Co dělat, když chcete skoncovat s cigaretami

Je dobré uvědomit si, jaký charakter vaše závislost na cigaretách má, protože od toho se musí odvíjet následující postup.

Přinášíme návod, jak přestat s kouřením, pro slabého i silného kuřáka, které pro čtenáře připravila lékařka Eva Králíková z poradny pro odvykání kouření.

1. Psychická závislost

Kuřák, který není závislý na nikotinu, většinou nekouří denně 10 a víc cigaret a nemusí si po probuzení do hodiny zapálit, může přestat v zásadě jakkoli a měl by to zvládnout bez léků.

"Měl by se soustředit na změnu prožívání svého dne a určitých situací, kdy bral automaticky do ruky cigaretu," radí lékařka Eva Králíková.

Doporučuje dotyčnému, aby se nejméně tři měsíce vyhýbal činnosti, při níž by si jinak zapálil - může jít o pití kávy nebo o návštěvu restaurace.

"Místo kávy lze přejít třeba na zelený čaj, volit jinou kávu nebo si alespoň dát kafe do jiného hrnku, přestat ho sladit, pít ho vestoje místo vsedě a podobně," doporučuje.

"Pokud se odvykající si kuřák svým typicky kuřáckým situacím vyhnout nemůže, měl by se na ně předem dobře připravit a promyslet si, jak je prožije bez cigarety," upozorňuje zároveň lékařka na možná úskalí.

Může to být třeba chvíle po jídle - zkuste místo obvyklé cigarety vypít sklenici vody a podobně.

2. Fyzická závislost

Zapalujete-li si do hodiny po probuzení a neobejdete-li se bez krabičky cigaret denně, jste nejspíše fyzicky závislí na nikotinu. Odvykání pro vás bude těžší už proto, že byste měli přestat naráz a odpovídajícím způsobem změnit životní styl.

"Mohou vám pomoci léky, které zabraňují vzniku abstinenčních příznaků z nedostatku nikotinu. To může být především náhradní léčba nikotinem, u nás volně prodejná v lékárnách ve čtyřech formách: žvýkačky, náplasti, inhalátor, podjazykové tablety," vyjmenovává lékařka.

Nikotin byste měli užívat nejméně tři měsíce v dostatečné dávce. Přitom je dobré si uvědomit, že kuřák dostane z jedné cigarety přibližně jeden až čtyři miligramy nikotinu bez ohledu na to, co se píše na krabičce: záleží totiž na tom, jak kouří, ne tolik na tom, co kouří.

Druhou možností je lék bupropion, který je však pouze na recept. Je to antidepresivum, a právě deprese jsou jedním z abstinenčních příznaků z nedostatku nikotinu.

Začíná se brát deset dní přede dnem D, od nějž přestáváte kouřit, a můžete jej kombinovat s jakoukoli formou nikotinu.

Jak na to den po dni

Kouřím pět cigaret denně:

• rozhodněte se, zda chcete přestat naráz, nebo zda budete cigarety postupně omezovat například tak, že každý den jednu uberete

• postupně se učte místo zapálení dělat něco jiného, třeba zapálit svíčku, udělat dechové cvičení, namočit si ruce, jít do práce jinudy

• sportujte, pijte hodně vody, vyhýbejte se kuřácké společnosti, nemějte doma cigarety

• případně si pro akutní krizi kupte jedno balení náhradní léčby nikotinem, které se vstřebává v ústech (žvýkačka, inhalátor nebo tableta)

Kouřím 40 cigaret denně:

• stanovte si den D, do kterého se už probudíte jako nekuřák, na tento den si připravte nikotinové léky

• pokud kouříte hluboce a dlouze, je možné, že ze 40 cigaret dostanete do těla denně i přes 100 mg nikotinu, a proto budete nejspíše potřebovat kombinaci nikotinové náplasti (nikotin se z ní vstřebává pomalu, zato celý den) s některou z forem vstřebávajících se v ústech (z nich se vstřebá nikotinu vždy méně než polovina množství, které obsahují, ale během několika vteřin)

• přesněji se to ukáže po několika dnech na míře abstinenčních příznaků, jestliže se ode dne D objeví některé z nich (deprese, chuť k jídlu, nespavost, nervozita, nesoustředěnost, neschopnost odpočívat, úzkost), znamená to, že musíte dávku nikotinu zvýšit

