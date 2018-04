Víc než módní trend. Cvič, dokud ti není na umření, radí „health goth“

Představte si běžné fitness centrum plné pobledlých, potetovaných, černovlasých lidí v okovaných botách, oblečení z černé síťoviny nebo v dresech s odvážnými prostřihy. Ze sluchátek jim nevyřvává Taylor Swiftová, ale death metal, temná industriální hudba nebo staří dobří Nine Inch Nails. A nikdo, ale opravdu nikdo se neusmívá.



Takhle nějak to vypadá, když se v posilovně sejdou zastánci hnutí přezdívaného „health goth“, které se ve Spojených státech – a nejen tam – z okrajového trendu postupně stává mainstreamovou záležitostí, na kterou má názor snad každý, kdo se zajímá o módu, cvičení, zdravé stravování a vůbec cvičení otázky životního stylu.

Temnota jako motivace

To všechno k danému hnutí patří. Spojuje v sobě totiž elementy takzvané gotické subkultury, která má charakteristický styl (převažující černá barva a hodně fetišistických prvků) i náhled na život (pesimistický a temný) s nadšením pro fitness a nutričně vyváženou stravu.

Zní to jako paradox, ale podle portlandských muzikantů Mikea Grabarka a Jeremyho Scotta do sebe vše zapadá. Zakladatelé facebookové stránky Health Goth, která celou vlnu odstartovala, mají za to, že fitka by už neměla být vyhrazená jen pro určitou komunitu a že by se měla otevřít i subkulturám.

Pohrdají návštěvníky posiloven, kteří se chodí jen okukovat v zrcadle a poslouchají u toho veselé disco písničky. O nejlepší motivaci se podle nich postará to negativní, ať už je to vlastní vztek nebo třeba hudba, která v sobě má zdravou dávku agrese.

Hudební producent Johnny Love, který patří mezi největší propagátory trendu, jde ještě dál – svým následovníkům radí, aby k cvičení přistupovali svědomitě a byli sami k sobě tvrdí. „Cvič, dokud ti není na umření,“ nabádá je v pamfletu, který překřtil na „Fitness bibli pro příznivce health goth.“ A dodává, že je třeba se takříkajíc zničit: kdyby jen proto, abychom vypadali sexy v koženém postroji.



Tričko, NVRMND Plavky, Motel Tričko, Diesel

Móda podle Matrixu

Fetišistické módní prvky k trendu neodmyslitelně patří, ale čím větší skupinu lidí zasahuje, tím méně přísný je dress code. Podle britské Marie Claire k němu patří „dlouhé mikiny, síťovina, látky s mokrým efektem i doplňky z plexiskla. Ve středu pozornosti je černá, ale můžete přidat i stříbrné a bílé detaily, které se postarají o futuristický nádech.“



V kombinaci temného novogotického vzhledu a pohodlného sportovního oblékání si podle magazínu to svoje může najít každý, kdo se zajímá o nejžhavější trendy v módě. „Do svého každodenního stylu můžete zapojit třeba tenisky s moderní technologií, metalický make-up či trička s panely ze síťoviny.“



Návrhář Alexander Wang a rapperka Missy Elliot Deola Sagoe, kolekce jaro - léto 2015 Model Stephen James

Pro inspiraci se podívejte na filmovou trilogii Matrix nebo na typický styl módních návrhářů Nasira Mazhara, Ricka Owense a Alexandera Wanga. Třetí jmenovaný patří mezi největší „zvířata“ současné módy, trefuje se totiž přesně do toho, co spotřebitelé chtějí: tvoří praktickou, funkční a trochu temnou atletickou módu, která je zároveň dost luxusní a sexy, abyste v ní mohli vyrazit i na večírek. Klasický příklad? Jeho loňská kolekce pro řetězec H&M.



Právě „háemko“ i další běžně dostupné značky dokážou uspokojit potřebu těch, pro které se hnutí health goth skutečně stalo životním stylem, ale i těch, kdo si od něj jen půjčují nápady. Klasikou už je provokativní newyorská značka Hood by Air, vhodné kousky se najdou i u firem adidas a Nike. Na obtíž nejsou ani doplňky inspirované punkem nebo fetišistickou a BDSM subkulturou.