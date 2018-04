Pozor na zvýšený cholesterol, na začátku může pomoci změna jídelníčku

Co jste možná nevěděli Cholesterol je chemická sloučenina, která tvoří stavební součást povrchu všech živočišných buněk. Jsou z něj vytvářeny i některé hormony. Je rovněž důležitou součástí žluče. * Někdy se mluví o dobrém a špatném cholesterolu, což je ale podle odborníků zavádějící. "Cholesterol je jen jeden, ale záleží na tom, jakým způsobem je v krvi přepravován. Děje se tak pomocí specifických částic – lipoproteinů, kterých je více druhů s různými funkcemi," říká primář Vladimír Soška z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. * Částice s označením LDL přenášejí cholesterol z jater do ostatních tkání. Pokud jich je přebytek, mohou se dostat do cévních stěn, kde se přebytečný cholesterol začne usazovat. Cholesterol přenášený těmito částicemi se nazývá LDL-cholesterol, tedy špatný. * Částice s označením HDL naopak odnášejí přebytečný cholesterol z tkání, tedy i cév, zpět do jater, kde je vyloučen do žluče. Takový se označuje jako HDL-cholesterol, tedy dobrý. Dobrý proto, že je odnášen pryč z cévní stěny, čímž se snižuje riziko jejího poškození.