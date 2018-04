Co dědíme po rodičích a co jsou jen výmluvy

Zdědili jste špatnou genetickou výbavu? Své zdravotní potíže můžete zlepšit nebo alespoň dál nezhoršovat.

Zuby: S kazy se nesmiřte

Jak se dědí - zubní kaz vzniká podle genetičky Evy Kohlíkové ze společnosti GHC Genetics společným působením tří základních faktorů: vnímavosti zubní tkáně, složením ústní mikroflóry a stravou. Důležitá je i odolnost jedince proti zubnímu kazu. Dědičnost se tedy uplatňuje jednak přímo tím, že se dědí více nebo méně kvalitní sklovina, ale také postavení zubů.

Co můžete udělat - dá se tedy říct, že sice můžete zdědit trochu ztížené podmínky, tedy že vaše zubní sklovina se snadněji naruší, ale pořád to neznamená, že nemáte žádnou šanci se zubním kazem bojovat. "Mnohem větší roli hraje to, jak se která rodina ke svým zubům chová. Někde je zvýšené množství kazů jen proto, že se v rodině jí strava bohatá na cukr a nepoužívají se fluoridové pasty," vysvětluje předseda České stomatologické komory Jiří Pekárek.

Pozor na Rh faktor Jestliže je matka Rh negativní a otec Rh pozitivní, může se narodit Rh pozitivní dítě, které se nemusí s organismem matky snést. Problém lze snadno řešit - injekcí, která zabrání, aby matčino tělo proti dítěti "bojovalo". První těhotenství bývá bez problémů, při druhém už jsou ale protilátky aktivované a hrozí nebezpečí. Pokud prvnímu těhotenství předcházel samovolný potrat, je také zapotřebí být na pozoru.

Křečové žíly: Devadesátiprocentní jistota

Lidé s větším množstvím kazů by proto měli bezpodmínečně chodit pravidelně na preventivní prohlídky k zubaři. Děti na ně mají nárok dvakrát ročně, dospělí jednou za rok.

Jak se dědí - není to dobrá zpráva. Pokud mají křečové žíly vaši rodiče, budete je mít s obrovskou pravděpodobností také, statisticky vzato je postižení křečovými žílami dědičné až v 90 procentech. "Jen minimálně sleduji u svých pacientů, že by někdo z jejich přímých příbuzných nebyl touto chorobou postižen. Pouze výjimečně se může stát, že se choroba projeví i v případě bez genetického postižení. Ale i zde platí, že někdo musí být první," vysvětluje primář Ota Schutz z žilní kliniky v Praze.

Co můžete udělat - genetickou zátěž ovlivnit nelze, ale něco pro své nohy přece udělat můžete. "Můžete umenšit vliv faktorů, které mohou vznik choroby vyvolat, urychlovat její rozvoj a zvětšovat rozsah. Prvním předpokladem by mělo být udržení váhy," připomíná lékař.

Chorobu vyvoláte či zhoršíte, pokud musíte ve svém zaměstnání stát nebo jen sedět, s čímž se obvykle nedá nic udělat. Ženy by měly dobře zvážit, jakou si vybrat antikoncepci, pilulky v kombinované formě, stejně jako ty s obsahem estrogenů, mohou škodit. Gynekolog by se měl v každém případě zeptat na problémy s křečovými žilami a doporučit šetrnější, případně jinou antikoncepci.

Pokud se u vás už křečové žíly objevily, máte možnost se jich zbavit, a to v nemocnici i na žilních klinikách. Léčba je bezbolestná, mnohdy si ani nemusíte brát volno z práce. Pokud si necháte žíly "opravit" na dobré klinice, nemusíte se bát, že by se vaše problémy ještě někdy vrátily.

Alergie: Ovlivníte málo, ale nekuřte

Jak se dědí - prognózy nejsou příliš optimistické. Pravděpodobnost, že se zdravým rodičům narodí alergické dítě, se pohybuje v rozmezí pět až deset procent. Pokud je nemocný jeden z rodičů, riziko přenosu na dítě je zhruba třicetiprocentní. A když mají náhodou oba z rodičů stejný typ alergie, jejich potomek ji zdědí téměř jistě.

Co můžete dělat - podle imunologa Víta Petrů z pražské Nemocnice Na Homolce se alergii nedá příliš předcházet, dá se řešit, až nastane. "Poradil bych snad jen to, aby matky nekouřily, kuřáctví může přispět k dýchacím alergiím u dítěte," říká Petrů. Naopak se budoucí matky nemusí bát, že své dítě ohrozí, když si dopřejí v těhotenství, na co mají chuť - samozřejmě s výjimkou alkoholu. Tvrzení, že například konzumace citrusových plodů vyvolává alergie, patří podle docenta Petrů mezi mýty.