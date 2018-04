Co musíte vědět o výživě v těhotenství

Je nutné, aby těhotné ženy užívaly speciální vitaminové doplňky?

Nutné to není, ale je to moudré. Zejména v těch případech, kdy těhotná žena nebyla na těhotenství řádně a úplně připravena nebo kdy nemá možnost zajišťovat si přívod všech živin přirozenou stravou. Jak už napovídá sám název, tyto výrobky jsou určené k doplňování stravy, nemohou ji zcela nahradit.

Je pravda, že pokud ženy vitaminové doplňky během těhotenství konzumují, existuje větší pravděpodobnost, že jejich děti budou mít vyšší porodní váhu, než by měly jinak?

V první řadě by bylo nutné upřesnit termín "vyšší porodní váha". Donošený lidský plod obvykle váží asi 3 600 gramů, plus minus 600 gramů. V našich podmínkách, kdy většina porodů probíhá za asistence zkušené porodní asistentky a lékaře v dobře vybavených porodnicích, se může lékař včas rozhodnout pro porod přirozenou, nebo chirurgickou cestou, mimo jiné také podle velikosti a polohy plodu.

Svého času se objevily práce, jejichž autoři tvrdili, že větší porodní váhu mívají děti, jejichž matky v těhotenství používaly jako potravní doplňky ve větším množství vitaminy skupiny B. Multivitaminové doplňky stravy se skutečně někdy mohou při nadměrném užívání podílet na zvýšení porodní hmotnosti novorozence, nejvýše okolo 250 g navíc. Podílí se na tom však nejen vitaminy skupiny B, ale především vitaminy A, E a D, které umožňují zvýšenou proliferaci buněk u rostoucího plodu.

Dnes však s jistotou víme, že ke zmnožení tukových buněk u plodu dochází především u matek, které se během těhotenství soustavně přejídaly a tím de facto "naprogramovaly své dítě k obezitě". Takové dítě, je-li donošeno, mívá většinou větší porodní váhu, přesahující 4 i 4,5 kg. Mnohým nastávajícím maminkám, které se přejídají, navíc hrozí, že si přivodí cukrovku.

Může být "předávkování" nebo nadměrný přísun některého vitaminu nebo minerální látky pro matku či plod nebezpečné?

Jednorázové "předávkování" větším množstvím vitaminů není pro matku ani dítě nikdy nebezpečné. Jiná situace může nastat při předávkování systematickém - dlouhodobém. To může způsobit např. při podávání většího množství karotenoidů (vitamin A) změnu barvy pokožky do oranžova až do hněda. V literatuře je v těchto případech popisována i tvorba nádorů.

Jiná je situace u minerálních látek. Budeme-li uvažovat jen o tzv. živinách, a vyloučíme tak látky a priori toxické (např. olovo a jeho sloučeniny), můžeme si vzít na pomoc rovnou učebnici toxikologie a tam se poučíme o tom, jaké množství té které látky v minimálním stopovém množství je neúčinné, ve fyziologickém rozmezí prospěšné a v nadlimitním množství - případně déle podávané - toxické. Vždycky platilo a platí dodnes: všeho moc škodí, i pitná voda dlouhodobě podávaná v nadměrném množství může způsobit vážné poruchy stavu zdraví člověka.

SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA

Vše o těhotenství a dětech

Mohl byste stručně shrnout hlavní zásady správného jídelníčku budoucích maminek?

Měl jsem možnost mnoho let pracovat v Teplicích v poradně pro těhotné a kojící maminky. Tam jsme podrobně sledovali stravování maminek pomocí jimi vyplňovaných a námi hodnocených jídelních lístků. Na základě těchto zkušeností mohu formulovat tyto hlavní zásady:

1. Jezte vícekrát denně v malých porcích, nepřejídejte se a vyhýbejte se nadměrné spotřebě tuků a tučných jídel.

2. Jezte zeleninu a ovoce - třeba jen v menších dávkách, ale nejlépe alespoň pětkrát denně. Zelenina nebo ovoce patří ke každému dennímu jídlu, ke snídani, přesnídávce, obědu, svačině i k večeři. Zajistíte tak svému tělu dostatečný přívod vitamínu C a vlákniny.

3. V prvních třech měsících těhotenství neměňte své dosavadní stravovací zvyklosti co do množství jídla, teprve ve třetině až polovině těhotenství musíte začít své porce jídla pomalu zvětšovat.

4. Naučte se pravidelně konzumovat mléko a mléčné výrobky tak, abyste zajistila dítěti i sobě dostatečný přívod bílkovin a vápníku. Předejdete tak zbytečným zlomeninám kostí ve vašem pozdějším věku. Mléka konzumujte nejméně půl litru každý den, a když k tomu přidáte i mléčné výrobky, můžete sobě i dítěti jenom prospět.

5. Hodně a často pijte jakékoli nápoje bez alkoholu, a pokud možno neslazené, vyhýbejte se také nápojům typu Coca-Cola i všem ostatním nápojům s vyšším obsahem cukru, kofeinu a fosforečnanů. Z čajů používejte především čaje ovocné, zelený a černý čaj pijte spíše slabší (ředěný). Každý den byste měla vypít nejméně 1,5 až 2 litry tekutin.

Je důležité i to, jak se žena stravuje předtím, než otěhotní?

Samozřejmě. Těhotenství je období, kdy může dojít k nepříznivému ovlivnění zdraví vyvíjejícího se plodu, například špatnou vybaveností a nepřipraveností matčina organismu, ale také organismu otce dítěte. Vážné nebezpečí může představovat kouření, včetně kouření pasivního, pití alkoholu v jakékoliv podobě, ale i působení některých fyzikálních faktorů, jako je záření nebo hluk.

V optimálním případě by těhotenství mělo probíhat po přípravě obou budoucích rodičů a tato příprava by měla trvat nejméně půl roku až rok. V této době by budoucí rodiče neměli kouřit a pobývat v zakouřených prostorách, měli by omezit alkohol, zcela vyloučit užívání drog a jiných návykových látek, zařadit do jídelníčku dvakrát týdně mořské ryby a co nejčastěji mléčné výrobky, jíst ovoce a zeleninu alespoň pětkrát denně a vyvarovat se konzumace hovězího masa pocházejícího ze starších zvířat. Co se týče potravních doplňků, ženám radíme užívat přípravky s obsahem vitaminu C a E, kyseliny listové, zinku a nenasycených mastných kyselin.