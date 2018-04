Co jsme pro vás pekly na Jarmark: slané muffiny, šátečky i koláče

Halloweenské muffiny podle Kitchenette

Muffiny nachystala Bára, která spravuje Kavárničku a Blogy

2 lžíce olivového oleje (extra virgin)

255 g dýně (máslová nebo hokkaidó)

1 velká hrst špenátu

1 velká hrst bylinek – tymián, bazalka

3 lžíce slunečnicových semínek

30 g čerstvě strouhaného parmezánu

100 g sýru feta

2 lžičky hrubozrnné horčice

2 větší vajíčka

180 ml mléka

260 g mouky (použila jsem celozrnnou pšeničnou jemnou)

4 lžičky prášku do pečiva

1 lžička mořské soli

Tip Můžete přidat sušená rajčata, olivy, fantazii se meze nekladou. Hotové muffiny se dají servírovat jako příloha k masu s omáčkou jako zdravější alternativa knedlíků.

Postup:

1. Troubu si předehřejte na 200°C a do formy na muffiny vložte košíčky, nebo ji vymažte máslem.

2. Dýni nakrájejte na centimetrové kostičky, přidejte dvě lžíce oleje, rozprostřete na plech, dejte péct na 20 minut, dokud nebude pěkně opečená.

3. Dvě třetiny upečené dýně dejte do mísy, přidejte nasekaný špenát, 2/3 sýru feta nakrájeného na kostičky, bylinky, slunečnicová semínka, parmezán a horčici. Směs promíchejte. V jiné nádobě smíchejte vejce s mlékem a přidejte k dýňové směsi. Opatrně přisypávejte prosátou mouku s práškem do pečiva, přidejte sůl a pepř a krátce promíchejte.

4. Lžící plňte plech na muffiny nebo košíčky. Muffinky pečením zvětší objem, proto plňte přibližně do dvou třetin. Muffiny posypejte zbývající dýní a fetou.

5. Pečte přibližně 20 minut.

Šátečky s jablky

Šátečky pro vás pekla Johanka, i přesto, že v OnaDnes.cz už nepracuje. Recept je na dva plechy a příprava zabere 45 minut.

Těsto:

300 g polohrubé mouky

150 g Hery

150 g bílého jogurtu

špetka soli

špetka prášku do pečiva

1 vejce na potření

moučkový cukr na posypání



Náplň:

3 jablka

skořice

cukr dle chuti

1 lžíce vanilkového pudinkového prášku



Postup:

1. Suroviny na těsto promícháme na vále a zpracujeme hladké těsto. Zabalíme do folie nebo igelitového sáčku a dáme na několik hodin do lednice.

2. Mezitím si připravíme náplň: jablka oloupeme a vykrojíme jadřince, nakrájíme a povaříme s cukrem a skořicí ve trošce vody. Když změknout, vmícháme lžíci vanilkového pudinku a ještě chvíli vaříme. Můžeme vmíchat i mleté ořechy, rozinky apod.

3. Na pomoučeném vále vyválíme plát a těsto rozkrájíme na stejně velké čtverce.

4. Doprostřed každého dáme náplň a protilehlé rohy přeložíme nahoru, až vznikne šáteček. Pořádně přitlačíme.

5. Potřeme rozšlehaným vejcem a pečeme v předehřáté troubě na 180°C dozlatova.

6. Po vychladnutí sypeme moučkovým cukrem.

Sypaný švédský koláč

Koláč poslala Petra po svém statečném manželovi, protože sama se právě chystala na svůj první půlmaraton v životě.

Směs na těsto:

1/4 litru hrubé mouky

1/4 litru krupice

1/4 litru pískového cukru

1 prášek do pečiva

1 - 1,5 kg nastrouhaných jablek

125 g rozpuštěného másla

Tip Do jablek můžete přidat rozinky.

Postup:

1. Mouku, krupici, cukr a prášek do pečiva smícháme a rozdělíme na tři části.

2. Plech vymažeme a vysypeme moukou. První část smíchané směsi nasypeme na plech a rovnoměrně rozprostřeme. Na to dáme polovinu nastrouhaných jablek. Pak nasypeme další hrnek směsi, na to rozprostřeme druhou polovinu jablek a zasypeme zbytkem směsi a uhladíme.

3. Celý koláč pokapeme rozpuštěným máslem. Pečeme 30 až 40 minut ve středně vyhřáté troubě.

Ovocný koláč se skořicí

Upekla pro vás Lucka, editorka OnaDnes.cz

1 hrnek cukru

2 hrnky polohrubé mouky

1 hrnek kefíru

1 vejce

1 prášek do pečiva

1/2 hrnku oleje

1 lžíce skořice

Ovoce na ozdobení

1 vanilkový cukr, pokud je ovoce kyselejší

Postup:

Všechny suroviny smícháme a těsto vlijeme do máslem vymazaného a kokosem vysypaného plechu, poklademe ovocem podle chuti, je-li ovoce kyselejší, posypeme ještě vanilkovým cukrem. Pečeme v předehřáté troubě asi půl hodiny.

Žloutkové větrníčky

Osvědčené větrníčky v podobě jednohubek na Jarmark přinesla Pavla, vedoucí OnaDnes.cz