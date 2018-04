Co na sebe na jaře? Elegantní přírodní tóny

Jezdecký kroužek





Klasické pumpky se opět vracejí do módy a nosit je může ona i on. Krátké sako a výrazný šperk dodají punc ženskosti. Naopak u muže oblečeného do kašmírového svetru a vzorované košile se sportovní čepice postará o dojem hravosti.

Korále místo šály





V teplejších jarních dnech si místo šály můžete klidně dovolit i nápadný pletený náhrdelník. Oživíte jím jinak barevně nevýrazný kabátek.

Kalhoty s puky





Šedá se světle hnědou se po léta považovala za zakázanou kombinaci. Letos je dovolená. Pozornost si zaslouží délka jejích kalhot, která se podle nových trendů zkracuje.

Šatovka letí





I úzká šatovka, která má sportovní střih, se dá nosit jako elegantní šaty. Ležérní look pak dodá šála s čepicí a originálně vše doplní boty celé pošité flitry.

Výrazná čepice





Do slepé uličky se snadno dostane každá z nás, když potřebuje oživit jednoduchý kabát. Jde to ale snadno. Stačí si obléknout čepici a rukavice s plastickým vzorem.

Protiklady se přitahují





Velice ženské šaty z hedvábí a šifonu jsou jako pro princeznu. Pokud vás ale romantika netáhne, oblečte si přes ně pánskou tvídovou vestu a obujte šněrovací polobotky na jehle.

Elegantní i v roláku





Kombinace sportovního a elegantního stylu vždycky přinese ovoce. Pokud se potřebujete zahřát cestou do divadla, klidně si oblečte rolák. Olivová se starorůžovou je totiž dokonalá.