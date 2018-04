Fenomén jménem haute couture. To nejlepší z módního světa

1:30 , aktualizováno 1:30

Precizní střihy, nejkvalitnější látky, pravidelné ručně šité stehy, to vše by oblečení s označením „haute couture“ mělo splňovat. Funguje to ale skutečně tak? A kde se vůbec tento francouzský termín, kterým se obvykle označuje vysoká krejčovina, vzal?