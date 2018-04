Kupte si raději psa a další věty, které páry toužící po dítěti neocení

Když je řeč o intimních a navíc i bolestivých tématech, člověk často neví co říct a ve zmatku plácne větu, která nadělá více škody než užitku. Doktorka Angelina Beltsosová se během více než dvacetileté praxe setkala s tisícovkami pacientů. Na základě svých zkušeností pak pro server Huffington Post sepsala pravidla etikety o neplodnosti.

A jaké jsou tedy ty zákeřné věty, které možná vůbec nemyslíte zle, ale kterými můžete ublížit?

1. Tak co? Už?

Pokud víte, že pár zápolí s otěhotněním nebo donošením dítěte, odpusťte si přímé otázky na úspěšnost jejich snah. Mnoho žen je pověrčivých a nechtějí o svém těhotenství během prvních tří měsíců nikomu říkat. A ani pak nemají ještě vyhráno. Takže s oznamováním novinek jim dejte prostor. A namísto spikleneckého mrkání a významných pohledů se jich prostě zeptejte, jak se jim daří.

2. Přestaň se stresovat a tolik se snažit

To jsou sice rady nad zlato, ale muž s ženou snažící se o početí je pravděpodobně slyšeli tolikrát, že je v noci vykřikují i ze spaní.

Zkusili jste se někdy nestresovat, když neustále přemítáte nad budoucností své rodiny? Ono opravdu není jednoduché se v takové životní situaci uvolnit i před manželem, natož o tom pak vykládat každému na počkání.

Podobné připomínky na pár nepůsobí příznivě, ale naopak necitlivě a vyčítavě. Stejně je to s názory naznačujícími, že by se žena měla méně soustředit na kariéru, pokud chce otěhotnět. Za tyto rady je placen její lékař.

3. Tak si kupte psa

Ano, spousta lidí se chová ke svým psům jako k dětem, povídají si s nimi, vyvařují jim, koupou je a nechávají spát v posteli. Není na tom nic špatného (i když možná trochu potrhlé to přeci jenom bude), ale není to řešení problémů s plodností. Nefunguje to moc dobře ani jako vtip.

4. Buďte rádi, děti jsou děsné. Nechcete ty moje?

Navíc jsou drahé, hlučné a nevděčné. Vlastně máte štěstí, že žádné nemůžete mít, protože si ušetříte spoustu starostí a zklamání. A těhotenství bylo děsné utrpení, byla jsem jako velryba, furt jsem zvracela a ječela na všechny kolem sebe, fakt není o co stát.

Ano, i takové úvahy občas podle doktorky Beltsosové vypustí z úst lidé před párem snažícím se o úspěšné těhotenství a donošení dítěte. Nikoho to nepobaví, skoro zaručen je pocit trapnosti všech zúčastněných.

5. A proč nezkusíte adopci?

Pokud vám to opravdu vrtá hlavou, pak vězte, že adopce není tak snadná, jak si možná myslíte. Předchází jí intenzivní zkoumání partnerství a dlouhé čekání, které ne každý pár přečká společně. Navíc zde není tak vysoký počet malých dětí volných k adopci, spousta jich může jen do pěstounské péče, kde hrozí, že v budoucnu o dítě zase přijdete. To je pro mnohé páry nepřekonatelný problém. A je to jejich volba, kterou nemusí nikomu obhajovat.

6. Bůh pro tebe má jiný plán

V českém ateistickém prostředí podobné soudy zaznívají spíš na adresu osudu, případně karmického úkolu a dalších tajemných entit, které podle některých ovládají vaše životy.

„Je velmi zraňující, když před osobou toužící po dítěti naznačíte, že někteří z nás prostě nemají být rodiči. Namísto toho raději řekněte, že existuje spousta způsobů pomoci. Víra je velmi silná a slova podpory znamenají mnoho,“ navrhuje doktorka Beltsosová.

7. To já jsem otěhotněla hned

Doktorka Beltsosová doporučuje raději se tématu těhotenství a rodičovství vyhýbat, i když to samozřejmě není nutné za každou cenu (obzvlášť pokud téma nadhodí sami). Soustřeďte se raději na jiná témata konverzace: jak se jim daří v práci, jaké mají koníčky, jaký naposledy viděli film, kam pojedou na dovolenou.

Buďte také chápaví, pokud se vaši přátelé rozhodnou raději vynechávat grilovačky a společné návštěvy koupališť, kam s sebou všichni berou své i sousedovic děti. „Někdy páry potřebují čas a soukromí, aby mohli truchlit a vyrovnat se s diagnózou,“ objasňuje lékařka.

8. Kdybys zkusila shodit/přibrat a tuhle pozici ...

Namísto rad zkuste přátelům nebo příbuzným raději nabídnout svou pozornost a vyslechněte je. Nechte je svěřit se a nevyptávejte se na podrobnosti, pokud o nich sami nechtějí mluvit.

„Nejlépe jim ukážete svou podporu tím, že je budete poslouchat a dáte jim najevo, že jste jim nablízku, kdykoliv to budou potřebovat,“ doporučuje doktorka Angeline Beltsosová.

9. Vím přesně, jak se cítíš

Pokud jste si neprošli naprosto identickou situací, pak to určitě nevíte. Neuděláte chybu, pokud se na chvíli zkusíte vžít do jejich situace.

„Diagnóza neplodnosti může vyvolat pocity studu, nedostatečnosti, deprese a izolace. Lidé mají tendence vinit se ze své diagnózy,“ vysvětluje doktorka Beltsosová s tím, že proto by měli kamarádi a příbuzní pečlivě vážit slova podpory.

10. Copak jsi po třech potratech ještě nepochopila, že to nejde?

Problém s neplodností nesouvisí pouze s komplikacemi s otěhotněním, ale spadají pod něj i obtíže donosit dítě do termínu porodu. Obtíže s plodností se mohou objevit i u párů, které již v minulosti děti měly. To však rozhodně neznamená, že je jejich problém méně bolestivý, takže i v takovém případě se snažte být citlivými posluchači.