Lifting není otázka chvilky. Co byste měla vědět, než na něj vyrazíte

Omládněte Uvažujete o zkrášlovacím zákroku? Využijte slevy na Raketa.cz, nabízíme skvělé slevy na lifting obličeje i na omlazující procedury prováděné modrým laserem.

Platí to zvlášť u invazivních metod, ke kterým patří odsávání podkožního tuku a různé druhy výplní. Jsou to klasické zákroky, které nemusí být vhodné pro všechny; při špatném provedení mohou být i poměrně nebezpečné.

Většina klinik dnes nabízí také metody šetrnější, ale i u nich je opatrnost vždy na místě. Připravili jsme čtyři otázky, které byste si měla položit, než se pro dermatologické omlazení pokožky definitivně rozhodnete.

1. Bojím se skalpelu?

Současným trendem je vyhýbat se příliš velkým zásahům do kůže. Mnoho žen proto volí zákroky, které nenaruší povrch pokožky: využívá se při nich například laser, ultrazvuk nebo radiofrekvence. "Nevyžadují hojení, absolvovat je můžete takříkajíc v polední pauze," vysvětluje korektivní dermatoložka Gréta Wohlová z Laserového centra Anděl.



Novinkou jsou zákroky, kterým se říká miniinvazivní. "Ty už celistvost pokožky mírně narušují. Většinou se ale provádějí jen v lokální anestezii, řezy jsou drobné a rekonvalescence rychlejší," popisuje estetická dermatoložka Yvonne Bergerová z BcD Clinic. Tyto metody jsou podle ní vhodnou volbou pro ženy, které mají pleť povolenou výrazněji, ale "pod nůž" nechtějí.

2. Neštítím se vlastní krve?

Žádný strach, nemusíte ji pít ani se v ní koupat. Na oblibě v poslední době získává plazmaterapie. "Líbí se hlavně ženám, které se bojí aplikace 'cizorodých' látek do organismu," vysvětluje Gréta Wohlová. Je to podle ní velmi přirozený způsob rejuvenace (omlazení), využívá totiž látky obsažené v krevních destičkách.

Ty se získávají z vaší vlastní krevní plazmy. "Pomocí tenkých jehliček ji aplikujeme do kůže, kde pomůže obnovit kolagenní vlákna," popisuje dermatoložka. Upozorňuje, že už se jedná o miniinvazivní zákrok, při kterém mohou vzniknout modřinky. Nečekejte zázrak během pár minut: "Ošetření je potřeba nejméně třikrát zopakovat; výsledky se dostavují s odstupem několika měsíců."

3. Na kterou kliniku půjdu?

Nabídka služeb je široká a pro laika poměrně nepřehledná, shodují se expertky. "Proto klidně absolvujte konzultace v různých centrech a teprve pak se rozhodněte," radí Gréta Wohlová. "Stojí to trochu víc času i peněz, ale ve výsledku se to vyplatí." Při vstupní konzultaci totiž podle ní můžeme nejlépe zhodnotit zkušenosti i přístup lékaře. Jejím pacientkám se osvědčilo i osobní doporučení.



Yvonne Bergerová k tomu dodává, že pracoviště by vždy mělo být kvalitně vybavené a s certifikovanými přístroji. "Certifikáty by měl vlastnit i personál, dermatolog by vás měl informovat o průběhu zákroku, ale i o možných komplikacích." Zodpovědný lékař se podle ní nebojí ani požadovaný zákrok odmítnout a doporučit jiné, vhodnější řešení.

4. Jak velký zásah opravdu potřebuji?

Možná po důkladnějším přemýšlení zjistíte, že vlastně žádný. Pokud jste si ovšem jistá, že lifting chcete, je důležité vše probrat s lékařem. "Téměř u všech zákroků existují situace, za kterých by se rozhodně neměly provádět," říká Gréta Wohlová. Vždy je třeba brát ohled na váš celkový zdravotní stav, podotýká dermatoložka.



"Zkušený lékař by vám měl poradit také s výběrem správné formy liftingu," dodává Yvonne Bergerová. "Musí zhodnotit stav vaší pokožky – její pevnost i stupeň povolení. Nemá smysl například zasahovat skalpelem tam, kde to ještě není nutné, jen proto, že nemám vhodné přístroje pro mírnější zákrok."

Podívejte se, jak probíhá miniinvazivní silhouette lifting: