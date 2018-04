Přibývá lidí s erozí zubní skloviny. Mohou za to hlavně limonády

Stomatologové varují, že v důsledku úbytku skloviny jsou zuby méně odolné a tím pádem i náchylnější k jiným poškozením, včetně napadení zubním kazem.



„Výskyt eroze zubní skloviny je kvůli zvyšující se spotřebě nápojů a potravin s obsahem kyselin na vzestupu. Eroze postihuje nejčastěji přední zuby a nutno říct, že toto poškození vídáme v ordinaci velmi často u teenagerů, kteří pijí velké množství nápojů kolového typu. Kyseliny a cukry jsou totiž pro zubní sklovinu nebezpečná kombinace,“ řekl pro iDNES.cz stomatolog Jakub Miketa ze Zubního centra Ořechovka.

A dodal, že zubům škodí hlavně dlouhodobé omývání skloviny kyselými nápoji, na celkovém množství nápoje až tak nezáleží.

Zubní sklovina je nejtvrdší tkáň v lidském těle. Zvnějšku pokrývá zubní korunky, čímž ty části zubu, které jsou pod sklovinou uložené, chrání. Narušení, respektive změkčení skloviny, lze ještě zastavit a opravit. Pokud ale již dojde ke ztrátě skloviny, je to nevratné.

Erozi zubní skloviny může signalizovat zvýšená citlivost zubů i změna jejich zabarvení, praskliny a samozřejmě také chybějící části skloviny. „Pokud zaznamenáte zvýšenou citlivost zubů, nebo si všimnete defektů skloviny, určitě na to upozorněte vašeho zubního lékaře i dentální hygienistku,“ doporučuje lékař Jakub Miketa.

Pozor na citrusy a džusy

Sklovině škodí ze všeho nejvíc zubní plak. Na zubech se tvoří průběžně a tudíž je potřeba ho pravidelně odstraňovat správným a pečlivým čištěním zubů. V těsném závěsu za plakem - pokud jde o škodlivé dopady na sklovinu - jsou chemické vlivy kyselých potravin a nápojů, včetně oblíbených kolových limonád, džusů a dětských slazených pitíček.

„Obsažené kyseliny naleptávají povrch zubní skloviny a ta je potom mnohem náchylnější k poškození a úbytku,“ vysvětluje dentální hygienistka Tereza Svobodová.

To potvrzuje i doktorka Julia Morozová z Kliniky zubního zdraví lékařství LF UP a FN v Olomouci: „Už dávno neplatí, že bychom si měli čistit zuby po každém jídle. Někdy to totiž může být na škodu. Po džusech či citrusovém ovoci se doporučuje zuby čistit nejdříve hodinu po požití. Po konzumaci kyselého se totiž sklovina stává citlivější a náchylnější k mechanickému poškození.“

Sklovina se ničí i při častém zvracení

Příčinou eroze zubní skloviny mohou být i kyselé žaludeční šťávy, které pronikají do úst při častém zvracení. Například v období těhotenství, při bulimii nebo u alkoholiků. „Poškozování a postupné obrušování skloviny zubů může způsobovat také piercing v jazyku, popisovány jsou také případy eroze skloviny po užívání extáze, pervitinu a rovněž po častém popíjení energetických nápojů,“ doplňuje zubní lékař Jakub Miketa.

Makrobiotici mívají zase kvůli tvrdé potravě okousanou sklovinu na kousacích ploškách zubů, stejně jako lidé, kteří ve spánku skřípou zuby.

Rovněž bělení zubů volně prodejnými přípravky a bez odborného dohledu zubaře či dentální hygienistky může mít nepředvídatelné následky. „Rozhodně se nedoporučuji používat bělící zubní pudry, které mohou nevratně obrušovat povrch zubní skloviny. Stejně tak ani používání bělících abrazivních zubních past, což může vést k úbytku skloviny,“ varuje stomatolog.

Prevence se vyplatí

Čím dřív pacient s problémy se zubní sklovinou do ordinace přijde, tím je řešení jednodušší a levnější. Zubař by totiž měl vznik erozí diagnostikovat již v počátečním stadiu. A léčba se právě od stupně poškození odvíjí. Při malém úbytku skloviny je potřeba především zabránit dalším ztrátám skloviny, což je možné úpravou stravovacích návyků, používáním správných dentálních pomůcek a důsledným dodržováním správné techniky čištění zubů, s čímž vám poradí dentální hygienistky.

„Pokud se již při erozi objevuje zvýšená citlivost zubů, doporučujeme pacientovi také používání speciálních past nebo ústních vod pro domácí použití. Je rovněž možné provést impregnaci citlivých částí zubů speciálními přípravky,“ vysvětluje Tereza Svobodová. Podotýká, že u nových pacientů se velmi často setkává s poškozením skloviny v krčkové oblasti zubů v důsledku používání tvrdého zubního kartáčku a špatného způsobu čištění zubů.

Pokud už zuby postihla rozsáhlejší ztráta skloviny, ošetření patří do rukou stomatologa. „Jestliže již dojde k erozím, ztrátám zubní skloviny většího stupně, je podle míry postižení zubu potřeba překrýt defekt bílou (fotokompozitní) výplní. Při větším rozsahu ztráty skloviny je nutné zhotovit na zub keramickou fazetu nebo korunku,“ popisuje stomatolog Jakub Miketa.

Pro předcházení erozím a vůbec pro celkové zdraví zubů je potřeba dbát nejen na pravidelné kontroly u zubaře, ale také na správnou péči doma. „Vyvarujte se dlouhodobého působení kyselých nápojů a potravin na zuby, případně si po jejich konzumaci vypláchněte ústa vodou. Používejte zubní pastu s fluoridy, měkký zubní kartáček a naučte se správnou techniku čištění zubů,“ dodává dentální hygienistka Tereza Svobodová.