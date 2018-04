Tipy, kam s dětmi: jarmark, parní vlak nebo férová snídaně

Tradiční staročeský jarmark

Kde? Praha 14, u kostela svatého Bartoloměje (ulice Prelátská, zastávka busu "Kyje")

Kdy? V sobotu 14. května 2011 od 13 hodin

Farnost a Farní charita Kyje a Černý Most pořádá tradiční staročeský jarmark, na kterém nebudou chybět šermíři, historické tance, středověcí muzikanti, jarmareční pohádka ani trhovci. Děti i dospělí si budou moci vyzkoušet středověké společenské hry jako lukostřelbu nebo hod věnečkem, předení na kolovrátku, výrobu drobných šperků, paličkování, malování perníčků a mnoho dalšího. K vidění tu budou i živé ovečky.

Více na charitakyje.cz

Ilustrační snímek

S párou na pirátský ostrov

Kde? Praha Hlavní nádraží – Lhotka u Mělníka a zpět

Kdy? V sobotu 14. května 2011 (odjezd vlaku z Hl. n. v 7:58, zpět z Lhotky v 16:10)

Pražské Domy dětí a mládeže pořádají speciální jízdu parním vlakem na Ostrov pirátů, kde mohou děti soupeřit o pirátský poklad nebo se podívat na šermíře, taneční a další vystoupení zakončené dělostřeleckou show. Občerstvení možné v pirátské krčmě. Celá akce je zdarma, kdo si nestihl vyzvednout vstupenky v DDM, může se za piráty vypravit autem (GPS 50°23\\\'4.704"N, 14°32\\\'30.508"E).

Více na www.ddmpraha.cz

Královské brodění

Kde? Český Brod

Kdy? V sobotu 14. května 2011

Městská historická slavnost "Královské brodění" propukne v Českém Brodě už v devět ráno. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit na trhy, řemesla, divadlo, středověkou muziku, kejklíře i historický průvod s císařem Zikmundem a jeho družinou. Chybět nebude ani dětský koutek nebo historická střelnice, oddíl skautů Psohlavci si připravil soutěže v chození na chůdách, lezení v látkovém tunelu, foukačky a jiná zábavná překvapení pro děti.

Více www.cesbrod.cz

Férová snídaně

Kde? Na mnoha místech republiky

Kdy? V sobotu 14. května 2011

Myšlenka fair trade stála před deseti roky u zrodu Světového dne pro fair trade, který se slaví vždy druhou květnovou sobotu. Tento den není jen oslavou spravedlivějšího způsobu obchodování, je také výzvou po odpovědné a udržitelné spotřebě obecně. Zajímavým způsobem, jak tento den oslavit, může být férová snídaně. Současně s lidmi na celém světě, po boku svých blízkých, přátel a dětí můžete férově posnídat a dát najevo svůj zájem o téma spravedlivého obchodu a zodpovědné spotřeby.

Kompletní seznam všech míst, která se zapojila do férového snídání, najdete na webu, my pro vás máme jeden tip: přijďte v Liberci před Plazou v ulici 5. května posnídat s ředitelem zoo a prezidentem Unie českých a slovenských zoologických zahrad Davidem Nejedlem. Můžete si s ním vypít fair trade čaj, kávu, něco zakousnout a přitom se ho ptát, na co chcete. Každý snídající navíc obdrží 1+1 vstupenku (volný vstup při současném zakoupení vstupenky pro dospělého) do ZOO Liberec s datem 14. května a další upomínkové předměty.

Více na www.ferovasnidane.cz a www.zooliberec.cz