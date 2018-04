Co chtějí muži v nejlepších letech: milenky, nebo pohodlí?

Padesátiletý muž má zkušenosti, často i peníze a sexy prošedivělé skráně, které mu (na rozdíl od jeho vrstevnic) dodávají na přitažlivosti. Obdiv mladých žen je lákavou výzvou a nerudná manželka v přechodu se sklony k hašteření k návratu domů zrovna neláká. Co padesátníkovi v rozpuku v určitých situacích našeptávají jeho zapálená lýtka, a jak na to reaguje jeho vnitřní (zodpovědný) hlas?

1. Je třeba užívat si, dokud to jde

Zapálená lýtka: No, jistě! Užívej si, dokud to jde. A jestli tě mladší baby chtějí, pak je to jedině dobře. Až přijde doba, kdy dveře k radovánkám otevřou jen modré tablety, bude už pozdě.

Vnitřní hlas: Proč nabourávat fungující (dobře, možná i trochu nudný) vztah s manželkou? A co svědomí? Sex přece není všechno. Důležitá je pohoda domova.

2. Manželka je okoukaná kamarádka

Zapálená lýtka: Přesně tak. Manželku potkávám doma každý den. Ale ten vzrušující pocit, když ti jiná přejíždí rukou po těle, nic nenahradí. Život je jako rychlá jízda autem. Nové zážitky a adrenalin. A toho se člověku doma se ženou už jaksi nedostává.

Vnitřní hlas: Není to jen její vina. Je to věc obou. Ve vztahu je důležitá harmonie. A vůbec: nejsme už taky žádní divoši, abychom žili jenom pro sex.

3. Děti odrostly a má víc času pro sebe

Zapálená lýtka: Je to fajn, když člověk nemusí přemýšlet, v kolik je třeba vyzvednout děti z kroužků. Chlap je konečně zase pánem svého času, tak proč ho nevěnovat užitečným věcem? Ženským! Samozřejmě diskrétně. Jednou u mě, podruhé u ní.

Vnitřní hlas: Když jsou děti z domu, mám aspoň více času dohnat to, na co jsem dřív kvůli práci a výchově dětí neměl čas. Je tolik hezkých knížek, které stojí za to přečíst. Nebo si můžeme vyrazit s ženou na výlet a poznávat rodnou zem!

4. Kolem je tolik atraktivních žen a není už problém udělat dojem

5. Borec je ten, kdo má mladou a krásnou

Chlap by měl ukázat, že je džentlas a má vkus. A hlavně peníze. Na to ženský dají. Večeře v prvotřídní restauraci a kvalitní víno – to je záruka dobrého sexu. A ne jednoho.Když už do restaurace, tak proč ne s manželkou? Určitě si to zaslouží víc než nějaká mladá holka, které jde stejně jenom o prachy.

Zapálená lýtka: Je logické, že na firemní večírky nebudu tahat svou ženu, ale radši mladou a pěknou milenku. Je to jako soutěž v tom, kdo má lepší auto. Krása a skvělé křivky vítězí.

Vnitřní hlas: Borec je spíš ten, komu to doma klape a je spokojenej. A na to, když si jednou, možná dvakrát za rok zajdeme do kina, nepotřebuju žádnou mladou holku. Jdu přece za kulturou, o které si potom chci povídat s někým, kdo má mozek v hlavě a nemyslí jenom na to jedno.

6. Je těžké odolat, když se samy nabízejí

Zapálená lýtka: Je příjemné cítit obdiv mladých holek. Proč stát opodál, když si o to všechno vlastně říkají? Jen hlupák by odmítl.

Vnitřní hlas: Člověk by měl spíš vidět dál a nenechat se oblbnout prázdnými slovy nebo hezkou tváří. Vždyť to za to nestojí. A ty holky to stejně určitě nemyslí vážně. Jenom provokují a hrají si s mými city.

7. Není přece ještě žádný dědek

Zapálená lýtka: Mladá přítelkyně mi ukázala život i z jiné stránky. Co jsme spolu, začal jsem chodit do posilovny. Člověk si pěstuje fyzičku, kterou pak využije v posteli. Tolik filmů, co jsem viděl během posledních měsíců, jsem neviděl za celou dobu manželství. Člověk se pak na svět dívá jinýma očima. Výlet jednou týdně do hypermarketu na okraji města se fakt nedá brát jako způsob pro rozbití manželského stereotypu.

Vnitřní hlas: Mít mladou milenku znamená jen průvan v peněžence. A na starý kolena se přitom každá koruna hodí, zvlášť v této době. A je něco špatného na tom, když si večer s manželkou pustíme televizi a v deset večer jdeme spát?

8. Kvůli ní chce být dokonalý

Zapálená lýtka: Mít mladou milenku je pro padesátiletého muže velká výzva. Kvůli ní klidně začnu chodit do tanečních, změním šatník nebo se přihlásím do kurzu angličtiny. Proč bych se měl na výletě do ciziny ztrapnit tím, že se nedokážu zeptat ani na to, kde jsou tady záchody?

Vnitřní hlas: Nebudu ze sebe přece dělat kašpara, jiný už nebudu a navíc musím šetřit. Peníze i energii. Když budu chtít, aby mě žena obdivovala, můžu manželce koupit květinu nebo drobný dárek. Vyjde to určitě laciněji než výlet s mladou milenkou do víru nočního velkoměsta.

9. Chce začít znovu

Zapálená lýtka: Na první pokus se mi to nepovedlo, ženil jsem se tenkrát z mladické nerozvážnosti (a v třetím měsící jejího těhotenství). Takhle jsem si život nepředstavoval. Teď mám šanci začít po boku mladé ženy znova a lépe. Tak proč ne? Když ne teď, tak už nikdy...

Vnitřní hlas: No co, tak nám to zrovna neklape, ale co by taky člověk chtěl po tolika letech? Proč se vrhat do něčeho nejistého? Nakonec nikde není psáno, že změna musí být vždycky k lepšímu. Mít své jisté, to je oč tu běží.