Co jsou to strie a jak se jim bránit

Co jsou to strie? • strie nebo také pajizévky jsou jizvičky způsobené napínáním pokožky těla • objevují se nejčastěji na břichu, bocích a prsou, mohou být i na pažích a hýždích, u některých žen se mohou také objevit na nohou • vznikají v těhotenství, v pubertě, při náhlém zhubnutí i ztloustnutí, velký vliv má dědičnost • vznikají u 50 až 90 procent těhotných žen, většinou na podbřišku • mohou se lišit zabarvením, bývají do červena, někdy také až do fialova, u žen s tmavým odstínem pleti budou strie spíše narůžovělé a světlejší než zbytek kůže • nebolí, ale pokud se objeví, nelze je zcela zacelit