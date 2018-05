Co možná nevíte o mileniálech. Odkládají sex a rádi vypínají mobily

1. První sex mají později než jejich rodiče

První sexuální zážitky už pro spoustu mileniálů nejsou součástí středoškolského života, nechávají je na později. Jeden z osmi Britů je pak dokonce pannou nebo panicem ještě ve 26 letech. Ukázal to průzkum University College London v rámci projektu Next Steps, který sleduje život 16 tisíc britských mileniálů od jejich čtrnácti let do dospělosti.



Lidé narození koncem osmdesátých a začátkem devadesátých let jsou tak překvapivě zdrženlivější než jejich rodiče; v předchozích generacích byl v šestadvaceti sexuálně nedotčený jen jeden člověk z dvaceti. Podle vědců k téhle změně přispívá i to, že generace mileniálů vyrostla v prostředí přesyceném sexualitou. Trápí ji také větší strach z intimity a její život – včetně toho sexuálního – se z velké části odehrává spíše online.

„Generace mileniálů vyrostla v hypersexuálním prostředí,“ potvrzuje Adam Durčák ze sexshopu Ruzovyslon.cz, který se mimo jiné zabývá zdravou sexualitou mladistvých. „Zejména na sociálních sítích na ně dennodenně útočí prezentace krásných těl vždy připravených k milostným hrátkám, o sexu se všude zcela běžně a otevřeně mluví a pornografie je velice snadno dostupná, navíc v hojné míře.“

To mladé lidi překvapivě nemusí vést k větší otevřenosti, ale naopak ke strachu, že nezvládnou naplnit vysoká očekávání, která jsou se sexem spojená. Zejména se to týká mladých mužů, myslí si Durčák. „Mezi oběma pohlavími navíc narůstá strach z intimity. Strach ze závazků spojený se strachem z intimního vztahu pak vede k tomu, že čím dál více mladých lidí utíká od reálných sexuálních a citových prožitků a nahrazuje je vztahy virtuálními,“ dodává.