Co na sebe na festivaly? Klobouky, šortky i sáčka

Pomineme-li otázku společenské etikety - na červený koberec v Karlových Varech se nehodí nic než večerní toaleta, zatímco na Rock For People by něco podobného působilo naopak jako pěst na oko - zůstávají tu aktuální módní trendy, ale ani ty se pokaždé dost dobře nehodí. Co tedy na sebe?

Elegance a la sedmdesátá

Maxi šaty, široké nohavice, klobouky se širokou krempou, saténové overaly, to vše definuje elegantní siluetu po vzoru sedmdesátých let. Tuto éru znovuobjevili návrháři ve velkém a fascinace těmito časy je jen tak neopustí.

Klíčem k úspěchu představuje nejen výběr vhodného střihu, ale také doplňků. Nebojte se klobouků, ty vás navíc během prázdnin ochrání před slunečním zářením a tím i před vráskami.

Dále budete potřebovat boty na vysokém klínu, ty vytvoří iluzi dlouhých štíhlých nohou, a přitom se v nich chodí pohodlněji než na vysokých podpatcích.

Mladistvá nostalgie

Ideální představitelkou tohoto stylu je bezesporu královna burlesque Dita Von Teese. A byla to právě ona, kdo prosadil vintage styl i na festivalové scéně.

Praktické oblečení na den strávený pod širým nebem se tu setkává s nostalgickou elegancí a výrazně mladistvým nádechem po vzoru dívky z "lepší rodiny".

Krátké šortky doplňují vkusné halenky a letní sáčka, které často zdobí mašle a květinové aplikace.

Ze vzorů dominují proužky, puntíky a drobné květiny. Na rozdíl od oblečení ve stylu 70. let zůstává celková silueta úzká, pouze s lehkým rozšířením pro větší pohodlí.

Podle vlastních pravidel

Chcete se alespoň jednou do roka odvázat? Není lepší příležitost než právě na některém z hudebních festivalů. Zapomeňte na všechna pravidla, která jste se o oblékání naučila a prostě následujte vlastní instinkt a fantazii.

Zkombinujte několik stylů dohromady a pro maximální efekt je můžete navíc umocnit nějakým tím módním faux-pas, která ostatně patří mezi oblíbené "třešničky na dortu" u spousty letních kolekcí.

Nebojte se kombinovat barvy i styly, právě ona rafinovaná nesourodost dodává celkovému vzhledu na zajímavosti.