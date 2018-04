Co chtějí muži od žen

A jaké přinesl výzkum výsledky? Muži potřebují stabilitu a volnost. Intelektuální blízkost. A dostupný sex...nevadí jim, když je žena ekonomicky silnější. Nesnášejí však, když se jim to připomíná.

Muži a ženy mají rozdílný jeden chromozom Y, který obsahuje přibližně 50 milionů genetických bází. Naproti tomu dva muži jakkoli rozdílných ras, například Čech a Rom, se liší maximálně v 3 milionech bází. Tedy mezi mužem a ženou je zhruba sedmnáctkrát větší rozdíl než mezi Čechem a Romem. Čistě geneticky má tedy běžný Čech (ať už je sebevětší rasista) daleko blíže k běžnému Romovi než k vlastní manželce.

Ale přesto je to jeho vztah k ženám, nikoli k Romům, co bude celý život ovlivňovat a řídit jeho nálady, jeho potřeby a vzorce chování.

Jedním z důvodů je samozřejmě to, že muž potřebuje, aby se o něj někdo staral. Podle výzkumu, provedeného agenturou SC&C pro Magazín DNES, potřebuje a chce doma mít více než polovina dotázaných mužů manželku v roli pečovatelské, 37 procent pak očekává, že jeho žena bude plnit roli manažerskou a 12 procent reprezentativní. To je to, co čeští muži (alespoň ti svobodní a bezdětní, na které byl tento výzkum zaměřen) žádají od svých partnerek. Ano, muži stále chtějí, aby o ně bylo pečováno, neboť jejich partnerka je jediný člověk, před kterým si mohou pořádně a od srdce zakňučet. Ostatně, všichni známe ty vtipy o mužské chřipce, na kterou se umírá. Je pro ně také důležité, aby byla jejich manželka schopná řešit věci spojené se vztahem a rodinou. Reprezentace tu nehraje roli, čeští muži jsou zaměřeni spíše na praktickou stránku společného života než na vnější efekty.

Hlavně buď věrná a starej se o rodinu

Mladší muži volí ženu sebevědomou a atraktivní. Možná neplánují rodinu.

Když na podobnou otázku odpovídaly ženy, měly daleko víc jasno: věrnost a orientaci na rodinu by u svých mužů ocenilo více než devadesát procent z nich. Muži si takových vlastností také velmi váží, ale skoro čtvrtina by si naopak vybrala spíše partnerku atraktivní, sebevědomou a ambiciózní. Buď spoléhají, že mateřské pudy ženu k rodině stejně nakonec přitáhnou (a zůstane přitom krásná a sebevědomá), anebo muži stále více chápou, co je emancipace. Každopádně takto uvažovali a volili mladší, svobodní a bezdětní pánové.