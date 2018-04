Co jíst, když se připravujete na maraton? Hlavně sacharidy a vitaminy

Bez správného jídla nemáte mnoho šancí, abyste zvládli uběhnout dvaačtyřicetikilometrovou trať maratonu. Profesionální trenér Vladimír Korbel poradil třem ženám a čtyřem mužům, kteří chtějí na podzim běžet maraton v Berlíně, ale i ostatním dálkovým běžcům, jak by měla vypadat jejich strava.

"Poměr živin by měl být následující: sedmdesát procent sacharidy, patnáct procent tuky a patnáct bílkoviny," doporučuje Korbel, který trénoval i špičkové české atlety včetně běžce Jiřího Mužíka.

Zapomenout se ovšem nesmí ani na vitamíny a minerální látky.

Všechny tyto látky by mělo tělo běžce získávat vhodnými potravinami, tedy především z ovoce a zeleniny, drůbeže, ryb, cereálií nebo z celozrnného pečiva.

Sacharidy jako zdroj energie

Proč mají mít největší podíl právě sacharidy? Pro dálkové běžce jsou nejlepším zdrojem energie. Tělo si se sacharidy poradí mnohem lépe než s tuky a bílkovinami.

Ideální pro získávání sacharidů je rýže, brambory, celozrnné pečivo, těstoviny či cereálie.

Jako zdroj bílkovin doporučují výživoví poradci a další experti ryby, drůbež a jiné libové maso s nízkým obsahem tuku a cholesterolu, nízkotučné mléčné výrobky, celozrnné pečivo nebo fazole.

U tuků je důležité, aby obsahovaly co nejméně nasycených tuků a cholesterolu. Naopak by měly mít zdravé omega-3 mastné kyseliny. Mezi takové potraviny patří ryby, ořechy, ale také rostlinné oleje.

Nezapomínejte na vitaminy

Vitaminy by se měly používat jen jako doplněk stravy, ne náhrada za zdravé jídlo. Z vitaminů sice tělo nezískává žádnou energii, ovšem aby všechny orgány dobře fungovaly, bez vitaminů se neobejde. Existují stovky živin, z nichž některé potřebuje lidské tělo v určitém množství každý den. (více čtěte zde)

Vitaminy A, C, E jsou důležitými antioxidanty, které neutralizují volné radikály a tím chrání tělo před vznikem některých civilizačních chorob. Obvykle stačí přijímat vitaminy z ovoce a zeleniny, čím více druhů jíte, tím lépe.

Co si dát před startem

Dálkoví běžci, zejména ti profesionální, se ovšem obvykle neobejdou bez vitaminových doplňků.

Trenér Vladimír Korbel například doporučuje dát si dvě až tři hodiny před výkonem vitamin E, hodinu před startem B1, B12, vitamin C a kyselinu pantothenovou. V průběhu běhu delšího než jednu hodinu, tedy po uplynutí 45 minut by si měl běžec dát další vitamin C.

"Jinak bych doporučoval brát ještě vitaminy Pharmaton Geriavit. Ale pokud je sportovec bude brát jednotlivě, je třeba se řídit zásadou odděleného přísunu A a E vždy po jídle od ostatních látek," vysvětluje Korbel.

"Pokud bude brát v druhé části přípravy železo, mělo by se kombinovat s vitaminem C, a to vždy ráno na lačno. Jídlo musí následovat alespoň s hodinovým odstupem," říká Korbel. Dodal, že na regeneraci organismu je dobrý vitamín B6, případně B12.

Dalšími důležitými prvky pro dálkové běžce jsou minerály. A mezi nimi je na prvním místě vápník, který posiluje klouby. Vhodným zdrojem vápníku jsou ryby, obohacené mléčné výrobky, ale také listová zelenina.