a vůbec se o ně nezajímají. Vždyť manžel vám i z toho Berlína zavolá a může dětem přečíst pohádku na dobrou noc,“ vysvětluje Linda, která se jednou týdně schází se skupinou dalších žen samoživitelek a rozvedených matek.



A dodává, že jediná žena s mužem „na služební cestě“ , jejíž situace by se dala k samoživitelkám přirovnat, je, pokud má manžela vojáka na zahraniční misi.



7 Lidé dnes v manželství nic nevydrží

Další komentáře ze světa mravokárců a samozvaných soudců: Chudáci děti z rozvrácené rodiny, děti potřebují úplnou rodinu, proč jsi rozbila rodinu? ... Nikde není napsáno, že udržení manželství za každou cenu je pro dobro dětí. Kolikrát to dokonce může být pro děti vyloženě fyzicky i psychicky nebezpečné - třeba pokud má rodič problém s agresivitou, alkoholem nebo jinými drogami. To se děje i v rodinách, které vypadají na první pohled jako spořádané a bezproblémové. Nevíte, co si tento samostatný rodič s dítětem museli prožít, tak je nesuďte dopředu (a raději ani později).

8 Měla jsi být zodpovědnější

Toto je jedna z „oblíbených“ vět matek samoživitelek, otcové se s ní totiž setkávají málokdy. Vychází totiž z předpokladu, že starost o antikoncepci je záležitostí ženy a trochu opomíjí, že k početí jsou potřeba dva lidé.



„Jsem nezodpovědná, protože jsem svobodná matka? Anebo je nezodpovědný můj bývalý partner, protože se mnou žil několik let, říkal že chce rodinu, přivedl mě do jiného stavu, a pak od nás po třech měsících od narození dcery odešel?“ rozčiluje se třicetiletá Veronika, která se o půlroční dcerku stará sama s občasnou výpomocí prarodičů.



9 Děti potřebují tátu, měla bys jim najít nového

Jsou na světe i svobodné matky a otcové (příkladem za ně může být slavný fotbalista Cristiano Ronaldo), kteří se rozhodli žít bez partnera dobrovolně. Anebo po rozchodu nebo rozvodu zjistili, že se jim jako single s dítětem žije docela dobře a po nikom dalším se momentálně neshánějí. Po náročném vztahu nebo rozchodu si mnoho lidí raději nějakou dobu od randění oddychne a srovná si myšlenky i požadavky na nového partnera. Proto si odpusťte samozvanou roli dohazovačky pro vaši novou kolegyni či kolegu, třeba o to vůbec nestojí.



„Lidé mají tendenci si myslet, že jsem chudinka, co vezme zavděk jakýmkoliv chlapem, co se nade mnou jako nad svobodnou matkou smiluje a srovná mého syna, co musí být určitě děsný spratek,“ otráveně popisuje Marcela, zatímco si její sedmiletý introvertní syn u stolu v tichosti kreslí. „Syn už ale tátu má a já jsem momentálně taky spokojená bez partnera. Není to díra, co se musí za každou cenu hned někým dalším zalepit,“ dodává především směrem ke svým vdaným kamarádkám, které mají ve zvyku jí neustále někoho představovat a vychvalovat jeho potenciální rodičovské rysy.