Co dělat s chutí na sladké? Tyčinky jsou špatná varianta

Pokud si potrpíte na sladké, rozhodně si nedávejte při zahájení redukční kúry nereálná předsevzetí typu "už nikdy více". Zkuste se naučit dát si třeba dva čtverečky čokolády s vysokým obsahem kakaa (to znamená 70 až 80 %) za odměnu. Nebudete tak trpět pocitem viny, že děláte něco při dietě zakázaného - to obvykle vede spíše ke konzumaci další a další čokolády coby náplast na smutek ze selhání.

Možná pro vás bude zajímavé zamyslet se, proč vlastně sladké jíte. Mnohdy je hlavním důvodem nuda nebo stres. Kdo se naučí zvládat špatnou náladu pomocí sladkostí, většinou si moc nepomůže. Závislost na této "metodě" vzniká poměrně snadno a naopak velmi těžce se jí zbavuje.

Někteří lidé mají na sladké chuť naprosto automaticky například po obědě. Může to být dáno zvykem nebo také nedostatečnou snídaní či absencí svačiny. Je dobré dopoledne jíst pečivo a bílkoviny - třeba jogurt, tvaroh nebo jiné zakysané výrobky, to by mělo do jisté míry nezvladatelnou chuť na sladké tlumit. Když však přece jen přijde, dopřejte si kousek již zmiňované kvalitní hořké čokolády. Je to rozhodně lepší než levné sušenky či čokoládové tyčinky, po kterých byste brzy mohli mít zase hlad.