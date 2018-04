Zbavte se věcí, které brání vašemu štěstí

Co je to vlastně štěstí? Muška jenom zlatá, nebo něco úplně jiného? Psycholožka a terapeutka Milena Nováková se domnívá, že štěstí spočívá v určité vnitřní vyrovnanosti, pocitu pohody a naplnění. V jiném významu je někdy používáno jako radost, euforie, nadšení.



Psycholožka proto doporučuje zbavovat se stresu, který nám brání ve štěstí, především pomocí pozitivních zážitků.

„Je dobré dělat to, co člověka baví, naplňuje, u čeho se odreaguje - například sport, hudba, procházky do přírody, relaxace, wellness apod. Důležité je věnovat čas sám sobě - být někdy jen sám se sebou a chovat se k sobě hezky, smýšlet o sobě příjemně a pozitivně,“ radí psycholožka Nováková.

A dodává, že mnoho lidí má ve zvyku pořád s někým komunikovat, něco přijímat (informace, příběhy apod.). „To je sice fajn, ale nějaký čas bychom měli věnovat prostě jen bytí se sebou, sebepoznávání a osobnímu rozvoji,“ uvedla psycholožka Nováková.

Cesta ke štěstí je plná překážek, které nám ji výrazně komplikují a prodlužují. Tyto pomyslné překážky si však na cestu stavíme většinou sami. Přečtěte si, co možná i vám kazí přímou cestu k vytouženému pocitu štěstí.

Starosti o budoucnost

Bojíte se, co bude, až jednou děti odejdou z domu, nebo až vás opustí manžel? Pak si asi nedokážete pořádně vychutnat to, že jsou momentálně všichni okolo vás.

Samozřejmě všichni občas přemýšlejí, co se stane za pár let, ale neustálý strach z budoucnosti a přemýšlení o tom, jak řešit situaci, která ještě nenastala, nám brání ve štěstí.

„Budoucnost je důležitá, ale myšlenky typu „co by bylo, kdyby...“ nám jen berou energii a brání nám žít teď a tady. Za pár let už všechno může být jinak a to, že se teď řídíme něčím, co by hypoteticky mohlo být, vytváří zbytečný stres a obavy. Neznamená to nejednat s ohledem na budoucnost, ale mělo by to mít zdravou míru, která nám umožní cítit se svobodně,“ myslí si psycholožka Milena Nováková.

Život v minulosti

Žijeme teď a tady, co se stalo v minulosti, je pryč, a co nás čeká, to nevíme. Tak proč se tím neustále zaobírat? Pokud se zuby nehty držíte minulosti a neustále řešíte staré záležitosti, nezbývá vám prostor pro nové krásné okamžiky a radostné zážitky, které se dějí právě teď. I když se vám právě nedaří a minulost se zdála hezčí, je zapotřebí jít dál a věřit, že bude zase lépe.

„Rozhodně je důležité žít přítomností. Jistě že minulost nás naučila mnohé a zkušenosti nás formovaly, ale staré bolesti je dobré vyřešit a uzavřít, protože nám brání posunout se dál a užívat si to, co se děje teď a tady,“ radí terapeutka.

Neustálé porovnávání

Začíná to už v raném dětství, kdy chceme hračku, kterou vidíme u jiného dítěte, a ta naše, která nás doteď velmi bavila, se nám vlastně už nelíbí.

Nejde jen o závist a touhu mít to, co vidíte u ostatních, ale ve štěstí nám brání i neustálá potřeba všechno porovnávat – současnou dovolenou s tou dokonalou minulou, životního partnera s naším bývalým, nebo i novou restauraci s tou, do které chodíme obvykle. Jenže právě rozmanitost a kontrast činí život zajímavým, plnějším a tedy i šťastnějším, proto se nebojte do svého života přijímat nové a odlišné věci, zážitky a lidi.

Nedostatek vděčnosti

Zaujmout negativní postoj je v dnešním světě neuvěřitelně jednoduché, vždycky je na co si stěžovat a na co nadávat. A v tom neustálém předhánění se ve stížnostech a problémech často úplně zapomínáme vnímat a být vděční za to, co všechno už vlastně máme.

Pokud vás zase přepadne ten nepříjemný pocit, že nic nemáte, nic jste si neužili a nic vám nejde, zastavte se a připomeňte si všechnu tu lásku, co jste kdy dostali od svých bližních, krásu všech těch maličkostí, které už máte ve svém životě, a všechny ty krásné zážitky, co jste prožili. Uvidíte, že ta trocha vděčnosti způsobí, že se budete cítit lépe. Buddhovo přísloví navíc praví: „Nejšťastnější je ten, kdo má nejméně žádostí.“

Skrývání se v komfortní zóně

Strach z nových a neznámých věcí nám brání v riskování a plnění si snů, jenže pohodlné bezpečí je jen málokdy ekvivalentem štěstí. Navíc i každá bezpečná zóna se časem může změnit na nebezpečnou, tak proč se bát opustit své mnohdy nudné pohodlí dobrovolně již dříve a nezkusit něco nového, co dá vašemu životu nový směr a smysl?

Strach má velké oči a někdy vás samotné může překvapit, jak jednoduché bylo nakonec opustit to, čemu jste se původně vyhýbali. I když vás strach z nového svazuje, neměl by vám stát v cestě kupředu, mohla by totiž vést ke štěstí.

Zlostné pocity a vztek

Pocitům křivdy a ublížení se čas od času nevyhne nikdo z nás. Pokud se však budete svým hněvem a vztekem neustále zaobírat a za žádnou cenu původci vaší zlosti nechcete odpustit, stáváte se svým vlastním rukojmím. Nejlépe tento problém vysvětlil Buddha, který řekl: „Hněvat se je jako uchopit do dlaně žhavý uhlík s úmyslem hodit ho na někoho jiného, ale vy jste ten, kdo se spálí.“

Nenávistné a negativní pocity vůči ostatním lidem jen brání vašemu štěstí. Pokuste se staré křivdy zapomenout a nezabývat se jimi.

Věčné čekání na dokonalý okamžik

Všichni máme sny a touhy, ale mnoho lidí jejich splnění zbytečně odkládá na neurčitý čas, kdy se budou cítit připraveni. Případně svůj pocit štěstí spojují s dobou, kdy budou štíhlejší, bohatší a úspěšnější. Ale není na co čekat, nebo byste se taky mohli jednoho krásného dne probudit na konci a zjistit, že jste své štěstí prostě prošvihli.

Na cestě ke štěstí jste už teď, nikoli někdy v budoucnu, a pokud se nenaučíte být šťastní tady a teď s tím, co máte, je velice nepravděpodobné, že se v budoucnu něco změní. Proto raději na nic nečekejte a vrhněte se štěstí vstříc teď hned, i kdyby tento krok připomínal spíše skok do hluboké a temné propasti.

Zaobírat se tím, co si o nás myslí ostatní

Co by tomu řekli lidi? Nebudu to dělat, protože by to vadilo mému... Sami si dosaďte, kteří lidé soudí vaše skutky a odrazují vás o toho, co váš činí šťastnými. Podle psycholožky Novákové s pocitem štěstí přímo souvisí zdravé sebevědomí založené na poznání a přijetí sebe sama.

„Pokud své sebevědomí odvíjíme od hodnocení druhých, dostáváme se tak do závislosti na druhých a do pasti, která nás dělá nesvobodnými,“ vysvětluje psycholožka a dodává, že to, jak nás druzí hodnotí, vychází nejen z toho, jací jsme a jak působíme, ale hlavně z toho, jací jsou oni, jaká je jejich životní zkušenost a aktuální nastavení. Psycholožka Nováková proto radí více věřit sám sobě, protože my sami se známe nejlépe.

Velká očekávání

Neustále něco očekáváme - čekáme, že ten autobus přijede včas, že v obchodě nebude fronta, že jídlo, které jsme si objednali, bude dobré, že se náš partner a blízcí budou chovat dle našich přání. Za pocit zklamání, který nastane, když se naše očekávání nesplní, si tak můžeme jedině sami, nikoli řidič autobusu nebo náš partner.

A zklamání vám rozhodně cestu ke štěstí nezkrátí. Raději se naučte být více tolerantní a brát věci, tak jak přicházejí, bez zbytečných soudů a velkých očekávání.