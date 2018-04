Co jsme pekly na Jarmark: šátečky, košíčky i bramborové muffiny

Prezidentské šátečky

Upekla kolegyně na mateřské dovolené Bára a napsala o nich: "Své jméno údajně získaly po prezidentu Masarykovi, který je měl velmi rád. Recept je geniální svou jednoduchostí, ale je potřeba použít skutečně kvalitní suroviny."

Suroviny:

250 g polohrubé mouky

250 g másla

250 g tvarohu (ideálně z kostky)

meruňková nebo jahodová zavařenina

vejce na potření

Postup:

1. Smíchejte mouku, máslo a tvaroh a vypracujte z nich vláčné těsto. Je potřeba pořádně ho prohníst, aby šátečky při pečení nepraskaly.

2. Těsto vyválejte na tenký plát, ze kterého budete vykrajovat kolečka (dobře to jde obyčejnou skleničkou). Doprostřed každého kolečka dejte trochu zavařeniny. Poté kolečko přehněte a po krajích prsty dobře zmáčkněte, aby při pečení zavařenina nevytekla.

3. Vzniklé šátečky potřete rozšlehaným vejcem a pečte na 180 stupňů přibližně deset minut, aby získaly růžovou barvu. Pocukrujte a podávat můžete teplé i studené.

Išlské dortíčky

cca 60 kousků

Upekla módní redaktorka Marie, která tvrdí, že je to jediné a prý rovnou to nejlepší cukroví, které se zatím naučila.

Těsto:

300 g hladké mouky

100 g cukru moučka

200 g másla

60 g mletých lískových ořechů

30 g kakaa

špetka skořice

Náplň:

70 g mletých ořechů

cca 1/4 sklenice kvalitní rybízové marmelády

cukr krystal

tuzemský rum

Poleva a zdobení:

250 g čokolády na vaření

kousek másla

vyloupané a rozpůlené mandle

Postup:

1. Mouku, cukr, máslo, ořechy, kakao a skořici smícháme a zpracujeme v hladké těsto. Zabalíme do potravinové folie a aspoň na hodinu dáme odležet do lednice.

2. Těsto pak rozdělíme na několik částí. Každou rozválíme na pomoučeném vále a vykrajujeme kolečka, kytičky nebo hvězdy. Lepší jsou menší, kompaktní tvary – ty velké mají sklon se lámat.

3. Vykrojené kousky klademe na plech vyložený pečicím papírem. Pečeme v předehřáté troubě na 180 stupňů asi 10-12 minut. Necháme vychladnout.

4. Vychladlé sušenky můžeme slepovat náplní. Tu připravíme tak, že smícháme marmeládu s mletými ořechy, podle chuti osladíme a přidáme rum.

5. Na dno kastrolu nalijeme trochu vody a nalámeme do ní čokoládu. Za stálého míchání rozpustíme ve vodní lázni, ke konci přidáme kousek másla. Měla by vzniknout hustá a hladká poleva.

6. Polevu rovnoměrně mažeme na slepené sušenky, každou ještě ozdobíme půlkou mandle. Když dortíčky zaschnou, uložíme je do plechové krabice a necháme na chladném místě rozležet.

Košíčky s ořechy

cca 40 košíčků

"Vánoce si bez košíčků neumím představit, peču je každý rok a celá rodina je miluje," říká redaktorka Petra, která s vámi na webu řeší zdraví, hubnutí a cvičení.

Těsto:

250 g hladké mouky

120 g másla

50 g mletých vlašských ořechů

70 g moučkového cukru

1 vejce

1 lžička citronové kůry

Náplň:

375 ml smetany ke šlehání

150 g mletých vlašských ořechů

150 g cukru

rum podle chuti

Poleva:

1 čokoláda na vaření

100 g másla

Na ozdobu:

vlašské ořechy, mandle, lískové ořechy

Postup:

1. Všechny suroviny na těsto propracujeme a hotové těsto zabalíme do fólie a necháme v chladničce alespoň hodinu odležet.

2. Formičky vymazané máslem naplníme kouskem těsta a pečeme na 180°C dozlatova.

3. Hotové košíčky vyklopíme a necháme zchladnout.

4. Na náplň rozehřejeme v hrnci smetanu ke šlehání a postupně do ní přidáme všechny zbylé přísady. Náplň dobře promícháme, odstavíme z ohně a necháme zchladnout. Pak plníme košíčky a poléváme čokoládovou polevou a zdobíme ořechy.

Mrkvové sušenky s čokoládou

Upekla Bára, administrátorka blogů a Kavárničky, proslulá svou zručností a činorodostí, navzdory tomu, že se na mateřské stará o tři děti.

Suroviny:

• 125 g másla (část je možná nahradit sádlem, nebo Herou)

• 1 hrnek hladké mouky

• 1 hrnek strouhané mrkve

• 1/2 hrnku hnědého cukru

• 1 vejce

• vanilkový cukr

• špetka soli

• 1 lžička kypřicího prášku

• strouhaná pomerančová kůra (bio)

• 1 polévková lžíce medu

• na kousky nalámaná čokoláda na vaření

• 2 polévkové lžíce pomerančového likéru nebo javorového sirupu

Postup:

1. Troubu předehřejeme na 180° C.

2. Suché ingredience smícháme v míse, postupně přidáme mokré a nakonec vmícháme strouhanou mrkev. Vypracujeme těsto, hustotu doladíme případně moukou. Těsto by nemělo být ani moc tuhé ani řídké.

3. Na pečicí papír dáváme polévkovou lžící kopečky těsta, dodržujeme dostatečnou vzdálenost mezi sušenkami, pečením se roztáhnou. Na jeden plech by mělo vyjít devět kusů.

4. Pečeme přibližně 15 minut. Ale pozor, tmavnou rychle.

Tip: Do těsta lze přidat drcené oříšky, pomerančovou kůru. Hotové sušenky můžeme ozdobit polevou.

Bramborové muffiny

Muffiny podle kuchařky Dity P. pro vás nachystala Madla, redaktorka, která i při mateřské píše zejména o dětech.

100 g slaniny na kostičky

550 g brambor

225 g hladké mouky

3 lžičky kypřícího prášku do pečiva

120 g nastrouhaného tvrdého sýra

2 vejce

80 ml olivového oleje

100 ml mléka

sůl

pepř

Postup:

1. Slaninu opečeme na pánvi dohněda, oloupané brambory nastrouháme nahrubo.

2. Do mouky prosáté s kypřícím práškem přidáme brambory zbavené tekutiny, slaninu, 3/4 sýra a nakonec vejce vyšlehaná s olejem a mlékem. Osolíme a opepříme, pořádně promícháme.

3. Těsto nalijeme do formy na muffiny (do 3/4), zasypeme zbývajícím sýrem a pečeme v troubě předehřáté na 180 stupňů cca 35 minut.

Tip: Můžete také zkusit vegetariánskou brynzovou variantu bez slaniny a s cibulí.