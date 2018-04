Co jíst, když chcete dítě

, aktualizováno

Co by mnohé páry daly za to, kdyby snadno a bez větší potíží partnerka otěhotněla. S postupujícím věkem je navíc stále těžší uspět. Nové studie však dokazují, že svou plodnost můžete podpořit i vhodnými potravinami.