Co ne/jíst, když jste těhotná

Vaše rostoucí miminko vstřebá všechno, co sníte, takže byste se právě teď měla o svůj jídelníček víc starat. Server msn ve spolupráci s odborníky sestavil čtyři doporučení a čtyři absolutní zákazy pro těhotenský jídelníček.

co ANO:

1. Počítejte každé sousto

Zdravé dítě spotřebuje zhruba 55 000 kalorií navíc. Může se to zdá hodně, ale ve skutečnosti připadá jen 300 kalorií navíc na každý den (což se rovná jedné sklenici nízkotučného mléka, krajíčku chleba a jablku), a to jen v posledních dvou trimestrech. V prvním trimestru, kdy dítě nevyroste o mnoho víc než například zelená fazole, není zapotřebí příjem kalorií zvyšovat.

Rapidně však stoupá vaše spotřeba vitamínů a minerálů. Například kyselina listová a vitamin B pomáhají předcházet vrozeným vadám a v tomto období jsou mimořádně důležité. Sestavte si co nejpestřejší jídelníček a zařaďte to něj hodně ovoce, zeleniny, celozrnných výrobků, luštěnin a nízkotučného mléka. Navíc užívejte přípravky pro těhotné, které obsahují kyselinu listovou. Ty pokryjí její spotřebu ve dnech, kdy se vám zdravé stravovací zásahy nepodaří stoprocentně dodržet.

2. Zásobte se vápníkem

Většina lidí ví, že vápník pomáhá při stavbě kostí dítěte a zároveň chrání matku před úbytkem kostní hmoty. Kalcium však navíc také pomáhá proti těhotenskému vysokému tlaku a je důležité pro normální fungování nervů a svalů.

Těhotné ženy by měly vypít tři nebo více skleniček polotučného, nízkotučného či obohaceného sojového mléka za den. To se týká jak období před těhotenstvím, tak během něj a po něm. Pokud chcete přísun vápníku do svého jídelníčku zvýšit, můžete například při přípravě rýže či ovesné kaše použít mléko místo vody. V těhotenství byste měla přijmout minimálně 1000 mg vápníku za den.

3. Zavodněte se

V těhotenství je mimořádně důležitý dostatečný příjem tekutin, především vody. Tekutiny pomáhají těhotným ženám předcházet zácpě a zajišťují dostatečný krevní oběh, který vyživuje matku i dítě. Noste s sebou stále láhev vody a vypijte sklenici vody mezi každým jídlem a svačinou. Tekutiny můžete také doplnit kvalitními nápoji, jako je například pomerančový džus či nízkotučné mléko.

4. Doplňte železo

Libové maso, kuřecí, ryby, fazole a hrách jsou důležitými zdroji železa. Tento prvek je v těhotenství mimořádně důležitý, a přitom často nedostatkový. Podílí se na zásobení dítěte kyslíkem, pomáhá předcházet předčasnému porodu a je důležitý pro normální vývoj a růst. Přesvěčte se, že váš jídelníček obsahuje dostatek jídel bohatých na železo, a zároveň užívejte přípravky pro těhotné, které železo obsahují.

co NE:

1. Mořské ryby

Konzumace mořských ryb v těhotenství patří k jednomu z nejžhavějších témat současnosti. Ryby obsahují omega-3 mastné kyseliny, které jsou velmi významné pro rozvoj mozku a zraku dítěte. Děti, jejichž matky měly po dobu těhotenství dostatečný přísun omega-3 mastných kyselin, dosahují v pozdějším věku vyššího skóre v IQ testech. Omega-3 mastné kyseliny slouží navíc jako prevence předčasného porodu, také předcházejí alergiím a astmatu v pozdějším věku.

Nicméně zároveň jsou tu i negativa. Mořské ryby obsahují rtuť, toxicky kov, který může způsobit vážné poškození nervového systému. Stovky studií navíc potvrdily, že velká konzumace ryb skutečně vede k vyšší hladině rtuti v těle.

Těhotné ženy by proto měly omezit konzumaci mořských ryb na méně než 0,3 kg za týden a vyhýbat se speciálně žralokovi, mečounovi a makrele, v jejichž těle je koncentrace rtuti vyšší. To však rozhodně neznamená, že by měly konzumaci mořských ryb úplně vynechat.

2. Alkohol, kávu, colové nápoje a měkké sýry

Alkohol způsobuje nevratné poškození plodu a neexistuje žádný bezpečný limit pro jeho konzumaci v těhotenství.

Dopady konzumace kávy a dalších kofeinových nápojů zatím nejsou ještě zcela dokázány. Ačkoli se zatím neukázal žádný vliv kofeinu na nízkou porodní váhu či vrozené vady, některé studie současně ukazují na možnou souvislost mezi konzumací kofeinu a potratem, nízkou porodní váhou či poruchami růstu.

Měkké nepasterizované sýry, jako je například feta, brie, camembert a kozí sýr, mohou obsahovat bakterie listeriózy, která je pro nenarozené děti velmi nebezpečná. Ačkoli u většiny dospělých se projevuje jen jako chřipka, u těhotných může vyvolat horečku, potrat a další komplikace.

3. Módní diety

Teď není čas na experimentování s nevyváženými dietami. Aby vaše dítě bylo zdravé, musíte každý den přijmout vyvážený poměr živin. Ukazuje se, že vývoj dítěte je na matčině jídelníčku mnohem víc závislý, než se odborníci dosud domnívali. Navíc se tyto důsledky mohou projevit až postupem času v pozdějším věku. Diety proto ukliďte do nejspodnějšího šuplíku a stravujte se vyváženě.

4. Přibrala jste příliš mnoho

Obezita ovlivňuje schopnost otěhotnění a přílišný váhový přírůstek v těhotenství může zase přispívat k těhotenské cukrovce, preeklampsii, narození mrtvého plodu, předčasnému porodu či je indikací císařského řezu. Většina žen, které měly nadváhu už před otěhotněním, přibere v těhotenství příliš mnoho a následně se není schopna nadbytečných kilogramů zbavit. To samozřejmě zase přispívá k dalším zdravotním komplikacím.

Optimální váhový přírůstek v těhotenství je čistě individuální, nicméně odborníci se shodují, že žena s normální vahou by měla přibrat přibližně od jedenácti do osmnácti kilogramů. Ženy, které měly už před těhotenstvím nadváhu, by neměly přibrat víc než sedm až jedenáct kilogramů. Zatímco ženy s podváhou by měly v průběhu těhotenství přibrat od třinácti do dvaceti kilogramů v závislosti na své výšce a váze.

Důležitější než celkový váhový přírůstek je však způsob, jakým žena přibírá. Optimální je pomalý váhový přírůstek v prvním trimestru, který by měl činit přibližně 1-2,5 kilogramu (více, pokud jste hubená, velmi aktivní či vysoká; méně, pokud máte nadváhu, sedavé zaměstnání nebo jste malá). Následovat by měl trvalý váhový přírůstek přibližně půl až maximálně jedno kilo za týden v posledních dvou trimestrech.