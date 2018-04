Co dělat, aby vám dítě nesebralo kamarádku

Jsem bezdětná. A se zvyšujícím věkem mám kolem sebe čím dál víc kamarádek, se kterými jsem se ráda a poměrně intenzivně vídala, ale teď se potkáme maximálně dvakrát za rok, občas si napíšeme mail, pošleme sms k Vánocům a popřejeme hodně zdraví k narozeninám. Co se změnilo? Porodily.

Když použiji sportovní příměr, tak zatímco doteď jsme fandily stejnému mančaftu, ony najednou místo za Slavii lobují za Spartu. Svět bezdětných kamarádek a kamarádek matek opravdu tak trochu připomíná dva konkurenční tábory fotbalových příznivců.

Pro jednu stranu zůstává vše při starém, ale té druhé se zásadně mění hodnoty, zájmy a plány, začíná jí nový život. Jestli to vaše kamarádství má šanci ustát, záleží na tom, do jaké skupiny "fanynek" vy a vaše kamarádka patříte. A podle toho připravte krizový plán na nadcházející měsíce.

Fanatická fanynka

Špatná zpráva hned na začátek, pokud spadáte mezi fanatičky vy nebo vaše kamarádka, je s vaším přátelstvím nejspíš definitivně konec. Tuplem, pokud platí na vás obě, to by vaše setkávání mohlo získat náboj hodný výbuchu atomové bomby.

Vy jako bezdětná považujete děti za ukřičená nesoběstačná stvoření, kterými si rozhodně nehodláte zkazit život. Když v tramvaji začne brečet miminko, probodáváte jeho matku nenávistnými pohledy a na další zastávce radši vystoupíte. Za to vaší kamarádce mateřství proniklo hluboko do kostní dřeně.

Najednou má pocit, že porozením dítěte spasila svět, a vám dává najevo, že když nemáte ještě potomka, jste méněcenná. Vypráví, jak je teď vše skvělé a úžasné, je dokonalá matka, co netrpí ani minutu splínem, a spíš by se nechala uštknout štírem, než by vám přiznala, že se po večerech hádá s manželem, protože jí nepomáhá a nemají dost peněz.

"Já jsem už začala bláznit v těhotenství," vypráví Alena, matka sedmileté dcery. "Jela jsem v těhotenském cvičení, předporodních kurzech a v hlavě jsem měla vaničky, lahvičky, plenky, olejíčky, oblečky, kočárky a nemyslela na nic jiného. Družila jsem se s holkama, co měly taky děti, bavily jsme se jen o nich, a proto jsem se s těmi bezdětnými přestala vídat."

Vše se zlomilo až po mateřské, když se Alena vrátila do práce. "Pochopila jsem, že opruzeniny na zadečku nejsou téma na dvě hodiny, a zjistila jsem, že jsou i zajímavější věci," usmívá se. Dřívější kamarádky jí začaly chybět. Ozvala se jim, zašly na kávu. "Zpočátku jsme si neměly moc co říct, přeci jen jsme se dlouho neviděly, každá žila svůj život. Ale cestu zpátky jsme si k sobě našly."

Sympatizantka

U sympatizantek obě protistrany kopou za svůj tým, bezdětné mají rády svou svobodu, matky jsou rády za své děti, ale ani jedna není militantní. Aby spolu mohly vyjít, musí se obrnit trpělivostí a diplomacií.

Matka si musí uvědomit, že bezdětná netuší nic o prdíkách, pasení, neví, proč kamarádka, která v pivech dokázala přepít chlapa, najednou používá slova jako mimísek a manža. Ta svobodná bez dětí pak, že její kamarádka je teď na pár měsíců "uvázaná" doma s jasně daným režimem, a tak utužování přátelství leží hlavně na ní.

Když nejde hora k Mohamedovi, musíte jít vy. Maminky občas mají výčitky v očích, proč nemáme čas, když máme "jen" tu práci, ale pravdou je, že když skončíte v práci v pět šest, máte spíš chuť zajít na dvojku a dát si pizzu než pozorovat, jak "mimísek" stříká na celou koupelnu.

V tuhle chvíli se právě kamarádství láme. Zlenivíme. Přijde nám snazší vyrazit si s kamarádkou ze stejného fanouškovského kotle. Máme stejné zájmy, zážitky. Jenže hodně našich kamarádek na mateřské čeká, že je právě my zachráníme a z plenkového skoro vybydleného ostrova je stáhneme zpět na břeh, kde to žije.

Maskovaný vetřelec

Možná fandíte Slavii, ale jen proto, že je to rodinná tradice, a vy byste radši z plných plic zařvala Sparta, Sparta! Přesně takhle to mají totiž ženy, které touží po dětech a z nějakého důvodu je nemohou mít, třeba proto, že jejich partner se na ně ještě necítí, nebo jim schází bydlení či peníze. Maminkami budou až za pár let, ale těší se na to už teď.

V tomto případě by neměla hrozit žádná kolize. Když kamarádka oznámí, že je těhotná, ta druhá bude nadšená. Po porodu bude ochotně vozit, pomáhat vám s koupáním, bude vám nabízet hlídání a nosit nové hadříky pro miminko. Prostě vám doma přibude hodná teta, co si ochotně přijde vypít kafe, popovídat si a pomazlit se s dětmi.

Asi nejhorší variantou ze všech možných ale je, když se ocitnete sama v cizím kotli. Jediná bezdětná mezi samými maminkami. Jste převálcovaná pískovišťovou mafií. Je proto nejvyšší čas poohlédnout se po kamarádce jinde, abyste po večerech a víkendech neseděla pořád doma.