Co na vás prozradí vaše barva vlasů?

Jste suverénní, tajemná a energická - ale nikdo to nevidí?



Zeptejte se svého kadeřníka, čím by to mohlo být. Řekne,

Nejvíce blondýnek žije v Pardubickém kraji a nejčastěji pracují jako sekretářky. Hnědovlásek je nejvíc na Olomoucku a mezi prodavačkami. Černovlásky převládají na Zlínsku a jsou v domácnosti. Zrzek je nejvíce v Praze mezi učitelkami.

Jsou blondýnky hloupé?

žádný problém‘ a přidá vám do vlasů zářivé červené proužky - a šup, vaše okolí vezme na vědomí nový kód na vaší hlavě a zařadí vás do odpovídajícího šuplíku.„Vlasy, a především jejich barva, jsou jedním z klíčových vjemů při prvním dojmu,“ říká Michal Zachar, ředitel vizážistického a stylistického sdružení PEI, jenž se zabývá takzvanou look language neboli řečí vzhledu.Souvislost mezi vlasy a charakterem sice nelze nesporně dokázat, nicméně řada studií ukazuje, že podle barvy kštice podvědomě přisuzujeme jejich majitelce či majiteli určité charakterové vlastnosti a na základě toho s nimi také tak jednáme. Zdá se vám to nemožné?Uvědomíte-li si však, nakolik jsou barvy v našem životě důležité, jaké signály k nám vysílají a jak moc nás ovlivňují, možná se vám spojení barvy vlasů a povahy už tak odvážné zdát nebude.

Blondýnky se obecně považují za velice atraktivní a přitažlivé. Přisuzuje se jim mírná, citlivá a romantická povaha, na druhou stranu se o nich říká, že jsou někdy dost rozmarné, lehkomyslné, naivní a hloupé. S posledním tvrzením však Michal Zachar nesouhlasí a je přesvědčený o tom, že spousta blondýn je naopak vysoce inteligentních.



Proč tedy existuje nespočet vtipů na adresu majitelek světlé kštice?



„Troufám si říct, že většinou je tímto způsobem zesměšňují lidé, kteří se jim nedokážou rovnat svým IQ. Nejjednodušší cesta, jak snížit hodnotu člověka v očích ostatních, je zaútočit na to, co je na něm opticky nejkontrastnější, což jsou v případě blondýnek právě jejich vlasy. Vtipy o blondýnách nikdy nejsou o tom, že jsou třeba tlusté nebo ošklivé, vždycky se zaměřují na jejich intelekt. Já si ale myslím, že většina plavovlásek je chytrá a velice chytře to nedává najevo.“



Síla světlovlasých žen je podle něho v jejich myšlenkách: „Čím má člověk vlasy světlejší, tím víc inklinuje k teoretičtějšímu řešení a nehrne se do ničeho bezhlavě. Blondýny si potřebují vše nejdřív rozmyslet. Určí si co, jak a proč a teprve potom začnou jednat.“



O zrzkách se říká, že jsou výjimečné, a je to naprostá pravda. Vynikají hlavně svým temperamentem a divokou povahou, které mají na rozdávání. Mají zvláštní osobité kouzlo, nikdy nejsou nudné a dokážou neustále něčím překvapovat. Zároveň se o nich často tvrdí, že jsou výbušné, tvrdohlavé a drzé.



„Já bych neřekl, že jsou drzé. To tvrdí lidé, kteří si neuvědomují, že pro zrzky je důležité dát navenek svou podstatu. Jsou za všech okolností své. Většinou se také rády prosazují, vůbec ne na úkor někoho jiného, ale ostatní to mohou brát jako ohrožení. Proto nejsou zrzky obecně příliš oblíbené a mluví se o nich s despektem. Svým způsobem jim totiž ostatní závidí tu nespoutanost, odvahu a sílu. Jsou to ženy, které se nebojí ukázat, jaké skutečně jsou, a je jim jedno, jestli budou vypadat hloupě,“ vysvětluje Zachar.





Chytré hnědovlásky



Brunetky mají nálepku praktických, spolehlivých, inteligentních a úspěšných žen. Dokážou se snadno vypořádat se stresem a jít si za svým. Na ostatní působí většinou spokojeně, klidně a vyrovnaně. Jsou přitažlivé, ale jinak než blondýny nebo zrzky. Především okouzlují svou chytrostí a přizpůsobivostí.



Přirozené je další slovo, které se používá v souvislosti s hnědovláskami. Tato barva vlasů vysílá jasné signály: žádné triky, žádné vtipy, žádné okázalé chování ani výstřednosti. Podle Michala Zachara mají brunetky nejvíc vnitřní energie, není to ale nic, co by musely za každou cenu projevovat směrem ven: „Jsou natolik silné a zdravě sebevědomé, že si nepotřebují dokazovat, že na něco mají.“



Černovlásky působí hodně tajemně a osudově, zároveň rázně a nedostupně. Od přírody jsou hodně živé, energické a mají velkou fyzickou výdrž. Často se můžou jevit jako velice zbrklé.



Ženy s černými vlasy charakterizuje Zachar jako ty, které nejdřív něco udělají a teprve pak o tom přemýšlejí: „Jsou především praktické a intuitivní, což znamená, že jednají rychle a pudově. Vrhají se zcela bezhlavě do věcí, díky čemuž se mnohdy dostávají do problémů. Jejich akčnost s sebou nese také mnohá pozitiva, například, že se dokážou snadno postavit do čela a ukazovat ostatním cestu svým vlastním příkladem.“



Změna za každou cenu?

Jaké vlasy mají Češky?

30 % HNĚDÉ

12 % BLOND

12 % ZRZAVÉ

4 % ČERNÉ

42 % MELÍR

Michal Zachar tvrdí, že skrze změnu barvy vlasů vlastně podvědomě ukazujeme své představy o sobě samých: „Ten, kdo si vlasy zesvětluje, chce ubrat na své přirozené akčnosti, chce o věcech víc přemýšlet a nejednat příliš zbrkle. Naopak ztmavování vlasů vypovídá o tom, že si člověk přidává na výkonu a touží být rychlejší, pružnější. Odstíny červené znamenají jasnou výzvu. Člověk se chce projevit a zaujmout.“Zároveň však říká, že žijeme v duálním světě a každá barva vyjadřuje pozitiva i negativa - červená může být stejně tak signál směrem k partnerovi. Ženy, které si přidávají do vlasů červenou, se často cítí ve vztahu zanedbávané. Touto barvou dávají najevo, že potřebují být obdivovány a obletovány.Výrazná změna barvy vlasů má podle něho svá úskalí: „Pokud si někdo radikálně změní barvu vlasů, většinou se také radikálně změní přístup lidí kolem něho. Budou totiž reagovat na to, co vidí, a budou od něho očekávat určité chování. A pokud dotyčný nedotáhne tu svou představu do konce, což znamená, že bude také jinak jednat, chovat se a mluvit, může nastat problém. V očích ostatních bude působit nevyrovnaně. Spousta lidí tu určitou harmoničnost mezi tím, jak vypadáme a jací jsme, podceňuje, přitom právě to všichni podvědomě hledáme.“