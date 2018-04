Člověka ze zkumavky nepoznáte

MUDr. Milan Mrázek je vedoucí lékař Centra asistované reprodukce

ISCARE IVF.

Po dokončení Fakulty všeobecného lékařství University Karlovy v Praze složil atestaci I. a II. stupně v oboru gynekologie a porodnictví.

Absolvoval několik stáží na zahraniční klinikách asistované reprodukce.

V centru ISCARE IVF v Praze – Hloubětíně pracuje od roku 1996. Současně je odborným asistentem na katedře gynekologie a porodnictví Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví se sídlem v Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí.

Je členem Sekce asistované reprodukce při České gynekologické a porodnické společnosti, odborných společností ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology) a ASRM (American Society of Reproductive Medicine).

Narodil se v roce 1955. Je ženatý a má dvě děti.