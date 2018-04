Co dělat, když vás bolí záda

Co je nejlepší a nejhorší pro vaši páteř Záda často trpí proto, že se k nim lidé chovají poněkud macešsky. Naštěstí jim můžeme svým chováním i prospět. TŘI NEJHORŠÍ VĚCI • Jednostranná zátěž

Na bolavá záda si často stěžují ti, kteří pracují u pásu nebo ve strojové výrobě. V podobné situaci jsou i ti sportovci, kteří výrazně zatěžují hlavně jednu svalovou skupinu - své o bolesti zad vědí třeba oštěpaři. • Nečinnost versus nárazová zátěž

Nečinnost doprovázená nárazovou fyzickou námahou - typickým nedělním pacientem na pohotovosti je člověk s krutou bolestí zad, který celý týden sedí zhroucený u počítače a o víkendu se na chalupě začne ohánět krumpáčem. • Kila navíc

Zádům vadí i obezita - tukové polštáře zatěžují nejen velké klouby, ale i páteř. Je to, jako by člověk celý život nosil těžký batoh, a to ještě špatně sbalený. TŘI NEJLEPŠÍ VĚCI • Vhodný pohyb

Pravidelný pohyb - nejlépe takový, který rovnoměrně procvičuje co nejvíce svalů. Ideální je běh na lyžích a plavání. Nejzdravější plavecký styl je znak. Naopak zádům neprospívá sport plný otřesů - například aerobik s častými výskoky nebo squash. • Správný nábytek

Židle má být vyšší, opatřená područkami, o které se lze opřít. Na opěradle má spočívat celá plocha zad s tím, že bederní část páteře je vypodložena tak, aby zachovávala svoje přirozené prohnutí. Stejně tak je důležitá matrace. Nesmí být ani příliš měkká, ani tvrdá. Bolesti zad přispívá i příliš velký polštář. • Stůjte rovně

Snažte se myslet na správné držení těla - hlava, krk i hrudník mají být v jedné ose. To se nejlépe nacvičí před zrcadlem.