Devět věcí, které duševně silní jedinci nedělají

„Silná osobnost má výborně rozvinutou emoční inteligenci, která je pro zvládání života nepostradatelná. Čím nižší dávka emoční inteligence, tím síla osobnosti upadá nebo prostě v určité oblasti strádá. Emoční inteligence se těžko definuje – jde totiž o všechno to, co ovlivňuje, jak zvládáme své chování, a co formuje naše osobní rozhodnutí,“ vysvětluje terapeutka pro děti, rodiny a mezilidské vztahy Lucie Mucalová.

Některé činy a vlastnosti jsou naopak mentálně silným jedincům cizí. Sociální pracovnice a autorka knižních bestsellerů o duševní síle Amy Morinová ve své knize „13 Things Mentally Strong People Don ́t Do“, popsala, které věci duševně silní jedinci nedělají. Vybrali jsme pro vás devět z nich.

Neztrácejí čas sebelitováním

Sebelitování je sebedestruktivní, napsala Morinová. Oddávání se sebelítosti podle ní zabrání naplno žít váš život, navíc je ztrátou času, vytváří negativní emoce a ubližuje vašim vztahům.

Morinová radí vážit si toho, co máte a nahradit utápění se v sebelítosti vděčností.

Nebojí se změn

Psychicky silní lidé přijímají změny jako nedílnou a zcela samozřejmou součást života a nebojí se měnit zaběhnuté stereotypy. Amy Morinová uznává, že rozhodnout se pro změnu může být někdy děsivé, ale bránit se jí zuby nehty zabraňuje duševnímu růstu.

Flexibilita a schopnost adaptovat se v nových situacích či na nových místech je pro mentálně silnější jedince příznačná.

Nezaměřují se na věci, které nemohou ovlivnit

Snažit se mít vše pod kontrolou vede podle Morinové jen k úzkosti a pocitům marnosti. Psychicky silní lidé se obvykle netrápí věcmi, které nemohou změnit či ovlivnit a raději se soustředí na věci, které ovlivnit mohou.

Odvrácení pozornosti od věcí, které nemůžete změnit, přinese podle Morinové více klidu, lepší vztahy, nové příležitosti a více štěstí a úspěchu.

Nesnaží se všem zavděčit

Často sami sebe soudíme na základě toho, co si o nás myslí ostatní. Snažit se však lidem zavděčit jen proto, aby si o nás nemysleli či nepovídali něco špatného, je podle Amy Morinové spíše známkou slabosti a ztrátou času. Navíc lidé, kteří se snaží všem zavděčit, jsou snadno manipulovatelní.

Nemůžete se jednoduše zavděčit každému a chovat se podle očekávání druhých nevede k duševnímu posilnění.

Nelpí na minulosti

Minulost je minulost. Neexistuje způsob jak změnit to, co se již stalo a lpění na ní může být sebezničující a bránit nám od užívání si přítomnosti a plánování budoucnosti, píše Morinová. Rovněž terapeutka Lucie Mucalová podotýká, že pro spokojený a harmonický život je velmi důležité uzavřít minulost.

„Za věcmi minulými je potřeba dělat tečky. To, co se naším životem táhne jako smrad, je potřeba dát pryč. Zastavit se, pojmenovat, co mě trápí, sžírá, ničí a konečně to uzavřít a nadechnout se do přítomnosti, do žití tady a teď. Být tady a teď je naše jediná jistota. Být silně ukotven v minulosti nebo jen v budoucnosti může být extrémně zatěžující. Přítomný okamžik utváří kroky do budoucnosti,“ uvedla Mucalová.

Pokud se s minulostí nedokážete srovnat sami, je dobré vyhledat pomoc odborníka.

Nedělají stále dokola ty samé chyby

Stejně jako se malé dítě teprve při kontaktu s ohněm naučí, že není radno si s ním hrát, tak i v dospělosti nás naše omyly, chyby a přešlapy mají poučit a posunout dále, abychom v budoucnu učinili lepší rozhodnutí.

„Proto je důležité si všechny chyby uvědomovat a pozorovat, co jsme udělali špatně, co jsme mohli udělat lépe a jak to příště udělat jinak,“ říká Morinová. Duševně silní lidé přijímají odpovědnost za své chování včetně svých chyb a vytváří si smysluplný plán, aby se stejným chybám v budoucnu vyhnuli.

Nevzdávají se po prvním nezdaru

Není normální, aby se úspěch dostavil okamžitě, a tak je nezdar téměř vždy překážkou, kterou je zapotřebí při cestě za našimi sny překonat.

Duševně silní jedinci podle Morinové neskládají zbraně při prvním ani druhém neúspěchu, ale z chyb se poučí a posilní a dále zkoušejí a hledají cestu k úspěchu.

Neočekávají okamžité výsledky

Jak už jsme zmínili, úspěch se ve většině případů nedostaví okamžitě, zvláště pokud se jedná o zlepšení zdraví, kondice či úspěchu při rozjíždění podnikání. Silný jedinec je vyzbrojen trpělivostí, která psychicky slabším jedincům často chybí, a chápe, že opravdová změna potřebuje čas.

Podle Morinové duševně slabší lidé často nadhodnocují své schopnosti a nejsou schopni realisticky odhadnout, jak dlouho změna potrvá.

Nebojí se být sami

Čas strávený o samotě jen s vašimi myšlenkami může být podle Amy Morinové silným zážitkem a nástrojem, který pomůže k dosažení vašich cílů. Nicméně duševně slabí jedinci často nedokážou trávit čas sami se sebou a vyžadují neustálou společnost.

„Umět být sám se sebou a užívat si ticha a samoty je pro některé lidi nadlidský výkon. Ale ticho léčí, v tichu přicházejí pravdy. Ten, kdo je neustále obklopen lidmi a samota, i krátká, ho děsí, je vlastně známka toho, že před sebou utíká, před svými vnitřními procesy. Být sám se sebou a zastavit se, je velmi důležité a nepostradatelné pro zdravý rozvoj osobnosti,“ dodává terapeutka Lucie Mucalová.