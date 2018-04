CML: Nenápadný zabiják

"Chronickou myeloidní leukémií jsem onemocněla před pěti lety," říká onkologická pacientka Jana Pelouchová. "Moje subjektivní pocity o zdravotním stavu přitom zdaleka neodpovídaly vážnosti situace a příznaky onemocnění jsem dlouhodobě podceňovala. Stupňující se únavu jsem považovala za známky přepracování a úbytku hmotnosti jsem se, jako propagátorka cvičení a zdravého způsobu stravování, nijak nebránila. Podobné zkušenosti přitom mají i ostatní pacienti," konstatuje žena, která založila sdružení pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel s názvem DIAGNÓZA CML.

Smrtící buňky

Při leukémii jsou porušeny standardní mechanismy, které řídí trvetvorbu. V kosti se tak tvoří velké množství nemocných buněk, které se dostávají do krve, sleziny a lymfatických uzlin. Kostní dřeň potom není schopna dále udržet tvorbu normálních krvinek a v těle vzniká nerovnováha.

Podle druhu krvinky, která je postižena, se rozlišují různé druhy leukémie. Při akutní leukémii v kostní dřeni a krvi převládají nezralé buňky. Oproti tomu při chronické leukémii pomnožené nemocné buňky vyzrávají a nezralé buňky se zpočátku množí.

CML (chronická myeloidní leukémie) je třetím nejčastějším typem leukémie, která se objevuje u dospělých. Ze sta nemocných leukémií jí trpí každý čtrnáctý člověk. Při této nemoci obíhá v krvi obrovský počet nemocných zralých buněk, které se postupně stále rychleji množí a jejich počet převyšuje normální zdravé krvinky.

V České republice je každý rok zjištěno 150 až 200 nových případů tohoto onemocnění. Postihuje o něco více muže než ženy a pravděpodobnost onemocnění se zvyšuje s věkem. Podobně jako u jiných druhů leukémií není příčina CML dosud známá. Zdá se však, že existuje přímá souvislost mezi onemocněním a radiací.

Nenápadný začátek

CML je zrádná v praktické absenci příznaků, kterými nemocný v počátečních stádiích trpí. "Jedna třetina nemocných nemá při diagnóze žádné klinické příznaky. Diagnóza u nich bývá stanovena náhodně, při preventivním nebo předoperačním vyšetření," říká profesor karel Indrák z Fakultní nemocnice Olomouc.

Některé pacienty dovede k lékaři snadná unavitelnost a malátnost, další výrazně hubnou. Nemocní často popisují zvýšené pocení, lehkou teplotu, nebo projevy chudokrevnosti, jako je slabost a otoky kolem kotníků. Někteří nemocní mají navíc potíže spojené s vyšší krvácivostí, jako jsou například samovolně vznikající modřiny, silná menstruace, nebo velké krvácení při drobném zranění. Výraznější obtíže přicházejí až s postupující nemocí.

Nová naděje

Ačkoli má veřejnost léčbu leukémie většinou spojenou pouze s transplantací kostní dřeně, ve skutečnosti je transplantace prvořadou léčbou jen u dětí do šestnácti let, zatímco u dospělí se častěji léčí za pomoci medikamentů: "Myšlenka podstoupit transplantaci kostní dřeně je obecně pro pacienty lákavá tím, že je označována za jediný kurativní způsob léčby. Upínala jsem se k ní do té doby, než byla vyloučena možnost příbuzenského dárce a posléze i dárce z registru," říká Jana Pelouchová.

V podstatě jsou na trhu k dispozici dva typy léků; jeden z nich snižuje počet nemocných bílých krvinek, zatímco druhý působí přímo na nemocné bílé krvinky. Problém je v tom, že každý pátý nemocný CML si postupem času spolu s pokračující léčbou vypěstuje rezistenci na stávající lék. Novou nadějí pro tyto nemocné je nový typ farmakoterapie, která je od letošního února k dispozici také u nás. Jeden ze dvou nových prostředků, Dasatinib, užívá v České republice sedmadvacet pacientů a testy ukazují, že jde o přípravek třistakrát účinnější než doposud užívané léky. Nový typ farmakoterapie CML překonává stávající léčbu mimo jiné i tím, že ovlivňuje jiné onkogenní dráhy a překonává rezistenci projevující se zejména v pokročilých fázích tohoto onemocnění.