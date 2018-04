Deset věcí, které by dítě mělo umět, než půjde k zápisu na základku

Motorika a sebeobsluha

Předškolák by měl umět skákat po jedné noze, skákat přes švihadlo, chytat a házet míč, zvládnout jednoduchý rytmický pohyb, třeba ve spojení s říkankou nebo písničkou, udržet rovnováhu (při hře na sochy), přeskočit překážku.

"Pokud jde o jemnou motoriku a grafomotoriku, je důležité zvládat správné držení tužky – to ideálně nacvičíte pomocí trojbokých pastelek," říká Markéta Frývaldská, psycholožka Pedagogicko-psycholgické poradny pro Prahu 9.

10 dovedností pro základní školu motorika kreslení sebeobsluha společenská pravidla pravo-levá orientace zraková paměť sluchové dovednosti rytmika správná výslovnost vyprávění

Dítě by mělo umět nakreslit rovnou čáru, kruh, šneka, horní a dolní oblouček, vlnovku, čtverec, obdélník, trojúhelník. Mělo by ovládat i rovné střihání nůžkami, lepení, navlékání korálků a stavění věže z kostek. Důležité je, aby ruka byla při všech činnostech správně uvolněná. Cvičit byste měli také správné sezení při práci u stolu.

S motorikou úzce souvisí i sebeobsluha. "Sem patří dovednosti jako oblékání, zapínání zipu, knoflíků a patentů, zavazování tkaniček, používání příboru," vypočítává Frývaldská. Dále osobní hygiena, tedy samostatné používání toalety, mytí rukou, čištění zubů, česání. Kromě toho by mělo dodržovat základní společenská pravidla, jako je pozdrav, prosba, poděkování nebo vykání dospělým.

Kde je pravo a kde levo

Budoucí prvňák by měl zvládat pravo-levou orientaci, měl by umět rozlišovat obrázky obrácené podle vertikální i horizontální osy, což bude potřebovat například při čtení písmen p, b a d. Pokud mu toto rozlišování dělá problémy, může to signalizovat dyslexii.

Se zrakovým vnímáním souvisí i zraková paměť – proto hrajte pexeso, Kimovu hru, hledejte změny na obrázku, dítě by také mělo umět dokreslit, co na obrázku chybí. Zrakovou analýzu a syntézu, tedy rozpoznávání a skládání částí celku, trénujte s puzzly.

Sluchové dovednosti

Dítě by mělo umět rozeznat zvuky a určit jejich směr. Mělo by umět "odfiltrovat" vedlejší zvuky, například ruch ulice, a soustředit se jen na to nejdůležitější, třeba lidskou řeč. Mělo by rozlišovat jednotlivá slova ve větě a slabiky ve slově, ty by mělo umět vytleskat, a identifikovat první (případně poslední hlásku ve slově).

Nácvik této dovednosti začínejte se slovy začínajícími a končícími na souhlásku. Mezi šestým a sedmým rokem by také mělo zvládnout rozpoznat dlouhé a krátké hlásky a měkké a tvrdé slabiky (di-dy).

Ráčkování dovoleno

Správná sluchová analýza je nezbytná pro rozvoj řeči. Váš předškolák by měl umět vyslovovat všechny hlásky, výjimkou, která se obvykle promíjí, je r a ř. Pokud je neumí, měli byste rozhodně zamířit k logopedovi.

V době nástupu do školy by dítě mělo znát zhruba 2 500 slov. Musí vědět, jak se jmenuje, kde bydlí a kolik mu je let, nezaměňuje pojmy včera a zítra a dokáže zopakovat dvojverší. Je schopno reprodukovat krátkou pohádku či příběh – jak na základě vašeho vyprávění, tak obrázků.

Nepropadejte panice

"Je docela možné, že vaše dítě některé z těchto věcí ještě nezvládá. To ovšem není důvod k odkladu a k panice," ubezpečuje rodiče Markéta Frývaldská. "Od zápisu do nástupu do školy zbývá ještě zhruba šest měsíců a to je dlouhá doba. Během ní se váš potomek může ještě opravdu hodně naučit."