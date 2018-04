Co na srdci... aneb valentýnské dobroty

Čokoládový dortík s malinovou omáčkou

Pro 4 osoby

Příprava: 15 minut + 10 minut pečení

* 30 g másla + trochu na vymazání formiček

* 70 g cukru krupice

* 2 velká vejce

* 70 g hořké čokolády 70%

* 25 g hladké mouky

Na omáčku:

* 250 g mražených malin

* 50 g moučkového cukru

* 50-80 ml vody

* šťáva z 1/2 citronu

1. Změklé máslo a cukr vyšleháme do pěny a postupně zašleháme vejce a nakonec rozpuštěnou vlažnou čokoládu. Nakonec vařečkou vmícháme do našlehané hmoty prosátou hladkou mouku. Formičky o objemu 100 ml a průměru 8 cm důkladně vylijeme rozpuštěným máslem a naplníme do tří čtvrtin těstem. Pečeme v předehřáté troubě při 180 stupních 10 minut, dokud těsto nezpevní, uvnitř však musí zůstat tekuté. Ještě teplý dortík vyklopíme z formiček a podáváme s malinovou omáčkou.

2. V kastrůlku krátce povaříme maliny s cukrem, podle potřeby přidáme trochu vody a dochutíme citronovou šťávou. Část malin odložíme stranou, zbytek rozmixujeme a přecedíme přes jemné síto a prohřejeme se zbylými malinami, které vrátíme do omáčky.

Vášeň na talíři Za účinné afrodiziakum jsou po staletí označovány ústřice. Pokud si nejste jisti, zda byste je zvládli otevřít doma, raději si na ně zajděte do restaurace. Většinou je tu podávají na ledu už otevřené s šalotkovo-octovou zálivkou nebo skrojkem citronu. Kdo nemá čas na přípravu čokoládového dezertu, ten ať si na Valentýna připraví nápoj s chilli. Tabulku kvalitní 70% čokolády rozpusťte na mírném ohni se smetanou a okořeňte pořádnou špetkou mletého chilli. Afrodiziakální účinky má také zázvor. Stimuluje totiž krevní oběh. Můžete ho vyzkoušet v asijské kuchyni, ochutnat ho kandovaný nebo si z něj připravit "zahřívací" čaj s citronem.

Jehněčí s brusinkovou omáčkou

Pro 4 osoby

Příprava: 35 minut + 8-10 minut pečení

* 600-800 g jehněčího hřbetu

* 5 lžic olivového oleje

* česnek

* rozmarýn

* 2 lžíce nakládaného pepře

* citronová kůra

Na omáčku:

* 200 g brusinek

* 1 pomeranč

* 1 lžíce cukru

* 80-100 ml červeného vína

* worcester

* citronová šťáva na dochucení

1. Maso omyjeme, osušíme, odblaníme, odkrojíme tuk a nakrájíme na 8 plátků o síle asi 2-2,5 cm. V míse promícháme olivový olej, citronovou kůru, 2 nasekané stroužky česneku, 4 celé stroužky česneku, rozmarýn a lžíci nakládaného pepře. Do mísy vložíme připravené maso, obalíme ho důkladně v marinádě a necháme v chladu odpočívat minimálně půl hodiny.

2. Mezitím si připravíme omáčku. V kastrůlku smícháme zavařené brusinky, červené víno, nakrájenou kůru z dobře omytého pomeranče a filátka dužiny (bez bílé slupky) a povaříme na mírném ohni do zhoustnutí. Dochutíme solí, pepřem, worcesterem, citronovou šťávou a stáhneme z ohně. Rozpálíme pánev, potřeme ji trochou oleje a filety pečeme po každé straně 4-5 minut se stroužky česneku a větvičkami rozmarýnu.

3. Filety přendáme na talíř, ozdobíme nakládaným pepřem a podáváme s opečeným česnekem a omáčkou.

Tip

Stejně připravte jehněčí žebírka s kostí, podávejte s čerstvým pečivem.

Skořicoví šneci s mandlemi

Na 1 plech, na 36 ks

Příprava: 20 minut + 15-20 minut pečení

* 400 g listového těsta

* 2 hrsti mandlí

* 2 lžíce třtinového cukru

* 1/2 lžičky skořice

* 1 vejce

Na polevu:

* 1 bílek

* 1 lžíce citronové šťávy

* 100-125 g cukru moučka

* kapka potravinového barviva

1. Předehřejeme si troubu na 180 stupňů. Listové těsto vyválíme na pomoučeném vále na obdélníkový plát silný asi 2-3 mm o rozměrech cca 25 x 40 cm. Dvě hrsti loupaných mandlí nasekáme nadrobno. Těsto potřeme vejcem, posypeme třtinovým cukrem smíchaným se skořicí a částí nasekaných mandlí.

2. Obě delší stany přeložíme nadvakrát směrem do středu proti sobě a pak přeložíme přes sebe. Povrch rovněž obalíme zbylými mandlemi s cukrem. Potom nakrájíme na 1cm plátky a každý plátek rukou nebo válečkem zploštíme a upravíme do tvaru srdíčka.

3. Pečeme při 180 stupních na plechu vyloženém pečicím papírem asi 15-20 minut dozlatova, stáhneme z plechu a necháme vychladnout. Mezitím smícháme v misce suroviny na polevu, do které pak namáčíme konce srdíček. Necháme zaschnout na mřížce a podáváme.

Tip

Plát těsta můžete posypat i sezamovými semínky, nasekaným sušeným ovocem apod.

Pikantní plněné keksíky

Na 20 kusů

Příprava: 15 minut + 15-20 minut pečení

* 200 g listového těsta

* 1 vejce

* 200 g lučiny

* 100 g zakysané smetany

* 1 lžíce lososového kaviáru

* 1 lžíce usekané pažitky a bazalky

* 1 lžíce sušených rajčat

* 1 lžíce pečených paprik

1. Listové těsto vyválíme na pomoučeném vále na plát o síle 0,5-0,75 cm. Z těsta vykrájíme srdíčka a klademe je na plech vyložený pečicím papírem, tak aby se vzájemně nedotýkala. Povrch potřeme rozšlehaným vejcem a pečeme v předehřáté troubě při 180 stupních asi 15-20 minut dozlatova.

2. Ještě teplá srdíčka prokrojíme na poloviny a necháme vychladnout. Lučinu vyšleháme s kysanou smetanou a solí na hladký krém. Asi do čtvrtiny krému vmícháme usekanou pažitku s bazalkou.

3. Na třetinu srdíček naneseme lžičkou trochu krému bez pažitky a střídavě ozdobíme kaviárem a pokrájenými okapanými rajčaty s kapiemi a přiklopíme odkrojenými vršky. Zbylou třetinu srdíček naplníme bylinkovým krémem a rovněž spojíme. Vše necháme chvíli ztuhnout v chladu.

Tip

Místo lučiny můžete sáhnout po čerstvém kozím sýru, brynze nebo ricottě.

Srdíčka s uzeným lososem

Na 16 kusů

Příprava: 25 minut + doba na vychladnutí

* 250 g rýže na sushi

* 3 lžíce rýžového octa

* 1 lžíce cukru krupice

* 1 lžička soli

* 2 plátky mořské řasy nori

* wasabi

* 100 g uzeného lososa

* kousek avokáda a okurky

* lžíce neloupaného sezamu

1. Rýži vložíme do cedníku a propláchneme pod tekoucí vodou, dokud z ní nepoteče čirá voda. Necháme důkladně okapat a oschnout. Rýži nasypeme do hrnce, zalijeme 275 ml vody, přikryjeme a uvedeme do varu. Vaříme 2 minuty, poté stáhneme plamen na minimum a vaříme, dokud je v hrnci voda. Odstavíme z ohně a necháme ještě 15 minut dojít bez poklice. Rýžový ocet smícháme s cukrem a solí a necháme přejít varem. Vychladlý octový rozvar promícháme s uvařenou rýží a necháme vychladnout.

2. Z mořské řasy vystřihneme nebo vykrojíme podle srdíčkové formičky na cukroví 16 srdíček a rozložíme je lesklou stranou dolů na bambusovou podložku. Na řasu pomocí formičky ve tvaru srdíčka naneseme rýži a prsty namočenými ve vodě s octem ji přitlačíme a uhladíme. Potom formičku opatrně stáhneme a takto připravíme postupně všechna srdíčka. Z plátu uzeného lososa vykrájíme stejně velká srdíčka, jako mají rýžové podložky, jednu stranu ryby potřeme trochou wasabi a přitiskneme potřenou stranou na rýži. Povrch ozdobíme kousky avokáda nebo salátové okurky a sezamovými semínky.