Co dělat, když tělo zadržuje vodu. Na vině může být špatné jídlo i nemoc

Naše těla můžeme s trochou nadsázky přirovnat k plástvím medu. Jde v podstatě o ohromné množství buněk, které jsou přibližně z osmdesáti procent z vody.



Ke svému životu potřebují buňky výživu - ta se do nich dostává pomocí živin rozpuštěných v krvi, která je z šedesáti procent tvořena vodou. Voda je prostě alfou a omegou našich životů a dělá převážný podíl hmotnosti, i když se během života mění. Zatímco šestiměsíční plod u matky v břiše je asi z 89 procent z vody, tělo novorozence jí obsahuje už jen tak 75 procent. A u dospělého člověka činí podíl vody zhruba 55 procent.

Kdy je vody dost

„Pokud žena v těhotenství zjistí, že nemůže navléknout snubní prstýnek, je všechno v pořádku. Může za to hormonální přestavba v jejím těle. Vzbudíte-li se po proflámované noci, kdy jste vypili nejednu sklenku alkoholu a snědli horu chipsů a jednohubek, s pomačkanou a oteklou tváří, není to sice v pořádku, ale je to obrázek přirozené reakce vašeho těla na celonoční přísun jedů. Ale pokud se stává častěji, že vám do rána neodezní otoky nohou, v noci jste se budili kašlem, museli jste si podestlat polštář a k ránu máte oteklá víčka, měli byste se vydat k doktorovi,“ vysvětluje praktická lékařka Vlasta Plachá z Polikliniky na Národní v Praze.

Zadržování vody v těle, jak se správně zavodnění říká, může mít různé příčiny. K těm nejběžnějším patří špatné stravování s přemírou slaných potravin a pochutin, nadměrným množstvím alkoholu, cukru, uzenin či konzervovaných a instantních potravin.

U žen může být na vině i období před menstruací. Důvodem však mohou být také některé léky, jako například kortikosteroidy, hormonální substituce a antikoncepce. Organismus zadržuje vodu v těle při některých chorobách srdce, ledvin a jater.

Co dělat, když vaše tělo zadržuje vodu

Můžete zkusit upravit stravu, tedy například omezit všechno to, co jsme vyjmenovali výše. Jestliže otoky neustoupí, je třeba hledat jiné důvody - to však bez pomoci nezvládnete. Proto by vaše první kroky měly vést k praktickému lékaři.

Co můžete udělat sami? Základem je zcela tradičně a otřepaně správná životospráva, tedy: * Omezte sůl při přípravě jídla a nedosolujte kupovaná jídla, mají již soli dost.

* Dobrým pomocníkem proti zadržování vody v těle je draslík. Obsahují ho meruňky, banány, brambory, či datle. * Negativní vliv na zadržování vody má i cukr - omezte jej. * Pokud užíváte antikoncepci, poraďte se s gynekologem, zda by nebylo vhodné vyměnit ji za jinou. * Přidejte do jídelníčku zeleninu jako okurky, rajče, špenát, petržel, celer či meloun. K odvodnění pomáhá také kopřivový a zelený čaj. * Z dalších bylinek mají odvodňovací schopnosti například přeslička, bříza, jalovec, černý rybíz, řebříček, černý bez, brusinky nebo libeček.

„Jste-li mladá zdravá žena, budu se vás nejprve ptát na to, zda nejste gravidní, na váš cyklus a na léky, které případně pravidelně berete. Pak vás pošlu na rozbor krve a moči, který se zaměří na funkci ledvin a jater,“ říká lékařka Vlasta Plachá.

Máte-li už nějaká ta léta, bude podle lékařky přístup poněkud odlišný. Otázky se soustředí například na váš spánek, dušnost, výkonnost, kašel, předchozí onemocnění a samozřejmě na léky, které užíváte. Také vyšetření bude podrobnější. Doktor vám změří tlak a poslechne si vaše srdce i plíce. Zřejmě půjdete na krevní rozbor, ale také i na rentgen plic, EKG a ultrazvuk.

Na základě výsledků vám pak lékař navrhne plán léčby nebo vás doporučí k specialistovi - internistovi, kardiologovi nebo nefrologovi.

Jedna dobrá rada na závěr: neordinujte si sami žádné léky ve formě běžně dostupných odvodňovacích tablet. Mění hladinu soli, a proto mohou narušit celou „vodní rovnováhu“ ve vašem těle. Bez konzultace s lékařem nebo alespoň lékárníkem nic neužívejte.

Článek vyšel v říjnovém vydání časopisu Zdraví.