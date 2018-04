Co když potřebujete přibrat?

Příkladem je šestadvacetiletý Miroslav Savula z Brna, který se obrátil na naši rubriku Hubnutí. "Potřebuji přibrat, při 185 centimetrech vážím jen 68 kilogramů," vysvětlil. Říká, že všude se dají najít rady jen pro hubnoucí, ale nemůže narazit na žádnou, která by pomohla jemu a podobným lidem. "Přijdu do obchodu a vidím samé minerálky s karnitinem, jogurty light, másla light. To je skoro jako diskriminace hubených lidí," podotýká s nadsázkou. Zatím mu poradil jen jeho lékař, který se ho snažil uklidnit tím, že časem určitě začne přibírat tak, jak bude s věkem spalování jeho organismu méně výkonné.

Na postavě však může zapracovat už dřív. Ze všeho nejdříve by však lékař měl vyloučit, zda za štíhlostí není nějaká zdravotní patálie -v úvahu by připadala třeba porucha činnosti štítné žlázy, vstřebávání živin a podobně. Pokud tomu tak není, je otázka, zda se máme trápit snahou nabrat nějakou váhu. „Přibrat - pokud je vám geneticky dáno být štíhlý - je opravdu těžší než zhubnout,“ upozorňuje Iva Málková ze společnosti Stop obezitě.

Připomíná v této souvislosti, že tak jako existují lidé hodně malí či hodně vysocí, existují i lidé, kteří jsou od přírody podsaditější či naopak hodně štíhlí, aniž o to nějak usilují. "Pokud chceme přibrat, je zbytečné se přejídat, ale asi byste měl dbát víc na rovnoměrný příjem potravy, který by se energeticky měl pohybovat alespoň okolo 10 000 kilojoulů na den," radí Málková.

Základem úspěchu je jíst pravidelně, udělat si na jídlo čas a nevynechávat jednotlivá hlavní jídla. Ideální je zařadit do jídelníčku dvě i více svačin a celkový přísun potravy konzumovat po dobu celého dne.

Můžete si dovolit jíst různé ořechy a semínka, protože jsou výhodným zdrojem nenasycených mastných kyselin a některé druhy navíc obsahují velké množství vápníku (týká se to mandlí nebo lískových oříšků). Můžete používat rostlinné oleje ve větším množství, sušené ovoce, které obsahuje velké množství vlákniny a některých vitaminů. Sýry a jogurty včetně těch, které mají vyšší obsah tuku, jsou výborným zdrojem vápníku a vitaminů rozpustných v tucích. Není třeba se bát ani müsli směsí s oříšky a ovocem, jsou cenným zdrojem kvalitních sacharidů. Bez obav je možno jíst i takové pochoutky, jako je velmi kvalitní čokoláda.

Můžete zkusit přidat k normálnímu jídelníčku nízkoenergetické bílkovinné diety - to jsou přípravky, které někdy používají hubnoucí místo jídla, neboť mají kvalitní složení bílkoviny, vitaminy, minerály. Jsou v různých formách, podle toho, zda by vámvyhovovaly polévky, koktejly, pudinky, případně tyčinky.

Kvalitní diety jsou podle Ivy Málkové například od firem Redita, NutraBona, Guareta, Modifast a další. Prodávají se v lékárnách. Vy si je tedy dejte navíc k jídlu. Zhodnoťte též svůj energetický výdej a dopřejte si hodně spánku.



Na tvar postavy má samozřejmě vliv i cvičení, můžete si proto nechat sestavit tréninkový plán zaměřený na zvětšení svalového objemu.

