Co nám přejí slavné české ženy? Sebevědomí, spolehlivé muže a klid

Milé holky, české, moravské, slezské i všechny ostatní, které tohle čtete. K Vánocům vám přeju, abyste zapomněly, že nějaké Vánoce přicházejí. Pokud máte obavy, že to nepůjde, pak vám přeju Vánoce co nejtradičnější, v duchu předminulých staletí. Těšte se na svátky, něco dobrého uvařte a upečte, zapalte svíčky a oslavte je radostně v kruhu rodinném. Nezapomeňte na výzdobu (nejlepší je voňavý věnec z chvojí) ani na dárky. Stačí pár fíků nebo pěkné červené jablíčko. Pro děti nějakou drobnůstku, po které už dlouhou touží. A co řeknou lidi na to, že neutrácíte tolik, kolik si přejí reklamy? Na to se přece, děvčata, můžete vy....