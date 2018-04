Vánoční klišé pořád platí. Pletená šála ani sada hrnců muže nepotěší

Dárky, které jsou vlastně pro nás

"Loni jsem od manželky dostal set hrnců. Prý, abych taky mohl pomáhat v kuchyni," vypráví umělecký truhlář Zdeněk. "Jasně, asi jsme je potřebovali. Dárek je to určitě praktický. Ale vzhledem k tomu, že dokážu pokazit i vajíčko natvrdo, mi to nijak zvlášť vtipné nepřipadalo," shrnuje lakonicky.



Pánové dobře poznají, jestli jsme dárek vybíraly podle jejich gusta, nebo spíš na základě vkusu svého. "Na to je expertka moje máma," směje se vysokoškolák Pavel.

"Každý rok se jí povede do nadílky nenápadně propašovat aspoň jeden dárek, který jí pak rád přenechám," popisuje. "Takhle už jsem dostal CD s barokní hudbou, příliš malé lyžáky i balíček uzenin. Škoda, jsem vegetarián."

Obávání měkkouši

Zatímco my se nad dárky z kategorie "měkké" tetelíme blahem, muži obvykle kroutí hlavou. Je sice pravda, že čím starší jsou, tím víc ocení teplé ponožky nebo pohodlné pyžamo – mladší pánové nám ale tak snadno na lep nesednou.



"Babička mi každý rok plete šálu. Už od pěti let. Jediné, co se mění, je výběr barev, loni byla modro-zeleno-oranžová," protáčí panenky šestnáctiletý Šimon. "Vím, že ji to stálo hodně času a energie, ale nosit ji zásadně odmítám. Nestuduju přece v Bradavicích."



Řešení je přitom docela snadné: puberťáka nejvíc potěší voucher do jeho oblíbeného obchodu. Pozor, musí to být ten, který má rád právě teď. To, že se ještě před dvěma měsíci oblékal jako mistr světa ve skateboardingu, neznamená, že momentálně nepatří k vyznavačům kavárenské elegance.



Poukázkou nejspíš neurazíte ani jeho tatínka. Kam a na co? Pokud nosí do práce oblek, odpověď je nasnadě: "U nás dámy svým drahým polovičkám nejčastěji kupují poukaz na košili, kterou ušijeme na míru," říká Jakub Lohniský, majitel obchodu Le Premier v pražské Pánské pasáži. Muži jsou prý z dárku, který je univerzální i osobní zároveň, vesměs nadšení.



Zrádná elektronika

Pokud patříte k milovnicím hi-tech, jste to vy, kdo vašeho milého naučil kouzelnou zkratku Ctrl + Alt + Del, nebo dokonce pracujete v IT, dál nečtěte. Následující odstavce jsou určené pro ty z nás, které nerozeznají tablet od čtečky a nový smartphone si vybírají podle barvy.



Grafik na volné noze Adam to má trochu jinak: "Měl jsem radost, když mi přítelkyně nenápadně naznačila, že mě pod stromečkem čeká nový mobil. Bohužel jen do chvíle, kdy jsem ho rozbalil. Byl vybavený úplně jiným systémem, než jaký jsem dosud používal!" Zasmála jste se teď pod vousy? Adam měl při vyprávění do úsměvu daleko.



Elektronické vychytávky jsou totiž pro většinu mužů velmi vážná věc. Pokud je na tom podobně i váš partner, rozhodně je lepší s ním koupi dražších zařízení, jako je smartphone, tablet nebo třeba televize, dopředu probrat.



Anebo vsadit na levnější, zato stylové "gadgety". V internetových obchodech najdete inspirace spoustu, ale chcete-li něco extra, zajděte do klenotnictví. Opravdu. "Kromě osvědčených manžetových knoflíčků a vizitkovníků u nás ženy s oblibou kupují právě flash disky s granáty," prozrazuje Vlastimil Musil, obchodní ředitel firmy Granát Turnov.