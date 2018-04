Co možná (ne)víte o opalování

Správné odpovědi 1.: c) Muži i ženy se opalují stejně. Záleží pouze na jejich fototypu. (Fototyp I má mléčně bílou pleť s pihami, rezavé vlasy a modré nebo zelené oči. Měl by používat ochranný faktor SPF 50+. Na slunci bez krému vydrží 5-10 minut. Fototyp II má světlou pleť, blond nebo světle hnědé vlasy a modré nebo zelené oči. Měl by používat ochranný faktor SPF 30 až 50+. Na slunci bez krému vydrží 10-20 minut. Fototyp III má olivovou pleť, málo pih, hnědé až tmavé vlasy a hnědé nebo zelené oči. Měl by používat ochranný faktor SPF 30. Na slunci bez krému vydrží 20-30 minut. Fototyp IV má snědou pleť, tmavé vlasy a hnědé oči. Měl by používat faktor SPF15. Na slunci bez krému vydrží 45 minut.) 2.: b) K moři je minimální SPF 20 i pro fototyp IV. Pokud jedete k moři, kde je intenzita slunečního záření vyšší, stejně jako na horách, připočtěte si k faktorům uvedeným v předchozí odpovědi nejméně 5. Kromě kategorie s ochranným faktorem 50+, tam už to výš nejde. 3.: b) Před spálením vás ochrání černé triko. Černá barva totiž nejlépe pohlcuje sluneční záření. Existují i speciální šortky a trika na pláž s ochranným filtrem. V Austrálii, kde je vynalezli, se bez nich už skoro nikdo nekoupe. 4.: b) Obyčejný olej vás před škodlivými účinky slunečního záření neochrání. Stejně jako jakékoliv náhražky za kvalitní kosmetiku s vysokým SPF. Tady se šetřit nevyplácí - jde o vaše zdraví. Stejně tak vás neochrání, pokud zhnědnete pomocí samoopalovacích přípravků. To je sice nejzdravější opálení, ale nezvyšuje odolnost vůči slunci. Stejně používejte krémy s ochranným faktorem. 5.: b) Na dlouhou jízdu autem v létě, nebo sedíte-li u okna na slunci, používejte ochranný faktor. Sklem sice neprojde UVB záření, které by vás mohlo spálit, ale projde jím UVA, které způsobuje předčasné stárnutí pleti. 6.: a), b), c) Ze všech těchto znamének by se mohl vyvinout zhoubný nádor melanom. K dermatologovi běžte, jakmile se vaše znaménko či piha začnou měnit, rostou nebo tmavnou. Chcete-li mít jistotu, běžte tam preventivně a nechte si prohlédnout všechna znaménka na kůži. Hodně si jich totiž nevidíte a dermatolog vás také předem upozorní na ta, která by se v budoucnosti mohla chovat rizikově. Za krátkou návštěvu u specialisty a malý poplatek ten pocit jistoty určitě stojí.