Claudie Marčeková: To, co máte uvnitř, je až na druhém místě

V módní profesi pracujete už od revoluce. Jak se Češi a Češky během té doby změnili ve vizáži?

Jsme odvážnější, víc experimentujeme a míň se držíme pravidel. Stále víc nám záleží na značkách a kvalitních materiálech. Máme radši barvy, zatímco předtím jsme se halili do nevýrazných věcí, které nás měly především zahalit.

Co způsobilo tu změnu?

Vývoj. A přítomnost zahraničních firem. Mají svoje nároky a člověku, který nevypadá dobře, nesvěří důležitou funkci, pokud to není skutečně vyhlášený odborník zalezlý v kanceláři nebo laboratoři.

Co teda znamená „vypadat dobře“?

To je těžké vyjádřit slovy... Musíte lahodit oku. Sama se cítit dobře. Musí z vás vyzařovat spokojenost a sebevědomí. Nemusíte být trendy, ale musíte mít formu.

Ale můj soused se také určitě cítí dobře, dokonce z něj vyzařuje i sebevědomí, a přesto nevypadá dobře.

Pochopitelně jsou lidé, kteří vzhledu nepřikládají velkou váhu, většinou pro to mají své dobré důvody. Stylovost či image se týká lidí, kteří žijí společensky, jsou na významných postech nebo si kladou vyšší cíle.

Proč mají lidé považovat za důležité to, jak vypadají? Nejdůležitější je přece to, co máte uvnitř.

To ano, ale to nejdůležitější v tom, jak vás přijímá okolí, se odehraje během prvních tří vteřin. Ty vám řeknou o člověku strašně moc.

Nevnímají to takhle jenom lidé, kteří se oblečením a vizáží zabývají?

Neřekla bych. Vidím a slyším kolem sebe tolik kritiky a soudů už v první vteřině, že mě až jímá hrůza. Zkrátka, kdo je na očích veřejnosti a chce vykonávat jisté profese, tak má v uvozovkách trošku smůlu. Měl by splňovat jisté představy či dodržovat etiketu. Je to nuda, ale je to tak.

Mít svoji vlastní vizážistku je považované za privilegium bohatých. Jaké jsou vlastně bohaté ženy?

Mnoho z nich se vyvíjí a mění, ale jeden typ zůstává pořád stejný. Jsou to ženy, pro které je manželství byznys. Všechno podřídí tomu, aby si vzaly toho správného muže, který je nejen dostatečně zabezpečí, ale také posune ve společenském žebříčku nahoru.

Co pro to dělají?

Jsou ochotné držet kruté diety, vyzývavě se oblékat, podřídit muži svůj život, a když jim je nevěrný, tolerují mu to, aby ho neztratily. Celé dny tráví tím, aby dobře vypadaly, a chodí na kafe s kamarádkami, kterým se pak vychloubají, co všechno drahého vlastní a co exkluzivního dělají. Je to zvláštní svět. Pro ženu, která se vypracovala od píky tak jako já, úplně nepochopitelný.

Jsou mezi takovými i vaše zákaznice?

Výjimečně. Peníze, kterými disponují, si nevydělaly samy, a tak k nim mají extrémní vztah. Chtějí ukazovat, že je mají, ale přitom je nemohou pustit bez souhlasu. Bývají panovačné a rády předvádějí svou moc, ale protože nevědí, co chtějí, požadavky neustále mění. Je z nich cítit šílený afekt. Neplatí to samozřejmě o všech, jsou mezi nimi i skvělé ženy, které to vzaly za správný konec.

V čem jsou ženy, které si vydělaly vlastní peníze, jiné?

Už tím, že něco umějí. Jsou sice náročné, ale dá se s nimi dohodnout. Když něco zaplatí, chtějí za to opravdovou kvalitu, ale jsou pohodové.

Kdo jsou vaše klientky?

Všechny ženy, které chtějí, nebo musí dobře vypadat. Bývají to manažerky, právničky a obchodnice, nebo ty, co se po mateřské vracejí do práce. Často i ženy mezi 25 a 45 lety, které mají pocit, že vypadají pořád stejně a chtějí změnu. Chodí k nám imladé dívky, které se vypracovaly na nějakou zajímavou pozici, přišly do lepší společnosti a zjistily, že musí vypadat jinak. Kolikrát k nám přijdou i redaktorky z novin a časopisů.

A vy je úplně předěláte?

To ne. Někdo chce kompletní servis, někomu stačí jenom nasměrovat.

Čím se řídíte při vytváření image?

Zní to jako klišé, ale mně vážně jde hlavně o to, aby každá žena či dívka zůstala sama sebou. Když přijde plachá, nejistá dívka, neobléknu jí něco vyzývavého, i kdyby to byl sebevětší trend. A naopak, když ke mně přijde punkerka, tak já jí pomůžu, aby její názor, pokud je skutečný, měl význam a křičel ještě víc. Vždycky se snažím najít tu opravdovou povahu ženy a podtrhnout ji tak, aby to byla ona a zároveň měla styl.

Co všechno umíte pro ženu udělat?

Zajistím upravené ruce, dobrý make-up, kvalitní vlasy a účes, doporučím kosmetičku, dermatoložku, psycholožku, pomůžu vybrat oblečení.

Kolik takový balíček stojí?

Deset tisíc vlasy, výuka make-upu a nákupní den. Pokud ho chcete samostatně, zaplatíte šest tisíc.

Vy jdete se zákaznicí nakupovat?

Chodím s ní po obchodech a pomáhám jí vybírat věci, které jí sluší. Když je hodně zaneprázdněná nebo nákupy nesnáší, vezmu si její míry, oběhnu všechny obchody sama a přinesu jí oblečení do studia, ona si pak sama vybere.

Hvězda? Informace, ne moderátor

Mezi vaše zákazníky patřila i Česká televize, kde jste se starala o vzhled moderátorů a moderátorek.

Televize tenkrát oslovila několik českých návrhářek a mne, abychom zkusily moderátory zcela převléknout, přečesat, přelíčit. Já ve svém projektu kladla velký důraz na potlačení moderátorů do pozadí.

Proč?

Protože někdy jsou moderátoři a moderátorky tak výrazní, že jsou hlavními hvězdami pořadu oni. Přitom by měla hvězdou pořadu být informace, kterou předávají lidem. Moderátorky nesmějí mít vyzývavé oblečení, divoké vzory nebo nedejbože lesklé stíny a rtěnky. Diváci se potom soustředí na ně, a ne na zprávy, které sledují.

Máte na mysli někoho konkrétního?

Třeba Lucii Borhyovou. Ta má na sobě snad všechny vizážistické chyby moderátorky, které jdou. Nebo jsem nedávno viděla reportérku Novy před Senátem, měla konturou obkreslené rty jako v erotickém filmu. To se do zpráv krutě nehodí. Moderátorky hlásají zprávy o katastrofách s eroticky našpulenou pusinkou! To je opravdu úlet.

Jak televizní hvězdy přijímaly to, že je chcete přečesávat a převlékat?

Někdo změnu odmítá a nespolupracuje s vámi. Jiný se zase skamarádí, aby s vámi mohl manipulovat. Nakonec se vás postupnými intrikami zbaví, protože změnu nechtějí. To je zkušenost většiny vizážistů, kteří pracují nebo pracovali pro televizi.

Kdo byl tehdy osvíceným ředitelem, který se vůbec vzhledem televizních tváří zabýval?

Jakub Puchalský. Pracoval předtím v BBC a věděl, že to, jak moderátoři a moderátorky vypadají, je důležité pro to, jak lidé zpravodajství přijímají.

Co je podstatou toho, aby lidé na obrazovce vypadali dobře?

Moderátoři a moderátorky mají s tím, co prezentují v televizi, umět žít i v soukromí. S tím je vždycky spojená změna účesu, a to je i velký problém. Což o to, moderátorka se vám převlékne a změní make-up, ale na vlasy jí nesahejte! A tak je má příliš kudrnaté, příliš barevné nebo příliš dlouhé.

Co je špatného na dlouhých vlasech?

Když jste moderátorkou hlavní zpravodajské relace, nemůžete mít dlouhé vlasy. Je to moc romantické a nepůsobí to seriózně. Musíte si vybrat, jestli chcete uvádět večerní zprávy, nebo odpolední talk show. Nemůžete vypadat jako princezna.

Jaké jsou ještě další chyby moderátorů a moderátorek?

Nemají mít na sobě nic, co odvádí pozornost od zpravodajství. Silný make-up, výrazné vzory, volánky, velký šperk, a především leskle nalíčené rty a oči. Mohou mít výrazné rty, ale matné. Někdy jako moderátorka neříkáte něco příjemného, informujete třeba o tragické události. Těžko můžete mít u toho dva culíky, korále a vulgárně velký výstřih.

Má oblékání lidí na obrazovce nějaký celospolečenský dopad?

Rozhodně. Lidé si z nich berou příklad, a tím se ten nevkus šíří masově dál, napříč společností. Média mají ohromný vliv, a televize obzvlášť.

Mohla jste to sama vyzkoušet -účinkovala jste jako vizážistka v pořadu Vypadáš skvěle.

V téhle branži pracuju patnáct let, ale nikdy jsem nezažila větší popularitu než od chvíle, co jsem se necelý rok objevovala ve Vypadáš skvěle. Chvílemi to bylo až směšné.

Směšné? Čím?

V tom pořadu se totiž objevovali i lidé, kteří vůbec nic neuměli. Přesto jim diváci věřili a jsou od té doby všeobecně považováni za autority.

Proč jste tam tedy vystupovala?

Zpočátku to byl jiný projekt. Líbila se mi představa, že můžu pomoci změnit většinové oblékání u nás. Ale pak se to vyvinulo někam, s čím už jsem nemohla souhlasit. Tvůrci měli svoje představy, nelíbilo se mi, jak lidi oblékali, i to, že se k jejich novému vzhledu vyjadřovala komise lidí, kteří o módě nic nevěděli. Navíc nám přestali za práci platit s tím, že to je pro nás reklama.

Mezi módními profesionály ten pořad neměl moc velkou prestiž.

Protože tam moc těch profíků ani nebylo. Viděla jste tam někdy Kláru Nademlýnskou nebo Táňu Kovaříkovou? Proč si nevzali ty nejlepší z nejlepších, ale spokojili se s úrovní druhé a třetí třídy? Je to promarněná šance. Byla to spíš show, kde hrálo roli, jaká celebrita byla v porotě.

Stejně si myslím, že určitý přínos ten pořad měl.

Mohl mít. Kdyby tam byli opravdoví odborníci a lidem se skutečně poradilo, co se sebou můžou dělat...

Mladé vypadají lacině, starší zamrzly

Co dělají podle vás Češky za největší chybu v oblékání?

Ty mladší jsou často překombinované. Mají na sobě od všeho něco a ještě pokud možno sexy, takže působí dost lacině. Starší ženy zase zamrzly. Buď se odmítnou smířit s věkem a nosí věci, které se k nim vůbec nehodí, a působí tak trapně, nebo se líčí stejně jako dřív, nosí stejné střihy a barvy, ale bohužel už dnes vypadají jako vlastní karikatura.

Existuje ve vizáži něco jako přežitý mýtus?

Mahagonová barva. Vlny ve stylu květák, které mnoho žen nosí dodnes. Výrazná linka pod očima. Černá barva ve vlasech. Působí to stejně lacině jako peroxidová blond. Oranžová zdravíčka napříč celou tváři. Naprostá nenalíčenost. Mastné modré a stříbrné stíny. Věta: „Můj muž mi říkal, že mi to takhle sluší“, a přitom ten má několik milenek, které vypadají úplně jinak.

Vidíte, muži. Jsou vašimi klienty také?

Hodně. Mladí kluci do čtyřiceti. Chtějí nové oblečení, novou image. Nemají čas se tím zabývat, a tak si vás najmou, abyste jim nakoupila oblečení. Když mají hodně peněz, jedeme s nimi nakupovat do Itálie nebo do Německa.

Padesátníci a šedesátníci k vám nezajdou?

Výjimečně. Jen když to dostanou příkazem od firmy. Ale pracuje se s nimi bezvadně. Většinou jim jako první změníme účes a boty, to mají skoro pokaždé úplně špatně.

A chodí k vám politici?

Chodí. Jen někteří. Oni to pořád nepokládají za důležité. Ale já mám s politikou problém.

Jaký problém?

Nemohla bych pracovat s komunisty a sociálními demokraty.

Ti k vám očividně nechodí. Zvlášť jejich předseda.

To je pravda. Ale ten by jít měl.

Kam?

Už konečně do háje.