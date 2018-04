Jak na krepaté vlasy: zkroťte je krémem, olejem nebo trendy copánky

„Krepatí všechny vlasy. Jak moc, to záleží na jejich typu – jestli jsou sušší, kudrnaté, hrubší nebo jemné a křehké,“ popsala serveru Refinery29 newyorská vlasová stylistka Jan-Marie Arteca. Do určité míry se krepatění týká nás všech, ale počítejte s tím, že máte-li vlasy vysušené a oslabené například kontaktem se slanou vodou či chlorem, chemickým zesvětlováním nebo častým kulmováním a žehlením, bude jeho efekt výraznější.



Proč vlasy krepatí

Všechno začíná ve střední vrstvě vlasů, kde se nacházejí molekuly keratinu – proteinu, který se stará o jejich sílu a pevnost. Mezi molekulami existují dva typy vazeb: ty silnější, takzvané disulfidové, které spojují vždy dva atomy síry, naruší máloco. Extrémní zesvětlování to dokáže, ale vlhkost ve vzduchu ani další okolní vlivy ne.

Horší je to s druhým typem vazeb, které spojují dva atomy vodíku. Když jsou vlasy vlhké nebo mokré, ať už po mytí, koupání nebo v deštivém počasí, a především když schnou, vodíkové vazby se přerušují a znova tvoří. Vnější vrstva vlasu, která je porézní, při tom dovnitř propouští další atomy vodíku z vody nebo vlhkého vzduchu.

Uvnitř je najednou pořádný nával, vzniká spousta nových chemických vazeb, a vlas se „nafukuje“. Jeho horní vrstva na různých místech praská a už není hladká. To všechno se sice děje v mikroskopickém měřítku, ale vynásobte si to velikostí povrchu všech vlasů – výsledkem jsou krepaté, na dotek drsné kadeře.

Hydratujte ve sprše, vyživujte olejem

Toužíte-li po hladkém účesu, je třeba začít se „sebeobranou“ už při mytí. Jan-Marie Arteca doporučuje vlasy především hydratovat, pak jsou totiž proti narušení odolnější. Se šamponem a kondicionérem či maskou, které mají silnou hydratační formuli, byste se měla kamarádit hlavně během léta, kdy vnější vlivy lokny zvlášť oslabují.

Lehký hydratační šampon, Pantene Hydratační maska na vlasy, Bio Ionic

Uhladit povrch vlasů umí nejlépe silikony – poněkud kontroverzní ingredience, které najdeme v naprosté většině vlasové kosmetiky. Jak v šamponech, kondicionérech a maskách, tak v čím dál populárnějších pečujících sérech a krémech, které se většinou nanášejí ještě do vlhkých vlasů a dokážou proti krepatění velmi efektivně bojovat.



Stylingový krém, SACHAJUAN CC krém na vlasy, Alterna

Přírodní alternativou jsou vlasové oleje. Jejich účinek není tak výrazný a hodí se jen do střední části vlasů a do konečků, ale body navíc získávají za to, že vlasům dodávají výživu i lesk. Pokud chcete omezit svou zásobu stylingových produktů na minimum, pořiďte si právě kvalitní pečující olej bez přidaných silikonů, parabenů, umělých barviv a minerálních olejů.

Péče s marulovým olejem, Paul Mitchell Multifunkční suchý olej, Nuxe

Pozor na teplo i špatnou žehličku

Pokud svou hřívu často vystavujete teplu – ať už je pravidelně fénujete, kulmujete nebo žehlíte –, možná jste si všimla, že jsou ještě méně odolné a více krepatí. „Když si vlasy vysušujete, vždy volte nižší teplotu a používejte difuzér,“ radí čtenářkám magazínu Stylecaster vlasová stylistka a koloristka Sandy Arensmanová.



„Také časté žehlení vlasům škodí podobně jako extrémní chemické zásahy, jako je trvalá nebo odbarvování,“ dodává expertka. Nejlepší způsob, jak tomu předcházet, je investovat do kvalitnějších pomůcek s dnes už běžnou ionizační technologií, která pomáhá ve vlasech udržet optimální vlhkost a díky které je doba ošetřování teplem podstatně kratší.

Vysoušeč vlasů s iontovou technologií, Braun Žehlička na vlasy s keramickými ohřívači, ghd

Využijte vlhkost a hrajte si s texturou

Dlouhá léta (a zvláště v anglo-americkém prostředí) platily za ideál dokonale vyfoukané, uhlazené a lesklé vlasy bez jediného zlobivého pramínku. V poslední době ale čím dál víc kadeřníků hledá alternativu a ptá se, co je vlastně na přirozeně krepaté textuře tak špatného. Zkuste ji proměnit ve výhodu.



„Texturu už máte, takže ji nemusíte vytvářet. Místo toho, abyste s vlhkostí bojovali, využijte jí,“ doporučuje vlasová stylistka Jeanie Syfu, která pracuje v zákulisí týdnů módy se známými designéry, jako jsou Jenny Packhamová, Anna Sui nebo Narciso Rodriguez.

Anna Sui, kolekce podzim - zima 2016 Jenny Packhamová, kolekce podzim - zima 2016 Narciso Rodriguez, kolekce jaro - léto 2016

Její oblíbený trik zvládne každý: do suchých vlasů nastříkejte trochu vody nebo slaného spreje, sčesejte je ke straně a zatočte do drdolu ve tvaru spirály. Až je rozpustíte, budete mít perfektní plážové vlny.



Krepatá textura je podle ní také skvělý základ pro ležérní copy, které jsou právě teď v módě. „Neuhlazené, přirozeně krepaté, vlnité či kudrnaté vlasy mívají spoustu přirozeného objemu, který v kombinaci s copy vytvoří zvlášť zajímavou siluetu,“ popisuje kadeřnice. Pokud chcete mít copánky přece jen trochu hladší, doporučuje rozetřít před zaplétáním mezi prsty trochu vlasového krému.