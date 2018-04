Šest věcí, které jste o štěstí možná nevěděli

Štěstí je nadmíru příjemný emoční stav, po kterém všichni prahneme.

Na pomoc nám přicházejí i odborníci, kteří téma štěstí podrobili vědeckému zkoumání. Přečtěte si, na co vědci při svých zkoumáních v poslední době přišli.

Větší výplata rovná se více štěstí

Většina lidí se shodne, že peníze nám štěstí nezaručí. Studie z roku 2010 publikovaná v Proceedings of the National Academy of Sciences však mluví jinak.

Vědci zjistili, že úroveň štěstí a emoční pohoda se zvyšuje spolu s výplatou. Má to však své omezení. Po překročení hranice 75 tisíc dolarů (zhruba 1,5 milionu korun) ročně se už pocit štěstí nijak nezvyšuje.

Meditací ke štěstí

Již několik studií spojilo pravidelnou meditaci s fyzickými změnami v mozku, které jsou podobné účinkům antidepresiv. Lidé, kteří meditují, jsou nejen štastnější a milejší, ale jak ukázal výzkum, oblasti jejich mozku, které reagují na stres, se přímo scvrkávají.

Myslíte si, že na podobné věci nemáte čas? Podle odborníků stačí jen dvacet minut meditace denně, abyste zaznamenali pozitivní výsledky.

Manželství je štastnější, když je žena hubená

V jedné poněkud podivné studii z roku 2011 vědci z Tennessee odhalili, že manželství, kde je žena hubenější než manžel, jsou štastnější. K tomuto závěru vědci došli zkoumáním body mass indexu téměř 170 manželských párů.

I když to zní dost nesmyslně, je určitě vhodné, aby se oba manželé udržovali fit především ze zdravotního hlediska.

Stačí ke štěstí prstýnek?

I přes vysokou rozvodovost může existovat něco jako manželské štěstí. Nedávná studie zkoumala otázku, zda jsou sezdaní lidé štastnější než jejich svobodní vrstevníci. A výsledky ukázaly, že ano.

Vědci z Michiganu zjistili, že nesezdaným jedincům klesal v průběhu času pocit štěstí, zatímco ti, co se vzali, zůstávali šťastní.

Čím starší, tím šťastnější?

Možná jste se cítili šťastní, když jste dostali řidičák, odmaturovali nebo našli vysněnou práci. Ale pocity těchto náctiletých nejsou nic v porovnání s pocity štěstí, které přinese věk okolo 33 let.

Průzkum provedený v Anglii dokonce ukázal, že 70 procent lidí nad 40 let bylo nejšťastnější právě v tomto věku a teprve tehdy cítili, co je to vlastně opravdové štěstí.

Daň Facebooku

Studenti psychologie ze Stanfordu zjistili, že sociální síť může přinášet smutek. Důvodem je prostá závist. Ostatní totiž vypadají v porovnání s námi mnohem štastnější.

Studie, která spočívala v hodnocení nálady středoškoláků, ukázala, že prohlížení atraktivních obrázků či čtení nadšených statusů na Facebooku způsobilo, že studenti byli nešťastní a deprimovaní ze svých vlastních životů.

Podle vědců totiž člověk potřebuje k pocitu štěstí hlavně vědomí, že je štastnější něž ostatní.